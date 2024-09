Mise à jour quotidienne : championnats nationaux rapides de WWE SmackDown, AEW Collision, Pat McAfee

Mise à jour quotidienne

Dernières nouvelles

Dernier son

Dernière vidéo YouTube gratuite

La newsletter Wrestling Observer de cette semaine

La vie de Vince McMahon et le documentaire Netflix. Il s’agit d’une longue histoire qui parle du documentaire, de mes réactions, de plus de détails sur les différentes histoires évoquées, des commentaires de Vince McMahon, Bill Simmons, Ann Callis, des choses que nous avons apprises, de ce qui n’était pas exact et de ce qui ne l’était pas, ainsi que des critiques. .

En savoir plus sur ce qu’implique le dernier règlement dans le procès Cung Le contre l’UFC, combien de combattants supplémentaires recevront si le juge l’approuve, et si le juge ne l’approuve pas, que se passera-t-il ensuite.

Une note sur Bad Blood et Wrestle Dream, les niveaux d’intérêt des deux et la mise à jour des cartes.

Comment les audiences de la WWE et de l’AEW ont changé au cours de la dernière année, en termes de revenus, de visionnage ensemble et d’âge des téléspectateurs. Quelle émission a vu ses revenus augmenter le plus au cours de la dernière année.

L’aperçu le plus détaillé des notes de la semaine dernière, des classements pour la nuit et la semaine, de la compétition, des numéros segment par segment et plus encore.

Le prochain spectacle du Grand Prix mondial féminin.

Une star de la lutte accusée d’avoir kidnappé son fils

Toni Storm retourne au Japon.

La 48e World Tag League de All Jaan

Réflexions sur la reine des méchants

Visite de la retraite d’El Hijo del Santo

Tony Khan parle plus d’affaires

Mise à jour Fenix ​​et Penta

Classements télévisés internationaux et numéros de streaming

Ricochet parle la semaine dernière

Avances de billets pour les prochains spectacles WWE et AEW

Plus de notes sur l’émission UFC à The Sphere

Changements apportés à la télévision de la WWE en 2025

Ancien numéro du bulletin d’information de Wrestling Observer de cette semaine

Mise à jour du dimanche

– Bryan et moi serons de retour ce soir pour parler de l’actualité de la lutte du week-end et passer en revue les principaux shows. Nous avons beaucoup d’audio sur le site car Garrett et moi avons réalisé trois émissions en grande partie sur le documentaire McMahon sur Netflix. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses, la réalisation des documents, des informations approfondies sur les histoires couvertes, et bien plus encore.

– Tout comme CW a diffusé le documentaire WrestleMania en face-à-face hier soir avec Collision, le 12/10, ils diffuseront une rediffusion de NXT samedi soir de 20h à 22h, en face-à-face avec AEW WrestleDream. (merci à Paul Verlander)

– Notes du house show de la WWE d’hier soir à Columbus, GA (merci à Lenny Levine)

Jey Uso et Bron Breakker pour conserver le titre IC

Bianca Belair et Jade Cargill et Alba Fyre et Isla Dawn conserveront les titres féminins

Bayley b Nia Jax via DQ dans un match pour le titre féminin de la WWE

Damien Priest et Rhea Ripley avec Karrion Kross et Scarlett

Gunther et Ilja Dragunov pour conserver le titre mondial (on dit que c’est un grand match)

Wyatts b fabrication américaine

Johnny Gargano & Tommaso Ciampa b Tama Tonga & Tonga Loa via DQ dans un match pour le titre

Cody Rhodes et AJ Styles conserveront le titre de la WWE



– Après que FOX ait publié la semaine dernière un communiqué de presse qui a subtilement frappé la WWE, pas par son nom, mais en disant que le match de football du 20 avait fait 81 pour cent de mieux que la programmation qu’ils avaient dans la tranche horaire de l’année dernière, les nationaux rapides d’aujourd’hui ont été rapportés par le source habituelle affirmant que SmackDown a battu le football de FOX face à face, même avec l’avantage du réseau. Parce que les audiences ne sortent que demain, ils ont utilisé les championnats nationaux rapides sans le dire, et oublier les championnats nationaux rapides pour les sports en direct est trompeur car ils n’incluent souvent pas la fin du match et n’incluent toujours pas les téléspectateurs de la côte ouest. un événement sportif en direct. Les chiffres réels seront publiés demain après-midi. De plus, le match dont ils parlaient mettait en vedette Washington, une équipe de la côte ouest.

– Il y a eu quelques problèmes de production étranges sur Collision hier soir. Il y a eu une pause publicitaire inopportune, un segment enregistré qui a commencé et s’est arrêté plusieurs fois avec Okada et des numéros de segment de liste graphique à l’écran.

– Rich Eisen a annoncé aujourd’hui que Pat McAfee aura une place récurrente dans le NFL GameDay Morning sur le réseau NFL.

– Hiromu Takahashi a défié Mistico dans un match pour le spectacle King of Pro Wrestling 10/14 au Sumo Hall.

-Kayla Harrison a noté que si quelque chose se produit et que la championne des poids coq Raquel Pennington ou la challenger Julianna Pena ne peuvent pas se battre samedi prochain à l’émission UFC, a-t-elle déclaré, même si c’est avec un préavis de 30 secondes, on lui a dit qu’elle était la remplaçante et qu’elle prenait le combat. Harrison disputera son deuxième combat à l’UFC samedi contre Ketlen Vieira, le vainqueur obtenant probablement la prochaine chance au titre.

– Quelques notes sur les matchs du week-end dont j’ai entendu parler. Ce n’est pas une longue liste. Le match d’ouverture pour le titre des trios au show Arena Mexico de vendredi était très bon mais je n’ai pas encore vu le reste du show. J’ai entendu Shingo Takagi contre Henare pour le titre Never, Douki contre Yoshinobu Kanemaru pour le titre IWGP Jr. et David Finlay contre Yoshi-Hashi pour le titre Global dans l’émission de Kobe d’aujourd’hui pour New Japan étaient tous excellents. L’autre combat qui a suscité beaucoup d’éloges a été l’événement principal du DDT d’aujourd’hui au Korakuen Hall avec Yuki Ueno, Mao et Kaisei Takeuchi (une star grand public lors de son deuxième match, littéralement un phénomène comme Logan Paul) contre Chris Brookes, Takeshi Masaada et Masahiro Takanashi a également été très apprécié. Un autre combat que nous avons entendu était très fort était Gunther contre Ilja Dragunov et Cody Rhodes contre AJ Styles hier soir à Columbus, Géorgie.

– Raw pour demain à Evansville, IN a Bronson Reed contre Braun Strowman, dernier monstre debout, Kofi Kingston contre Chad Gable, Rey Mysterio contre Xavier Woods et Domink Mysterio & Carlito & JD McDonah contre Cruz Del Toro & Joaquin Wilde & Dragon Lee

– XICW d’hier soir à Clinton Township, MI : Solo de Alex Weir, AOD de KJ Reynolds, Great Tiger & Soultaker de CJ Cole & Noctambulo, Heather Blue de Stella Buho, Schwartzy DCOR Dre Jacobs, Malcolm Monroe III de Hoodfoot pour garder le Titre du Midwest, TJ Meyer et Thomas Bailey avec Marcus Porter et Royce Carney III, Kyle Coleman avec LaDon Sanders, Aaron Orion avec Devon Ryker, Randi West avec Mickie Knuckles, Tommy Vendetta avec Orlando Christopher pour remporter le titre Intense, Jimmy Jacobs et Adam Wick & Maxximillian b DBA & Malcolm Monroe III & Caden Monroe (merci à Leonard Brand)

– L’ancienne star de la LNH Darren McCarty des Red Wings de Détroit participera au premier week-end Maple Leaf Pro les 19/10 et 20/10 à Windsor, en Ontario. McCarty travaille dans la région depuis un certain temps et a également travaillé pour la TNA.

– Jeff Amdur, le chronométreur ou MCW, est décédé la semaine dernière. MCW a annoncé qu’il était le chronométreur lors du tout premier événement de l’entreprise en 1998. Il rédigerait également des articles au début d’Internet pour les spectacles. (merci à Bob Magee)

– Joe Wilchak d’Atlas Security, qui a travaillé à Philadelphie lors d’événements remontant à l’ECW, est décédé vendredi soir des suites d’un cancer du poumon.

– Layla El a parlé d’être ouverte pour une apparition dans Royal Rumble.

– Stalker Ichikawa, le gars de longue date de Dragon Gate qui perdrait rapidement, a annoncé qu’il prendrait sa retraite lors du spectacle du 17/12 au Korakuen Hall. Il a rarement lutté cette année.

– Dans une déclaration intéressante, Yuji Nagata lors de l’émission New Japan d’hier soir à Kobe a déclaré qu’il avait le sentiment que cela pourrait être la dernière fois qu’il lutte au World Memorial Hall.

