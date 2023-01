Mise à jour majeure sur les grèves scolaires alors que les enseignants s’apprêtent à quitter la classe DEMAIN

Des dizaines de milliers d’enseignants supplémentaires ont rejoint la plus grande éducation du Royaume-Uni pour participer à des grèves ce mercredi, selon un patron syndical.

Kevin Courtney, co-secrétaire général du National Education Union (NEU), a déclaré que les ministres devraient s’inquiéter des 40 000 nouvelles inscriptions au syndicat depuis l’annonce des grèves.

Un enseignant enseigne à un groupe d’adolescents dans une leçon de lycée. Crédit : Getty

Cela vient après l’annonce que les écoliers pourraient faire face à des salles de classe “super-dimensionnées” avec soixante élèves à partir de demain alors que les enseignants se mettent en grève.

La taille des classes pourrait doubler, car au moins 120 000 membres du personnel sortiront mercredi en Angleterre et au Pays de Galles.

La grève intervient après l’échec des pourparlers de négociation entre la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan et les patrons syndicaux hier.

Plus de 23 000 écoles seront touchées lors de la plus grande journée d’action revendicative depuis une décennie – et beaucoup fermeront complètement.

Cela signifie que jusqu’à 4,5 millions d’écoliers pourraient être touchés, provoquant le chaos pour les parents et les élèves.

Certains parents seront obligés de travailler à domicile et de prendre un congé pour s’occuper de leurs jeunes enfants mercredi.

Mais M. Courtney a déclaré que les parents avaient largement soutenu les grèves – certains devraient se joindre aux manifestations mercredi – car ils peuvent voir que “les écoles sont délabrées” et qu’il y a une pénurie d’enseignants.

Il a déclaré : « C’est une grève contre la perturbation de l’éducation. Nous voulons que la grève soit efficace parce que nous voulons concentrer l’esprit du gouvernement sur la résolution du problème.

Les membres du NEU en Angleterre et au Pays de Galles ont exigé d’énormes augmentations de salaire pour lutter contre l’inflation.

Mais les ministres disent que cela est inabordable et ne ferait qu’aggraver l’inflation.

Les chiffres suggèrent que jusqu’à 150 000 enseignants pourraient être en grève demain et lors des jours de grève nationaux ultérieurs.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré: “Les chefs d’établissement ne sauront pas nécessairement qui sera disponible pour travailler jusqu’au jour même.”

Il a déclaré que les chefs “donnent la priorité dans leur planification aux étudiants qui passent des examens professionnels programmés ce jour-là et des examens simulés en préparation aux GCSE et aux niveaux A, ainsi qu’aux étudiants vulnérables, tandis que pour les autres étudiants, il est probable qu’il y ait un mélange de sur- mise à disposition du site et apprentissage à domicile ».