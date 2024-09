Mise à jour quotidienne : Keyra et Myzteziz Jr., Hijo del Vikingo, Dana White

Mise à jour quotidienne

L’analyse la plus approfondie des accords de droits médiatiques AEW conclus et des accords non encore conclus. Nous examinons ce que signifient différents chiffres pour différents niveaux de popularité, en évaluant différents scénarios dans le meilleur et le pire des cas, les accords PPV et secondaires.

Couverture de l’UFC 306 avec le record gate de The Sphere en tête-à-tête avec Canelo Alvarez dans la même ville.

La couverture de l’anniversaire de la CMLL montre ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné et la différence avec une foule normale.

L’une des plus grandes stars de cette génération parle de la retraite, donne une date et la signification de cette date.

Où les émissions de catch professionnel de la semaine dernière s’inscrivent dans les classements hebdomadaires du câble.

Un aperçu de chaque spectacle national de lutte professionnelle la semaine dernière, comment il s’est comparé à l’année dernière, les classements, la compétition et les notes des segments.

Qui est le booker du CMLL ?

Quel pays a célébré une fête nationale de lutte professionnelle cette semaine ?

Mise à jour sur El Hijo del Vikingo

L’homme que l’on croyait être le plus vieux lutteur vivant est décédé

Essais de l’équipe mondiale

Notes sur un film à paraître prochainement sur la vie de Mildred Burke

Note sur un Blu-Ray pour lequel je viens de faire des voix off

Notes du tournoi par équipe wXw

Une critique très valable de l’AEW

Mise à jour sur les ventes de billets pour les spectacles de la WWE et de l’AEW au cours des deux prochains mois

Audiences TV internationales et chiffres de streaming

Notes sur l’article de NFL Films sur Tony Khan

Mises à jour sur la durée des diffusions télévisées de Raw et Smackdown en janvier

Mises à jour des droits de diffusion du deuxième jour sur Raw, Smackdown et NXT à partir du mois prochain

Notes sur le retour du Saturday Night’s Main Event et retour sur le premier et les chiffres qui seraient incroyables aujourd’hui

Mise à jour sur le déplacement de la deuxième émission NXT sur CW par la WWE d’une grande arène et pourquoi

Retour sur les promesses de Vince McMahon lors de son expansion.

Numéro précédent de la newsletter de Wrestling Observer de cette semaine

Mise à jour du dimanche

– Bryan et moi serons de retour ce soir pour couvrir l’actualité du catch du week-end avec Wrestling Observer Radio. Nous serons également de retour lundi soir après Raw. Nous n’avons pas eu d’émission sur Garrett Gonzales la semaine dernière, mais nous ferons quelque chose pour le documentaire sur Vince McMahon et peut-être aussi pour la série Dump Matsumoto sur Netflix plus tard cette semaine.

– Une alerte orange a été lancée pour le fils de trois ans du lutteur indépendant Keyra. Il a été admis à l’hôpital et avait besoin d’une transfusion sanguine. Son père, Myzteziz Jr. de AAA, était à l’hôpital. Les deux sont séparés et la famille de Myzteziz pense qu’il a kidnappé l’enfant. Keyra a publié une photo démasquée de lui et a déclaré que la police le recherchait et qu’il n’avait même pas rendu visite à son enfant depuis leur séparation il y a deux ans. Selon certaines informations, la famille de Myzteziz a déclaré que l’enfant était en mauvaise santé.

– Nous sortirons très bientôt un nouveau livre couvrant sans doute l’année la plus importante de l’histoire du catch professionnel américain, 1984.

– Le magazine Time interviewera demain Dana White pour parler de l’avenir du monde du combat et de son amitié avec Donald Trump.

– Le champion IBF Daniel Dubois a dominé et vaincu Anthony Joshua hier soir au cinquième round. Le combat au stade de Wembley a annoncé un record d’affluence dans le bâtiment pour un événement sportif avec 96 000 spectateurs.

– Il y avait un angle à Smackdown LowDown après le show qui préparait le match Michin vs. Chelsea Green du 4 octobre. Michin était interviewée lorsque Piper Neven l’a attaquée avec une poubelle.

– Paul Heyman a été l’un des principaux responsables de la séquence Cody Rhodes/Roman Reigns sur Smackdown, comme on pouvait s’y attendre. Quant à son retour en tant que personnage, il est prévu que ce soit en tant que babyface et ils attendent juste le bon moment.

– Hier, c’était la journée AEW à Springfield, dans le Massachusetts, le lieu des enregistrements de Collision et Rampage. Le maire Dominic Sarno a présidé la cérémonie en présence de nombreux artistes, dont The Outrunners, Darby Allin et Mark Sterling.

– La tournée des retraités d’El Hijo del Santo a eu lieu ce soir à l’Arena Ciudad de Mexico. Nous venons de recevoir une note d’un résident du bâtiment indiquant que le bâtiment était rempli à environ 20 % (environ 4 000 places).

– Brock Rechsteiner, le fils de Scott Steiner, receveur à Jacksonville State, a attrapé une passe de touchdown de 85 yards lors de la victoire 44-7 d’hier contre Mississippi State. C’est la première victoire de l’équipe cette saison.

– Une note concernant Penta et Fenix. Ils sont toujours sous contrat avec l’AEW. Tous deux partent à la WWE. On ne sait pas encore pour Fenix, mais Penta sera bientôt en fin de contrat, mais pour le moment, ils sont toujours sous contrat avec l’AEW.

– Ty Hilton, joueur des Indianapolis Colts a jeté Seth Rollins hors des tribunes au match d’aujourd’hui contre les Bears de Chicago. (merci à Kevin Witt)

– Mistico a annoncé la semaine dernière qu’il ferait un spectacle pour son 20e anniversaire au Japon.

– El Hijo del Vikingo vise désormais 9/27 pour son retour sur le ring après une opération au genou.

– Ren Ayabe a remporté aujourd’hui le tournoi All Japan’s Oudou en battant Ryuki Honda en finale dans ce qui a été qualifié de performance de star. Honda a battu Kento Miyahara plus tôt dans le spectacle dans une demi-finale et Ayabe a battu Rei Saito dans l’autre demi-finale. (merci à Gerard Di Trolio)

– Ayabe contre Honda est le seul match dont on nous a parlé ce week-end pour être sûrs de voir.

– KENTA vs. Cara Noir pour le titre Def y en tête d’affiche du spectacle Progress du 27/10 à Londres.

– Voici la composition de l’AEW du mercredi depuis le stade Arthur Ashe.

Dynamiter:

Bryan Danielson contre Nigel McGuiness (si Danielson est blanchi)

Jon Moxley contre Darby Allin – le vainqueur affronte Danielson le 12/10 pour le titre AEW à Tacoma

Young Bucks contre Will Ospreay et Kyle Fletcher pour les titres par équipe

Match de bûcherons Adam Page contre Jeff Jarrett

Kazuchika Okada contre Sammy Guevara match sans titre

Mariah May contre Yuka Sakazaki pour le titre féminin de l’AEW

Hook contre Roderick Strong pour le titre FTW

Pac & Wheeler Yuta & Claudio Castagnoil vs. ? pour les titres en trios

Collision:

Jamie Hayter contre Saraya selon les règles de Saraya, quoi que cela signifie

Match tornade Chris Jericho & Big Bill & Bryan Keith contre Orange Cassidy & Kyle O’Reilly & Mark Briscoe

– Thunder Rosa, qui est autorisée à revenir après sa commotion cérébrale, a effectué le premier lancer lors du match des Padres de San Diego.

– Ray Traylor (Big Bossman/Bubba Rogers) est décédé d’une crise cardiaque il y a 20 ans aujourd’hui.

– Le nouveau numéro de l’Observer disponible sur le site couvre l’histoire des Pride Fighting Championships.

– Primo & Epico font leurs débuts pour la NWA lors des enregistrements télévisés des 5 et 6 octobre à Tampa.

– Le champion de la TNA, Nic Nemeth, sera présent au show House of Glory du 18 octobre à New York, où Mike Santana défendra également le titre HOG contre Masato Tanaka. Joe Hendry vs. Joey Janela sera la tête d’affiche du show du 29 septembre.

