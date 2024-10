Mise à jour quotidienne : Jim Valley, AJ Styles et notes sur les blessures de WWE Bad Blood

Mise à jour quotidienne

Le nouveau numéro de l'Observateur est sur le site aujourd'hui. Notre article principal est la couverture la plus détaillée du nouvel accord AEW TV, une analyse de ce que cela signifie pour les entreprises, les pertes de bénéfices, ce que l'accord couvre et ne couvre pas, les rumeurs et analyses de FOX et bien plus encore. Nous avons également un document historique majeur sur le Temple de la renommée 2024, les candidats et leurs références.

Mise à jour du dimanche

– Bryan et moi avons fait notre émission du week-end avec Paul Fontaine hier soir pour parler de Bad Blood, de l’UFC 307, du Temple de la renommée et de l’accord WBD/AEW. Garrett Gonzales et moi avons fait notre émission de revue de la semaine en parlant longuement de l’accord WBD/AEW, répondant à de nombreuses questions sur ce que c’est et ce que cela signifie, les problèmes auxquels l’entreprise est toujours confrontée et le reste de l’actualité.

Jim Valley, de notre équipe, a subi une opération de transplantation rénale. Ce n’était pas prévu. Il était au Tennessee lorsqu’il a reçu l’appel vers minuit vendredi soir et lui et sa femme ont réservé un vol de retour pour Seattle à 7 heures du matin hier. Ils sont descendus de l’avion à 22h20. et est allé directement à l’hôpital et l’opération a eu lieu à 16h45. Jim se remet de l’opération et a dit de faire savoir à tout le personnel et aux abonnés d’Observer à quel point leur soutien compte pour lui. Il a déclaré que tous les messages d’encouragement ont fait une grande différence dans son rétablissement après des situations très graves et multiples mettant sa vie en danger.

Pour l’accord AEW/WBD, l’examen le plus détaillé de l’accord, de l’accord FOX en cours de négociation et de ce que tout cela signifie financièrement est l’article principal du nouveau numéro et c’est probablement l’actualité la plus importante cette année, à part celle de Vince McMahon. expulsé de la WWE.

Nous recherchons vos réflexions sur Bad Blood hier soir, car vous pouvez laisser un pouce vers le haut, un pouce vers le bas ou un pouce au milieu ainsi qu’un meilleur et un pire match à [email protected]

D’après les notes de blessure d’hier soir. La blessure au genou de Bayley et la blessure au dos de Drew McIntyre, qui se sont bien déroulées, étaient des travaux et faisaient partie des histoires de match planifiées. Le sang de McIntyre ne provenait pas de la boîte à outils abattue par CM Punk. Il lui fallait 16 agrafes. On parle beaucoup de deux poids, deux mesures avec des personnes qui ont critiqué le fait que certains coups de feu du président d’AEW soient restés silencieux à ce sujet. Je ne suis fan d’aucun de ces coups de tête. Punk a tiré en arrière au-dessus de la tête, mais il ne l’a pas fait avec toute sa force, mais ce n’était pas non plus une boîte à outils truquée. Cela a semblé fort à l’impact. McIntyre et Punk ressentaient apparemment tous les deux vraiment le match et c’était ce qu’aurait dû être un match Hell in a Cell mettant fin à une querelle.

La blessure d’AJ Styles vendredi était légitime et non un scénario. Il passe une IRM pour voir la gravité du problème. Braun Strowman a également subi une déchirure à l’aine lundi très tôt lors du match contre Bronson Reed, c’est pourquoi il a eu autant de difficultés à bouger pendant la majeure partie du match.

Il semble certainement que Gunther contre Bill Goldberg arrive bientôt, d’après l’angle d’hier soir. Je ne sais pas quand, à part on nous a dit à ce stade, ce n’était pas prévu ni pour WrestleMania ni pour Survivor Series. Je suppose que c’est Cody Rhodes contre Gunther à Crown Jewel, mais si Gunther perdait contre Sami Zayn demain, cela changerait.

Il y a eu des jugements très controversés hier soir lors du show UFC. Dana White a critiqué le jugement et a notamment pensé que José Aldo avait été volé. Je pensais que c’était un combat serré qui pouvait se dérouler dans un sens ou dans l’autre, même si Bautista a gagné 29-28. Marina Rodriguez contre Iasmin Lucido était 29-28, 28-29 et 29-28 pour Lucindo. 62 pour cent des scores des médias sont allés à Rodriguez. Tous les juges ont donné à Lucindo le deuxième tour, mais au premier tour, deux l’avaient pour Rodriguez et un pour Lucindo, et au troisième tour, deux l’avaient pour Rodriguez et un pour Lucindo. Alexander Hernandez a remporté un partage 29-28, 27-30 et 29-28 contre Austin Hubbard. Deux juges ont demandé à Hernandez de remporter les deux premiers tours. Chris Lee a donné à Hubbard les trois tours. Aucun tableau de bord médiatique n’avait cela et 86 pour cent des scores médiatiques ont fait gagner Hernandez. Dans Jose Aldo contre Mario Bautista, Michael Bell a donné à Bautista les tours un et trois, Derek Clearly a eu la même chose, tandis que Lee a fait gagner à Aldo deux et trois. Les scores des médias ont été répartis au milieu, à raison de 50 pour cent pour chacun. J’avais Bautista mais Paul Fontaine avait Aldo ce qui montre le split. L’idée qu’il s’agisse d’un voleur, peu importe qui a gagné, est idiote. Dans le combat pour le titre des poids coq Julianna Pena contre Raquel Pennington, Bell a demandé à Pena de remporter les tours un à trois, Cleary a demandé à Pennington de gagner un, quatre et cinq, et Sal D’Amato a demandé à Pena de remporter les trois premiers. Fontaine et moi avons fait gagner à Pennington un, quatre et cinq. Dans celui-ci, 96 pour cent des scores des médias étaient pour Pennington. La plupart ont été choqués lorsque Pena a été annoncé vainqueur. La victoire de Pena est meilleure pour l’UFC car elle est plus commercialisable que Pennington et il y aura une meilleure construction et promotion pour Pena contre Kayla Harrison. Je pense aussi qu’Harrison a une meilleure chance de battre Pena.

Hier soir, Paul Lévesque a été interrogé sur la direction de The Sphere et il a dit qu’il regardait l’émission de l’UFC et qu’il serait très intéressé à essayer. On a demandé à Dana White si Lévesque lui avait parlé et il a répondu que personne de la WWE ne l’avait fait, mais qu’ils sont dans la même équipe, donc il leur donnerait tous les conseils dont ils auraient besoin.

Kyle Snyder, médaillé d’or olympique de lutte de 2016 à 213 livres, a été intronisé au Temple de la renommée de l’État de l’Ohio hier soir.

Concernant les recherches, l’émission UFC d’hier soir en a fait 500 000 et Bad Blood en a fait 200 000. Ce serait à peu près là où je m’attendais à ce que les deux soient. José Aldo en a fait 100 000. Kayla Harrison, Kevin Holland, Stephen Thompson et The Rock en ont fait 50 000.

Aujourd’hui, cela aurait été le 89ème anniversaire de Bruno Sammartino, qui manque beaucoup à beaucoup de gens. Hier marquait le 27e anniversaire du décès de Brian Pillman.

Annoncé pour le premier Raw régulier de deux heures de demain depuis plus d’une décennie, Gunther contre Zayn pour le titre mondial, Jey Uso contre Xavier Woods pour le titre IC, Sheamus contre Pete Dunne dans un match Doneybook, et Seth Rollins apparaît. Il sera intéressant de voir s’ils supprimeront une grande partie des cartes les plus basses demain ou s’ils réduiront le temps de chacun par rapport aux émissions de trois heures.

Je n’ai reçu aucune recommandation de match majeure du week-end, après beaucoup d’éloges sur les matchs pour le titre Mayu Iwatani contre Toni Storm et Tam Nakano contre Suzu Suzuki dans l’émission Stardom PPV hier. Des clips circulent aujourd’hui de Ricochet & Cima contre El Hijo del Vikingo & Soma Watanabe avec des trucs comme Ricochet l’a fait avec Ospreay mercredi entre Ricochet et Vikingo, y compris Ricochet gagnant avec un senton de 630.

La version Kindle de notre nouveau livre sur la lutte professionnelle en 1984 est sortie. On m’a dit que c’était difficile à trouver car il fallait y aller www.amazon.com/ebooks pour le commander.

Jay « Great Fowler » était aux urgences aujourd’hui et a eu des difficultés hier.

Jay Lethal et Jonathan Gresham ont fait un angle hier sur Memphis Wrestling. Lethal a dit qu’il voulait être l’entraîneur-chef de leur école (Gresham l’est) lors d’une promo. Ils ont ensuite fait un contre-la-montre où Lethal a battu Gio Savage en 6h45 et la semaine prochaine, Gresham affronte Draco et doit gagner en moins de 6h45. Ils enregistrent aujourd’hui trois émissions mettant en vedette Danhausen et Su Yung. (merci à Brian Tramel)

L’émission télévisée « Vinyl Obsession » sur la collection de disques, animée par Eric Young, fera ses débuts sur AXS à 22 h 30, heure de l’Est, ce soir.

