Mise à jour McDavid ; Liljegren échangé ; Blessures d’avalanche ; Les insulaires sont à nouveau exclus ; Le départ à chaud de Connor continue – 31 octobre – DobberHockey

Quand Connor McDavid Après avoir quitté le match d’Edmonton lundi soir après s’être cogné le pied dans la bande, il était facile de craindre le pire. Nous avons vu un joueur similaire avec Drew Doughty en pré-saison, ce qui lui a valu une cheville cassée qui l’empêchera d’entrer pendant des mois.

Heureusement pour les partisans d’Edmonton et les managers de Fantasy Hockey, les nouvelles semblent être davantage sur le terrain. Alexandre Barkov côté des choses que le côté Doughty des choses :

Bonne nouvelle puisque, heureusement, le pire des cas est évité avec Connor McDavid. Cela semble prendre au moins quelques semaines, mais le calendrier exact est à déterminer. –Elliott Friedman (@FriedgeHNIC) 30 octobre 2024

Heureusement, Edmonton n’a pas une ville très occupée calendrier à venir. Dès le lundi (28 octobreème) jusqu’au 10 novembreèmeseulement cinq matchs pour les Oilers. Compte tenu de la façon dont les choses auraient pu se passer, c’est à peu près le mieux que l’on puisse demander.

Lors de l’entraînement de mercredi, voici les trios des Oilers sans McDavid :

Lignes et appariements des Oilers à l’entraînement : Podkolzin – Draisaitl – Arvidsson

Skinner – RNH – Hyman

Janmark – Henrique – Marron

Ryan-Philp-Perry

Caggiula Ekholm-Bouchard

Infirmière – Dermott

Koulak – Emberson

Stecher#Oileurs -Tony Brar 🚀 (@TonyBrarOTV) 30 octobre 2024

Gardez à l’esprit que c’était Viktor Arvidsson qui a pris le temps de jouer dans la meilleure unité PP lorsque McDavid s’est blessé, il semble donc qu’il aura toutes les minutes nécessaires pour bien produire, même si cette lumière calendrier cela ne l’aide pas beaucoup.

*

Kaiden Guhle voyage avec Montréal pour son voyage de deux matchs à Washington et Pittsburgh. et ça veut dire que Logan Mailloux a été renvoyé :

Les Canadiens ont cédé le défenseur Logan Mailloux au Rocket de Laval. Les Canadiens ont prêté le défenseur Logan Mailloux au Rocket de Laval. pic.twitter.com/dmKASzvjOg – Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 30 octobre 2024

Justin Barron est également avec Montréal, alors ils commencent à remettre certains de leurs corps blessés sur la ligne bleue.

*

Il y a eu des mises à jour importantes sur les attaquants blessés du Colorado, à savoir Miles Bois, Jonathan Drouin, Ross Coltonet Artturi Lehkonen:

Sur @AltitudeSRBednar dit qu’il n’a pas de calendrier pour Ross Colton, mais dit que ce sera « un moment important ». On dirait que Lehkonen n’a pas encore eu son rendez-vous. Drouin est toujours dans cette situation quotidienne. -Evan Rawal (@evanrawal) 30 octobre 2024

Il y a eu d’autres tweets, mais sans inonder l’article d’intégrations, il semble que Colton sera absent 6 à 8 semaines en raison d’une cheville cassée suite à un tir bloqué. Wood a raté le match de mercredi et sera absent au moins une semaine. Lehkonen a participé à part entière à l’entraînement et cela incluait même de patiner en avantage numérique alors que Nathan MacKinnon a reçu une journée d’entretien. Il semble bien que Lehkonen soit sur le point de revenir.

Drouin était de retour à l’entraînement avec le Colorado, mais il portait un maillot sans contact donc il semble qu’il ait encore besoin d’un peu de temps.

Que Wood soit de retour d’ici la fin de la semaine prochaine, que Lehkonen semble sur le point de revenir et que Drouin soit de retour à l’entraînement, ce sont de bonnes nouvelles. Rappelez-vous que Valéri Nichushkine est également éligible à être réintégré dans deux semaines. Le Colorado a amorcé le match de mercredi soir avec une fiche de 5-5, ce qui, compte tenu des blessures et du fait d’avoir sans doute le pire gardien de but de la ligue, ressemble à un miracle. Une fois que la programmation recommencera à se remplir, ils seront une force.

*

Après un grattage sain Timothy Liljegren Pendant la majeure partie de la saison, Toronto l’a finalement échangé et il est maintenant membre des Sharks de San Jose. Voici les détails :

Le #SJSharks ont acquis Timothy Liljegren du #feuilles pour un troisième tour en 2025, un sixième tour en 2026 et Matt Benning. – Chris Johnston (@reporterchris) 30 octobre 2024

Pour un défenseur que l’équipe n’utilisait pas, obtenir ces deux choix et perdre son salaire ressemble à une victoire pour les Leafs. C’est aussi le genre de pari que les Sharks doivent prendre à ce stade de leur reconstruction, donc cela ressemble à une victoire des deux côtés. J’aurai une répartition plus détaillée du commerce dans la matinée.

*

Samuel Honzek est revenu dans l’alignement de Calgary mercredi soir, patinant sur une ligne avec Mikael Backlund et Blake Coleman. Nazem Kadri a retrouvé Connor Zary et Martin Pospisil, un trio qui a connu pas mal de succès la saison dernière, donc on verra si ça peut durer.

De plus, les Flames ont mis Andreï Kouzmenko, Egor Sharangovitchet Jonathan Huberdeau de nouveau ensemble. C’était également une ligne qui a bien joué en 2023-2024, même si les statistiques de comptage n’étaient vraiment pas là. Qui sait combien de temps cela va durer, mais au moins ils essaient de nouvelles choses au lieu de simplement laisser le navire couler.

*

En seulement 10ème match de la saison, les Islanders de New York ont ​​été blanchis pour la quatrième fois, s’inclinant 2-0 sur la route à Columbus. La bonne nouvelle pour les Islanders est qu’au cours des six matchs où ils n’ont pas été blanchis, ils ont marqué en moyenne 3,7 buts par match et ont un différentiel de buts de plus-1. La mauvaise nouvelle, c’est qu’ils ont été blanchis dans 40 % de leurs matchs, ce qui est vraiment amusant à écrire.

C’est grâce aux Blue Jackets qu’ils n’ont pas cédé beaucoup d’occasions de première place aux Islanders, et quand ils l’ont fait, Elvis Merzlikins était là pour fermer la porte. Il a stoppé les 28 tirs auxquels il a fait face pour réaliser un jeu blanc, et son pourcentage d’arrêts atteint 0,926 à ses quatre départs.

Damon Severson a marqué son deuxième but de la saison tandis que le but dans un filet vide de Justin Danforth était également son deuxième but de la saison. Severson a terminé le match avec deux tirs et trois blocs dans une bonne performance fantastique.

Ivan Provoriv a obtenu une passe décisive, deux tirs, un bloc et deux coups sûrs dans une solide performance globale.

Semyon Varlamov n’a accordé qu’un seul but sur 25 tirs, mais c’était suffisant pour encaisser la défaite ce soir-là.

*

Après avoir subi leur première défaite de la saison, les Jets de Winnipeg cherchaient à rebondir et c’est exactement ce qu’ils ont fait en battant Détroit 6-2 à Détroit. Les Jets ont pris une avance de 3-0 après la première période et tandis que les Red Wings ont réalisé un match serré avec deux buts, les Jets en ont marqué trois autres en troisième période pour sceller la victoire.

Kyle Connor a gardé son chaud commencez à rouler avec un but, deux passes décisives, quatre tirs et un blocage. Il compte désormais neuf buts, huit passes décisives et 40 tirs en 10 matchs cette saison. Seulement 5 des 17 points ont été marqués en avantage numérique, donc il fait beaucoup de dégâts à force égale, ce qui est une perspective plutôt terrifiante.

Neal Pionk a marqué deux fois, dont un en avantage numérique, pour son troisième match multipoint de la saison. Il compte désormais trois buts et 12 points en 10 matchs, ajoutant 25 tirs, 16 blocs et 13 coups sûrs en cours de route.

Gabriel Vilardi a marqué un but et une passe décisive Colin Miller a marqué l’autre marqueur de Winnipeg. Après un début un peu lent, Vilardi compte désormais trois buts et deux passes décisives lors de ses quatre derniers matchs.

Connor Hellebuyck a arrêté 19 des 21 tirs pour la victoire.

Dylan Larkin et Alex DeBrincat les deux ont marqué en avantage numérique avec Lucas Raymond et Moritz Seider aider sur chaque but. Seider a ajouté trois tirs et compte désormais huit points, 20 tirs, 27 blocs et 40 coups sûrs dans la campagne alors que son excellent départ se poursuit.

Détroit n’a réussi que 103 tirs lors de ses cinq derniers matchs, bien qu’ils aient 13 buts, donc tout n’a pas été mauvais offensivement.

*

Le reste des performances fantastiques sera mis à jour dans la matinée.