Mise à jour RPT StarCraft II 5.0.14 — StarCraft II — Actualités Blizzard

Salutations du Conseil d’équilibre communautaire de StarCraft II !

Tout d’abord, nous souhaitons remercier tout le monde pour vos commentaires et vos tests sur les modifications proposées précédemment. Nous souhaitons également vous assurer que les mises à jour de l’équilibrage sont le fruit d’un effort conjoint de l’ensemble de la communauté et que vos commentaires sont très importants pour la direction que prend le Conseil d’équilibre. Après avoir analysé la perception de la première itération de ce patch d’équilibrage et les jeux joués sur le serveur PTR, nous aimerions apporter les ajustements suivants pour des tests plus approfondis.

Suppression de la surcharge de la batterie

Commentaire du développeur : Après avoir reçu des retours lors des tests de jeu, nous constatons que de nombreux joueurs ont apprécié la flexibilité offerte par la nouvelle capacité, et nous aimerions continuer à tester ce changement proposé. Cependant, il y a également eu de fortes inquiétudes concernant la défense des Protoss en début de partie après la perte de la capacité de surcharge de batterie, en particulier contre les rushs Terrans. Nous allons tester les changements suivants pour essayer d’améliorer la capacité de défense des Protoss dans ces scénarios :

Cyclone

Les modifications du cyclone par rapport à 5.0.12/5.0.13 ont été annulées.

Commentaire du développeur : Les changements apportés au Cyclone par rapport à la version 5.0.12, bien qu’ils aient effectivement ramené l’unité en jeu dans tous les affrontements comme prévu initialement, ont également conduit à une réduction de la diversité des builds Protoss en début de partie, ainsi qu’à certains problèmes lors de la défense des builds rush dans le Terran. contre les Protoss. Nous pensons que revenir à l’ancien Cyclone, qui était demandé par une grande partie de la communauté, peut également améliorer la diversité et la stabilité de la construction des Protoss en début de partie.

Harceleur

Le temps de train des traqueurs (Gateway) a été réduit de 30 secondes à 27 secondes.

Commentaire du développeur : Le changement de temps de construction de Stalker est ajouté pour aider à résoudre les builds tels que proxy 2 Barracks Marauder, qui étaient très difficiles à défendre même avec la capacité de surcharge de batterie. Nous pensons que ce changement permettra aux Protoss de défendre plus confortablement des builds similaires, mais nous surveillerons également de près les conséquences de ce changement pour les builds Protoss agressifs.

Inquiétudes en fin de partie

Fantôme

La réserve de fantômes est passée de 2 à 3.

Commentaire du développeur : Avec la sortie du PTR, nous avons reçu des retours supplémentaires de la part des joueurs et des membres de la communauté selon lesquels le niveau de puissance des Ghosts semble être trop élevé pour leur coût et leur approvisionnement, malgré plusieurs nerfs ciblés ces dernières années. Suite à ces retours, nous aimerions ajuster directement la force de l’armée Terran en fin de partie grâce à ce changement.

Vaisseau mère

Le vaisseau mère ne peut désormais plus être ciblé par Abduct.

Commentaire du développeur : Nous avons reçu de nombreux retours de la communauté à propos de ce changement, puisque le vaisseau-mère a été rendu impossible à cibler par Neural Parasite dans le passé. Avec le retour au vaisseau-mère à coût 400/400/8 ravitaillement, nous aimerions tester cette idée pour rendre le vaisseau-mère moins fragile dans le match Zerg contre Protoss.

Ultralisque

Vitesse de déplacement bonus de la synthèse anabolique d’Ultralisk réduite de 0,82 à 0,59.

Commentaire du développeur : Nous aimerions tester une légère réduction de la vitesse de déplacement des Ultralisks, la ramenant à la même vitesse de déplacement que celle des Marines/Maraudeurs stimués. Il s’agit d’essayer de rendre les joueurs terriens plus à l’aise pour se déplacer sur la carte en fin de partie, ainsi que d’équilibrer les augmentations de force résultant du changement de priorité de poussée.

Modifications supprimées

Modifications de Brood Lord supprimées.

Modification des points de dégâts de tempête supprimée.

Modifications du Libérateur supprimées.

Commentaire du développeur : Nous acceptons les retours reçus selon lesquels ces changements pourraient conduire à des jeux plus longs, dont ce patch tente de s’éloigner, et ces changements ne sont plus testés. Les fantômes étant également affaiblis, nous ne pensons plus que des changements sur Brood Lords soient nécessaires pour ajuster le niveau de sa puissance.

Autres changements

Hydralisque

Tiret (le nom n’est pas finalisé) le bonus de vitesse est passé de 60 % à 100 %.

(le nom n’est pas finalisé) le bonus de vitesse est passé de 60 % à 100 %. Tiret est désormais ciblé, donnant à l’Hydralisk un ordre de déplacement vers l’emplacement cible.

Commentaire du développeur : La fonctionnalité testée précédemment était trop difficile à utiliser pour de nombreux joueurs, nous aimerions donc effectuer cet ajustement pour essayer de rendre la capacité plus fonctionnelle et puissante.

Rôdeur

La santé du Lurker a été réduite de 200 à 190.

La vue du Lurker augmente de 10 à 11.

Commentaire du développeur : Alors que nous continuons à tester les modifications du Disruptor, nous aimerions réduire la santé du Lurker à 190 afin qu’il ne survive pas à 2 coups de Purification Nova. La portée de visée est également augmentée pour résoudre un problème causé par le fait que le Lurker avait des portées d’attaque et de visée identiques, ce qui entraînait de légères incohérences dans sa portée d’attaque en fonction de l’angle.

Modifications supprimées

Le changement de récupération de tourelle de missile a été supprimé.

Commentaire du développeur : Nous sommes d’accord avec les commentaires selon lesquels ce changement serait contre-productif pour créer des jeux défensifs moins longs. Nous continuons de tester l’ajout de la capacité de récupération à la tour de capteurs, car elle devrait permettre une utilisation plus intéressante de la tour de capteurs conformément aux autres modifications proposées dans la tour de capteurs.

Le changement de flamme bleue a été supprimé.

Modifications de Spine Crawler supprimées.

Commentaire du développeur : Nous pensons que l’ajustement de Spine Crawler est un changement risqué car il conduirait à des stratégies de couveuse proxy dans Zerg vs Protoss étant significativement plus fortes, ainsi qu’à augmenter la force des rushs 12pool + Drone dans Zerg vs Zerg. Les épines ayant retrouvé leur ancien pouvoir et les Zergs étant moins dépendants des reines, nous aimerions également annuler le changement de flamme bleue car dans l’état actuel de l’équilibre, cela pourrait réduire la variété des ordres de construction des Zergs aux seules ouvertures basées sur les cafards.

Journal des modifications entièrement mis à jour

Protoss

Lien

Surcharge de la batterie supprimée.

Nouvelle capacité : Recharge d’énergie (50 Énergie / 60 secondes de recharge) Recharge 100 points d’énergie sur n’importe quelle unité ou structure à moins de 8 points d’un Nexus.

(50 Énergie / 60 secondes de recharge)

Batterie de bouclier

Boucliers/HP augmentés de 150/150 à 200/200.

Harceleur

Le temps de train depuis Gateway a été réduit de 30 à 27 secondes.

Colosse

Boucliers/HP sont passés de 150/200 à 100/250.

Tempête

Coût de ravitaillement réduit de 5 à 4.

Portée d’attaque contre aérienne réduite de 14 à 13.

Immortel

Coût réduit de 275/100 à 250/100.

Le temps de recharge de l’arme est passé de 1,04 à 1,14.

Perturbateur

Le rayon de Purification Nova a été augmenté de 1,375 à 1,5.

Dégâts de Purification Nova réduits de 145 (200 contre les boucliers) à 100 (200 contre les boucliers).

Vaisseau mère

Le coût est passé de 300/300 à 400/400.

Le coût de ravitaillement est passé de 6 à 8.

Le vaisseau mère ne peut désormais plus être ciblé par Abduct.

Dégâts augmentés de 6×6 à 6x4x4 (36 dégâts contre 1 cible à 24 dégâts contre 4 cibles chacun).

Terrien

Cyclone

Revenu au patch 5.0.11 Cyclone.

Sauver

Les dégâts annulent désormais le processus de récupération.

Le minuteur de récupération est désormais visible pour les ennemis.

Forteresse planétaire

Armure réduite de 3 à 2.

Tour de capteurs

Coût réduit de 125/100 à 100/50.

Portée radar réduite de 27 à 22.

Peut maintenant être récupéré.

Commande orbitale

Calldown : Extra Supplies augmente la santé actuelle/maximale du dépôt de ravitaillement cible à 500.

Fantôme

Le coût de ravitaillement est passé de 2 à 3.

Thor

Les dégâts de la charge utile explosive (mode splash) ont été augmentés de 6 (12 contre la lumière) à 8 (12 contre la lumière).

Le rayon d’éclaboussure de la charge utile explosive a été augmenté de 0,5/100 % à 0,5/100 %, 0,75/75 %, 1,25/50 % (rayon/% de dégâts).

Portée d’attaque de la charge utile explosive réduite de 10 à 7.

Zerg

Reine

Le coût est passé de 150/0 à 175/0.

Couvoir

Coût réduit de 300/0 à 275/0.

Rameur de spores

Les dégâts sont passés de 15 à 20.

Santé réduite de 400 à 300.

Hydralisque

Le bonus de vitesse de fluage des augmentations musculaires est réduit de 1,03 à 0,74.

Nouvelle recherche : Frénésie (le nom n’est pas finalisé) Coût : 100/100, 64 secondes. Nécessite la Ruche. Augmente la vitesse de déplacement de 100 % pendant 0,71 seconde.

(le nom n’est pas finalisé)

Infestateur

Le Linceul microbien dure désormais 3,6 secondes sur les unités quittant le Linceul.

Ultralisque

Augmentation de la priorité de poussée alliée de 0 à 1 (pousse désormais les unités alliées hors du chemin lorsqu’elles se déplacent).

Bonus de vitesse de déplacement de la synthèse anabolique réduit de 0,82 à 0,57.

Corrections de bugs et modifications de la qualité de vie