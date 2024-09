Mise à jour One UI 6.1.1 avec de nouvelles fonctionnalités d’IA pour la gamme Galaxy S23

One UI 6.1.1 est enfin disponible pour la gamme Galaxy S23. Les fans de Samsung ont attendu longtemps cette mise à jour, mais les propriétaires de Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra peuvent désormais se lancer et commencer à profiter de toutes les fonctionnalités Galaxy AI fournies avec One UI 6.1.1.

La mise à jour One UI 6.1.1 du Galaxy S23 est désormais disponible en Corée du Sud

Après la sortie de la mise à jour One UI 6.1.1 sur la série Galaxy S24 la semaine dernière, Samsung a maintenant commencé à déployer la mise à jour One UI 6.1.1 pour la série Galaxy S23 en Corée du Sud.

Les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra reçoivent la nouvelle mise à jour avec la version du firmware S91xNKSU4CXH7La mise à jour apporte également le correctif de sécurité de septembre 2024 aux appareils.

One UI 6.1.1 est une mise à jour assez importante qui apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes de Galaxy AI aux appareils éligibles. Elle comprend également de nombreuses autres améliorations et fonctionnalités qui n’ont rien à voir avec l’IA, et vous pouvez consulter le journal des modifications complet ici.

La mise à jour est disponible en direct en Corée et peut être téléchargée en accédant au compte du téléphone. Paramètres » Mise à jour du logiciel menu. Il devrait être disponible dans d’autres pays dans les prochains jours, et nous vous tiendrons au courant dès que cela se produira.