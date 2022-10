Mise à jour majeure sur les fouilles de la victime des meurtres des Maures, Keith Bennett, publiée par la police

La POLICE a mis fin à sa recherche de la victime du meurtre des Maures, Keith Bennett, après n’avoir trouvé aucune preuve de restes humains.

Les agents ont commencé à fouiller une zone de Saddleworth la semaine dernière après qu’un auteur se soit manifesté en affirmant avoir trouvé un crâne.

Keith Bennett a été assassiné en 1968

Un officier médico-légal dans une zone fouillée sur Saddleworth Moor dans la chasse aux restes du corps de Keith Bennett Crédit : PA

Sick Brady n’a jamais révélé où il avait caché le corps

On espérait que cette énorme percée pourrait enfin résoudre l’énigme qui tourmente la police et sa famille depuis près de 60 ans.

Mais dans un coup porté à la famille de Keith, la police a confirmé aujourd’hui qu’elle mettait fin à ses recherches.

Ils ont conclu qu’il n’y avait “actuellement aucune preuve indiquant la présence de restes humains”.

Le développement signifie que le mystère de 58 ans de l’endroit où le jeune de 12 ans a été enterré se poursuit.

Tragiquement, la mère de Keith, Winnie, est allée dans la tombe sans jamais pouvoir enterrer son fils.

Ian Brady et Myra Hindley ont enlevé Keith le 16 juin 1964, alors qu’il se dirigeait vers la maison de sa grand-mère.

Il a été étranglé et enterré à Saddleworth Moor par le duo dépravé mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Des anthropologues médico-légaux de la police du Grand Manchester ont examiné les échantillons après avoir reçu de nouvelles informations d’archéologues indépendants qui les ont informés.

L’auteur Russell Edwards a déclaré à la police que le crâne appartiendrait à un enfant âgé d’environ 12 ans avec une mâchoire supérieure d’enfant avec un ensemble complet de dents.

Les détectives se concentraient également sur un échantillon de matériel supposé être des vêtements enterrés à 3 pieds sous les restes.

Le lieu de sépulture présumé n’était qu’à quelques centaines de mètres de l’endroit où le couple a enterré ses autres victimes.

M. Edwards a déclaré qu’il pensait que Brady tentait de créer une forme de croix gammée avec les tombes.

Brady était obsédé par les nazis et a impressionné Hindley en lisant Mein Kampf dans l’original allemand lors de leur rencontre à Manchester.

Se souvenant de sa découverte, il a déclaré: “L’odeur m’a frappé à environ 2 pieds de profondeur. Comme un égout, comme de l’ammoniac. C’était sur mes vêtements. Je puais. Le sol puait.

“J’ai travaillé comme fossoyeur quand j’avais 19 ans et ça te prend, cette odeur de mort. C’est distinctif.

“J’étais fou de joie. Ensuite, nous avons trouvé du matériel rayé bleu et blanc. Puis j’ai arrêté. J’ai tout remis comme je l’ai trouvé.

Alors que l’archéologue Dawn Keen, qui a travaillé avec M. Edwards, a déclaré: «Je crois qu’il y a des restes humains là-bas.

« D’après les photographies, j’ai vu les dents. Je pouvais voir les canines. Je pouvais voir les incisives. Je pouvais voir la première molaire. C’est le côté gauche d’une mâchoire supérieure. Il n’y a aucun moyen que ce soit un animal.

Comment un couple pervers a horrifié la nation avec les meurtres de Maures Le 12 juillet 1963, Brady a dit à Hindley qu’il voulait “commettre son meurtre parfait”. Le duo tordu s’est alors lancé dans un horrible règne de terreur qui a vu cinq enfants massacrés. Hindley attirait souvent les enfants avant de les conduire à Saddleworth Moor ou à la maison du couple. Brady les tuait alors souvent en les égorgeant ou en les étranglant. Quatre des cinq victimes ont été agressées sexuellement et assassinées. Ils ont également été battus, maltraités et bâillonnés et obligés de poser pour des photos. Les cinq victimes étaient : Pauline Reade, 16 ans

John Kilbride, 12 ans

Keith Bennett, 12 ans

Lesley Ann Downey, 10 ans

Edouard Evans, 17 ans Le règne de la terreur a pris fin en 1965 lorsque Brady a invité le beau-frère et ami de Hindley, David Smith, chez eux. Le monstre a ensuite assassiné Edward Evans – le frappant quatorze fois avec une hachette avant de terminer le travail en l’étranglant – sous le regard horrifié de Smith. Sous prétexte de les aider à cacher le corps, Smith est parti et a téléphoné à la police le lendemain matin et les a dirigés vers l’adresse de Brady. Le 7 octobre 1965, le surintendant Bob Talbot de la police du Cheshire est arrivé à la porte arrière du 16 Wardle Brook Avenue et a arrêté le tueur après avoir découvert le corps d’Edward. Au cours des semaines suivantes, les agents ont découvert davantage de preuves reliant le couple à des disparitions non résolues. Une vaste opération de recherche impliquant 150 agents a été lancée et le 16 octobre, ils ont trouvé un os de bras dépassant du sol appartenant à Lesley Ann. Ils ont découvert le corps mal décomposé de Kilbride cinq jours plus tard. Le 30 juin 1987, le corps de Pauline Reade a été retrouvé enterré à 3 pieds sous terre après que Brady ait finalement admis son meurtre.

Keith a été attiré dans une camionnette par Hindley, qui l’a conduit à une aire de repos sur le Moor.

Brady l’a ensuite emmené pour l’agresser sexuellement et l’assassiner pendant que Hindley surveillait.

La famille de Keith s’est battue depuis pour récupérer la dépouille du petit garçon.

Après avoir été transféré de la prison à l’hôpital à sécurité maximale d’Ashworth en novembre 1985, Brady a avoué le meurtre de Keith lors d’une interview avec des journalistes.

Une recherche a été effectuée dans les landes un an plus tard, Hindley rejoignant les officiers en 1986 et Brady en 1987.

Mais le corps de Keith n’a jamais été retrouvé et c’est devenu un secret macabre que Brady a emporté dans la tombe.

Evil Brady et Hindley ont massacré cinq enfants entre 1963 et 1965 dans une frénésie qui a horrifié la nation.

Les victimes, Pauline Reade, 16 ans, John Kilbride, 12 ans, Keith Bennett, 12 ans, Lesley Ann Downey, 10 ans et Edward Evans, 17 ans, ont été enterrés à Saddleworth Moor.

Le couple dépravé a été emprisonné à vie en 1966 pour leurs crimes écœurants.

Hindley est décédé en 2002, tandis que Brady est devenu le délinquant britannique le plus ancien alors qu’il purgeait sa peine sous surveillance suicidaire à l’hôpital Ashworth.

Il est décédé le 15 mai 2017, à l’âge de 79 ans, après avoir perdu sa bataille contre le cancer.

La mère de Keith, Winnie, est décédée sans jamais retrouver son fils

La police fouille le Maure en 1968 Crédit : PA : Association de la presse

Les agents parcouraient auparavant la zone à la recherche d’indices