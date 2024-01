MISE À JOUR : Président d’Ogun, Oluomo destitué

Le président de l’Assemblée de l’État d’Ogun, Olakunle Oluomo, a été destitué mardi par 18 des 26 membres du pouvoir législatif au cours de la séance présidée par la vice-présidente, Mme Bolanle Ajayi (APC-Yewa Sud).

Oluomo, représentant la circonscription de l’État d’Ifo, a été destitué pour des allégations de faute grave, d’autoritarisme, de manque de concentration et de transparence, de détournement financier et de poursuite d’intérêts égoïstes.

L’ancien orateur se trouvait apparemment au Centre culturel du 12 juin, Kuto Abeokuta, pour assister à la prestation de serment des juges des tribunaux coutumiers, à quelques mètres du complexe de l’assemblée, Bureau du gouverneur, Oke-Mosan, Abeokuta, lorsque ses collègues se sont opposés à lui.

L’Assemblée a également élu Oludaisi Elemide (APC-Odeda) comme nouveau président.

Il y a également eu des rapports faisant état de fusillades perpétrées par certains agents de sécurité fidèles à Oluomo qui, selon notre correspondant, ont tenté d’arrêter la mise en accusation.

Adegoke Awoso (APC-Yewa Nord 1), a présenté la motion de destitution d’Oluomo alors qu’elle était appuyée par Ademola Adeniran, un autre législateur de l’APC représentant la circonscription II de Sagamu.

Adeyanju, communément appelé Awoso, serait entré dans la salle de l’Assemblée avec la masse en compagnie d’autres législateurs.

Rappelons que l’orateur mis en accusation est jugé pour détournement financier de 2 milliards de nairas.

La Commission des crimes économiques et financiers avait déposé en septembre 2022 une accusation de 11 chefs d’accusation confinant au complot, à la contrefaçon et au vol contre Oluomo et trois autres membres du personnel du pouvoir législatif.

L’accusation a été déposée par Rotimi Oyedepo, chef de l’unité de surveillance juridique de l’EFFC à Lagos, auprès de la Haute Cour fédérale d’Abeokuta.

Le Président a cependant clamé son innocence, affirmant qu’il serait éventuellement innocenté des accusations de fraude.

S’adressant aux journalistes après avoir été élu nouveau président, Elemide a déclaré que la population de l’État devait attendre le meilleur de sa part.

« Nous sommes des législateurs respectueux des lois. Nous voulons que le monde sache qu’il y a eu un changement de leadership.

« 18 membres ont signé pour que je sois le conférencier. Les gens devraient rester calmes. Nous sommes sous la garde de toutes les autorités de la maison. Nous disons que les nouveaux dirigeants soutiendront le gouverneur.

“Le gouverneur ne sait rien de cette mise en accusation”, a-t-il déclaré.

S’adressant également aux journalistes, M. Damilola Soneye (APC-Obafemi Owode), a souligné que la fonction de président de la Chambre est censée être la première parmi ses pairs.

“L’orateur a été destitué pour faute grave, notamment autoritaire, manque de concentration et de transparence, arrogance et mauvais style de leadership, détournement financier et incitation des membres contre eux-mêmes”, a-t-il déclaré.

Le commissaire de police, Abiodun Alamutu, a également visité le complexe de l’assemblée pour garantir l’ordre public.

C’est exactement au moment où Awoso a allégué que des policiers avaient tiré sur le pneu de sa voiture alors qu’ils prétendaient chercher des armes qui se trouveraient dans sa voiture.

Il a déclaré : « La police a tiré sur mon pneu, ils ont dit qu’ils cherchaient des armes qui, selon un membre, se trouvaient dans ma voiture et au moment où ils ont fouillé partout, y compris le moteur, ils n’ont rien trouvé. Je suis gêné d’avoir été traité avec autant d’irrespect et de dédain, comme si l’on était un criminel de droit commun ».

Le commissaire à la police a cependant déclaré qu’il était présent à l’Assemblée pour garantir l’ordre public.

Alamutu a déclaré : « Nous sommes ici pour garantir l’ordre public et nous avons également recueilli des informations selon lesquelles des armes étaient conservées dans l’une des voitures du complexe de l’Assemblée, mais celle-ci a été fouillée et rien de tel n’a été trouvé ».

La Chambre a ajourné ses séances pendant une semaine.

Le Greffier et le Greffier adjoint, M. Deji Adeyemo et Mme Funmilayo Adeyemi étaient également présents à la plénière.