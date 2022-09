Mise à jour Microsoft Windows 11 2022 avec Clipchamp disponible

Panos Panay, directeur produit de Microsoft, tient l’ordinateur portable Surface Neo lors d’un événement produit Microsoft à New York le 2 octobre 2019. Mark Kauzlarich | Bloomberg | Getty Images

Microsoft a annoncé mardi qu’il commençait à publier la première mise à jour majeure de Windows 11, la version actuelle de son système d’exploitation pour PC. L’installation de la mise à jour gratuite pourrait rendre les PC plus accessibles, plus pratiques, plus sûrs et peut-être même plus écologiques. Au cours de la dernière décennie, Microsoft a diversifié ses activités loin de Windows en développant son cloud public Azure et en acquérant des actifs tels que le réseau social d’entreprise LinkedIn, mais Windows génère toujours 12 % des revenus de l’entreprise. Les mises à jour aident Microsoft à montrer qu’il n’a pas renoncé à moderniser Windows, qui date des années 1980 et est plus populaire que tout autre système d’exploitation pour ordinateurs personnels. Mais la société ne fournit qu’une seule mise à jour importante de Windows chaque année, contre deux par an pour Windows 10, le prédécesseur de Windows 11. “Notre travail n’est jamais terminé pour garantir que Windows évolue et s’adapte à vous”, a écrit Panos Panay, chef de produit de Microsoft, dans un article de blog sur les changements. Parmi les versions de Windows, Windows 10 reste la plus populaire, avec environ 72 % de part de marché, selon les données recueillies par la société privée StatCounter. La prise en charge de ce système d’exploitation se termine en 2025, et de nombreuses entreprises en dépendent toujours pour leurs flottes de PC. Mais Windows 11, sorti pour la première fois en octobre 2021, gagne en popularité, avec 13 % de part de marché en août, contre 2,6 % en janvier. La mise à jour Windows 11 2022, comme la nouvelle version est appelée, est livrée avec un programme de montage vidéo, de nouvelles options de personnalisation pour le menu Démarrer et l’accès à des applications Android supplémentaires. Voici quelques-uns des plus grands changements : Le menu Démarrer change. Les utilisateurs ont pu épingler des applications dans le menu Démarrer, qui apparaît désormais au centre de l’écran. Il devient désormais possible de créer un dossier d’applications dans ce menu Démarrer, en faisant glisser une icône d’application au-dessus d’une autre. De plus, la densité de la grille d’applications dans le menu Démarrer peut changer. Dans la section Démarrer de l’application Paramètres, vous pouvez cliquer sur un bouton indiquant “Plus d’épingles”. Vous pouvez également cliquer sur “Plus de recommandations” pour voir d’autres fichiers suggérés dans le menu Démarrer. Une nouvelle façon d’organiser les fenêtres. Windows 11 est livré avec un moyen d’organiser soigneusement les fenêtres sur votre écran. La nouvelle mise à jour va plus loin. Au lieu de survoler le bouton Agrandir d’une fenêtre pour voir ce que Microsoft appelle les options Snap Layout, vous pourrez faire glisser une fenêtre vers le haut de l’écran, puis la déposer sur une zone qui apparaît à l’écran. Vous pouvez ensuite mettre des fenêtres supplémentaires dans d’autres zones. Cette fonctionnalité fonctionne désormais avec un écran tactile. Nouvelle application de montage vidéo. Il y a un an, Microsoft a acquis Clipchamp, une startup qui a créé une application de montage vidéo. Il est maintenant préinstallé dans Windows. La version gratuite vous permettra de faire pivoter et de découper des vidéos, d’appliquer un ensemble de filtres, de dessiner sur des images et des vidéos de stock et de générer des exportations sans filigrane.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur L’application de montage vidéo Clipchamp est désormais livrée avec Windows. Microsoft

Économies d’énergie. Windows Update, l’outil de téléchargement et d’installation des mises à jour du système d’exploitation, peut planifier l’installation des mises à jour lorsque les services publics locaux dépendent de ressources énergétiques qui génèrent moins d’émissions. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre PC doit être branché, allumé et connecté à Internet, et il doit y avoir des informations sur l’intensité de carbone dans votre région. Microsoft a déclaré avoir également mis à jour le paramètre d’alimentation par défaut pour les modes “Veille” et “Écran éteint” qui réduiront les émissions lorsque les PC ne font rien. Accès étendu à l’application Android. L’une des fonctionnalités les plus remarquables de Windows 11 est sa capacité à exécuter des applications Android, grâce à l’inclusion de l’Amazon Appstore. Il est désormais disponible dans 31 pays, avec plus de 20 000 applications Android, a déclaré Microsoft. La société promet des performances graphiques améliorées pour les applications Android. N’ouvrez pas cette application ! Une fonctionnalité nommée Smart App Control peut automatiquement vous empêcher d’ouvrir une application ou un fichier non sécurisé. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité, mais Microsoft le déconseille et vous ne pourrez pas la réactiver sans réinstaller Windows.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Windows 11 de Microsoft peut désormais bloquer les fichiers et applications dangereux. Microsoft

De meilleurs graphismes pour les jeux plus anciens. Des gains graphiques apparaîtront également pour Jeux qui reposent sur des interfaces de programmation d’application DirectX 10 ou DirectX 11 plus anciennes et ne s’exécutent pas en mode plein écran. Cela inclut un taux de rafraîchissement variable, qui peut entraîner l’affichage de plus de nouvelles images par seconde pour les appareils avec des taux de rafraîchissement plus élevés. De meilleurs appels vidéo avec des PC avancés. Certains nouveaux PC sont équipés de puces d’intelligence artificielle intégrées, et si vous en avez une, Windows 11 pourra supprimer le bruit de fond lors des appels vidéo, faire en sorte que la caméra vous suive lorsque vous vous déplacez sur les appels et modifiez votre flux vidéo pour qu’il apparaît que vous établissez un contact visuel avec les autres lors de vos appels.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Si vous avez un PC compatible, Windows 11 peut donner l’impression que vous établissez toujours un contact visuel lors des appels vidéo. Microsoft

Mieux chercher. Lorsque vous recherchez des applications et des paramètres dans la zone de recherche de la barre des tâches, les résultats s’affichent plus rapidement et sont plus précis. Sous-titrez toutes les choses. Les gens sont de plus en plus activer les sous-titres lorsqu’ils regardent des vidéos, et une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité dans Windows appelée Live Captions rend cela possible pour l’audio ou la vidéo dans n’importe quelle application.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Windows 11 peut fournir des sous-titres pour les vidéos et l’audio. Microsoft

Commandes vocales. Une autre fonctionnalité d’accessibilité, Voice Access, vous permet de contrôler votre PC en parlant. Parfois, cela peut être un moyen plus simple de naviguer que de taper sur le clavier ou de cliquer sur la souris. Plus de choix de voix. Tout le monde n’a pas aimé le son de la voix qui lit le texte à l’écran dans la fonction d’accessibilité Narrator de Windows, alors maintenant Microsoft propose trois voix au son naturel qui s’appuient sur l’intelligence artificielle.

Comment obtenir la mise à jour Windows 11 2022