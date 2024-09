Mise à jour SNAP alors que les bons d’alimentation augmentent en octobre

Les prestations SNAP augmenteront pour certains bénéficiaires de prestations en octobre en raison d’un ajustement annuel au coût de la vie (COLA).

Les allocations maximales pour les bénéficiaires du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) ont été augmentées grâce à une augmentation annuelle utilisée pour garantir que le pouvoir d’achat ne soit pas perdu avec l’inflation. SNAP est administré aux Américains à faible revenu ou à revenu nul qui, autrement, auraient du mal à répondre à leurs besoins nutritionnels de base sans aide supplémentaire.

Les nouveaux montants entreront en vigueur le 1er octobre 2024 et dureront jusqu’au 30 septembre 2025, date à laquelle un nouveau COLA sera mis en place. Selon le Food Research and Action Center, environ 36 pour cent des ménages qui reçoivent des paiements SNAP ont droit à l’allocation mensuelle maximale.

Plus de Newsweek Vault : Banques en ligne et banques traditionnelles : découvrez les différences

Image d’une personne prenant de l’argent dans un portefeuille. Les allocations maximales SNAP augmentent chaque année en octobre.

Image d’une personne prenant de l’argent dans un portefeuille. Les allocations maximales SNAP augmentent chaque année en octobre.

GETTY



48 États et Washington DC

Dans les 48 États contigus et à Washington DC, le montant maximum disponible pour un bénéficiaire individuel vivant seul passera à 292 dollars par mois, soit une hausse de 1 dollar par rapport à 291 dollars.

Pour un ménage de quatre personnes, il augmentera de 2 $, passant de 973 $ par mois à 975 $.

Plus de Newsweek Vault : Quels comptes d’épargne rapportent encore 5 % d’intérêt ou plus ?

Alaska

Le montant qu’un demandeur du SNAP peut recevoir chaque mois en Alaska est légèrement différent de celui du reste des États-Unis, les montants des paiements étant décidés en fonction du fait que vous vivez dans une zone urbaine ou rurale et du niveau de densité de logement :

Urbain

Ménage d’une seule personne : 377 $

Ménage de quatre personnes : 1 258 $

Rurale 1

Ménage d’une seule personne : 481 $

Ménage de quatre personnes : 1 604 $

Rurale 2 :

Ménage d’une seule personne : 586 $

Ménage de quatre personnes : 1 953 $

Plus de Newsweek Vault : Découvrez les meilleurs comptes chèques à haut rendement

Hawaii

Les résidents d’un seul ménage d’Hawaï réclamant SNAP sont les seuls bénéficiaires de prestations qui verront l’allocation maximale réduite à 517 $, contre 527 $, soit une variation de 10 $ par mois. Les ménages composés de quatre personnes seront également réduits, passant de 1 759 $ par mois à 1 723 $, soit une variation de 36 $.

Territoires américains

îles Vierges

À partir d’octobre, les ménages comptant un seul résident dans les îles Vierges américaines pourront bénéficier d’une prestation maximale de 376 dollars, légèrement supérieure aux 375 dollars de l’année précédente. Pour un ménage de quatre personnes, le montant le plus élevé disponible sera augmenté de 3 $, passant de 1 251 $ à 1 254 $.

Guam

À Guam, un demandeur célibataire qui reçoit actuellement un maximum de 430 dollars recevra 431 dollars à partir d’octobre. Une famille standard de quatre personnes pourra réclamer jusqu’à 1 437 $, contre 1 434 $.

Toute personne souhaitant savoir si elle a droit aux prestations SNAP doit en faire la demande dans son État de résidence et doit répondre à certaines exigences, notamment certaines limites de ressources et de revenus. Comme SNAP est administré aux niveaux national et local avec des fonds fournis par le gouvernement fédéral, les conditions de candidature peuvent différer selon l’endroit où vous vivez.

Les paiements SNAP sont également effectués en fonction de l’endroit où vous vivez, certains États payant tous les bénéficiaires le même jour et d’autres, généralement ceux où la population est plus élevée, étalant les paiements sur un mois.