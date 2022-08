Mise à jour RC15: les fans de Ram Charan demandent au producteur Dil Raju de partager des nouvelles sur le prochain de Mega Power Star [View Tweets]

Ram CharanLes fans de Mega Power Star s’impatientent car il n’y a pas de mise à jour sur les prochains films de Mega Power Star. Ram Charan a CR 15 (titre provisoire) avec S Shankar. Il met en vedette Kiara Advani en tête en face de lui avec d’autres membres de la distribution. Dil Raju produit RC 15 avec Ram Charan et Kiara. Et les fans ont exigé une mise à jour à peu près identique sur Twitter. ‘RÉVEILLEZ-VOUS DILRAJU,’ et ‘NOUS VOULONS LA MISE À JOUR RC15‘, ont été tendance sur Twitter et comment !

Les fans de Ram Charan impatients de la mise à jour RC 15

Ram Charan a été vu pour la dernière fois dans RRR de SS Rajamouli avec Jr NTR, Alia Bhatt, Ajay Devgn et plus encore. Le film a été un énorme succès et les fans ont adoré la bromance entre Ram Charan et Jr NTR. Et le prochain de Ram est RC 15 de Shankar Shanmugam, qui serait un film dramatique politique. Le tournage de RC 15 a déjà commencé. Ram Charan, Kiara Advani et d’autres ont tourné à Hyderabad, Maharashtra, Andhra Pradesh et Punjab. Cependant, depuis un certain temps maintenant, il n’y a pas eu de mise à jour sur RC 15 et par conséquent, les fans demandent une mise à jour sur le même.

Les fans de Ram Charan demandent à Dil Raju une mise à jour

Comme nous vous l’avons dit, “WAKE UP DILRAJU” et “WE WANT RC15 UPDATE” sont à la mode sur les réseaux sociaux. Tous les fans se sont réunis et ont fait en sorte que leur frustration soit atteinte et que leur demande soit entendue par les créateurs de RC 15. Ils veulent soit la mise à jour du titre, soit une sorte de mise à jour de la star de Ram Charan et Kiara Advani. Découvrez les tweets ici :

Il est le plus grand criminel.. Il est le plus grand homme d’affaires.. C’EST LE PLUS GRAND PROBLÈME NATIONAL !!! ??? RÉVEILLEZ-VOUS DILRAJU !!! @SVCCofficial NOUS VOULONS LA MISE À JOUR RC15 !!#RC15 #RamCharan pic.twitter.com/2nraqPerRQH Balaji Eragadindla (@BalajiEragadin2) 11 août 2022

Mise à jour Edoka Ichi Dobbinchuko ra @SVC_official ?? ?? RÉVEILLEZ-VOUS DILRAJU NOUS VOULONS LA MISE À JOUR RC15 ? https://t.co/31V3KkrAEz Fan de Gudumba Shankar (@Chiyaan1Pavan) 11 août 2022

Surtout Il y a des indications que le premier look sera publié le jour de l’anniversaire de Shankar !! Que dis-tu @SVC_official..?? Souhaitez-vous que cela se produise? NOUS VOULONS LA MISE À JOUR RC15 pic.twitter.com/5ttyGUq2eK SagarCharanism|#RC15 (@SagarCharanism) 11 août 2022

RC 15 avait souffert de fuites

Certaines images du tournage du film RC 15 de Ram Charan et Kiara Advani avaient fuité en ligne. Les fabricants avaient publié une déclaration disant que le tournage de # RC15 # SVC50 se déroulait dans des zones ouvertes. Il y avait une foule selon les exigences du film. Et c’est ainsi que des images ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Les créateurs ont publié une déclaration qui disait: “Nous demandons à chacun de faire preuve de retenue et d’éviter de publier des photos et des vidéos prises illégalement. Notre équipe anti-piratage prendra des mesures contre les identifiants qui publient le contenu non autorisé.”