PLUS de 300 corps ont été découverts dans une forêt kenyane après qu’un culte apocalyptique se soit affamé pour « rencontrer Jésus-Christ » en avril.

Les flics disent que les restes massacrés et enterrés appartiennent aux partisans de Paul Mackenzie, un chauffeur de taxi devenu prédicateur, qui est accusé d’avoir ordonné le massacre.

Des spécialistes en combinaison Hazmat continuent de trouver et de retirer des corps de la forêt car le nombre de morts devrait être bien supérieur à 300 Crédit : AFP

Des fosses communes de membres de la secte sont exhumées et certains cadavres ont été retrouvés sans organes Crédit : AFP

Certains survivants désespérément malades ont été retrouvés et ont raconté leur horrible calvaire Crédit : AP

Paul Mackenzie, chef de la secte, est accusé d’avoir ordonné le suicide de masse par la famine et est derrière les barreaux depuis le 14 avril Crédit : Getty

Les corps, découverts pour la première fois le 13 avril, continuent d’être retrouvés dans la forêt à 80 km au nord de la ville de Malindi, dans l’océan Indien, au Kenya.

« Le nombre de morts est maintenant passé à 303 après l’exhumation des 19 corps », a déclaré la commissaire régionale Rhoda Onyancha.

Le bilan reste provisoire et les autorités de ce pays d’Afrique de l’Est craignent que le nombre réel de morts ne soit beaucoup plus élevé, car plus de 600 personnes ont été portées disparues.

Mackenzie doit faire face à des accusations de « terrorisme » dans l’affaire qui a secoué la nation d’Afrique de l’Est.

La recherche de charniers est toujours en cours dans la forêt de Shakahola, où les premières victimes – certaines mortes, d’autres vivantes mais affaiblies et émaciées – ont été découvertes mi-avril.

Depuis lors, la série de sombres découvertes a révélé un scandale macabre, surnommé le « massacre de la forêt de Shakahola ».

Les investigations ont été étendues au-delà des 325 hectares d’origine pour couvrir près de 15 000 hectares.

La police pense que la plupart des corps exhumés étaient ceux d’adeptes d’une secte évangélique fondée en 2003 par le « pasteur » autoproclamé Mackenzie, qui prônait le jeûne jusqu’à la mort pour entrer au ciel.

Le fondateur de la Good News International Church, âgé de 50 ans, s’est rendu le 14 avril après que la police, agissant sur une dénonciation, soit entrée pour la première fois dans la forêt de Shakahola.

Alors que la famine semble être la principale cause de décès, certaines des victimes, dont des enfants, ont été étranglées, battues ou étouffées, selon les enquêteurs.

En mai, des cadavres ont été retrouvés avec des organes manquants, ce qui a fait craindre que le culte de la mort kenyan ne les récolte pour les vendre.

Les survivants de l’horrible idéal ont également révélé comment les enfants devaient passer en premier et certains ont été enterrés vivants.

Titus Katana, un ancien membre et pasteur adjoint, a déclaré au Times que les enfants avaient reçu l’ordre de s’affamer d’abord.

Il a déclaré : « Ils ont été enfermés dans des huttes pendant cinq jours sans nourriture ni eau. Ensuite, ils les ont enveloppés dans des couvertures et les ont enterrés, même ceux qui respiraient encore.

Après cela, les femmes adeptes du culte seraient les prochaines, puis les hommes avec le pasteur et sa famille qui devaient se suicider en dernier.

Les enfants et la femme Joan d’un autre ancien membre de la secte, Stephen Mwiti, font partie des personnes portées disparues et il recherche désespérément leurs corps.

L’homme de 45 ans a déclaré que sa femme était enceinte lorsqu’elle a quitté la maison avec les enfants il y a plusieurs mois et a donné naissance à un autre fils dans la forêt.

« Certains survivants m’ont dit que ma femme n’avait été autorisée à l’allaiter qu’un seul jour », a-t-il déclaré.

«Après cela, ils lui ont fermé les yeux, une main a été placée sur sa bouche et son nez, il a été étouffé.

« Tout le monde a applaudi et célébré. Le fils que je n’ai jamais rencontré allait directement au paradis. »

Mwiti a déclaré avoir tenté une fois de sauver sa femme et ses enfants de la forêt, où il les a vus vivre avec Mackenzie et environ 50 autres femmes avec leurs enfants.

« Nous avons essayé d’appeler et personne ne répondait à nos appels », a-t-il déclaré.

Des questions ont été soulevées sur la façon dont Mackenzie, père de sept enfants, a réussi à échapper aux forces de l’ordre malgré des antécédents d’extrémisme et des affaires judiciaires antérieures.

L’horrible saga a stupéfié les Kényans et a conduit le président William Ruto à mettre en place une commission d’enquête sur les décès et un groupe de travail chargé de revoir les réglementations régissant les organismes religieux.

Un autre pasteur accusé de liens avec Mackenzie et les corps retrouvés dans la forêt a été libéré sous caution lors d’une audience.

Ezekiel Odero, un télévangéliste de haut niveau et riche, fait l’objet d’une enquête sur une série d’accusations, notamment de meurtre, d’aide au suicide, d’enlèvement, de radicalisation, de crimes contre l’humanité, de cruauté envers les enfants, de fraude et de blanchiment d’argent.

Au total, au moins 35 personnes soupçonnées d’être impliquées ont été arrêtées, selon la police qui précise que 95 fidèles de l’église ont été retrouvés vivants depuis le début des opérations.

Lundi, 65 d’entre eux ont été déférés devant un tribunal de la ville de Mombasa pour faire face à des accusations de « tentative de suicide », parce qu’ils refusaient de manger ou de boire.

Les procureurs ont demandé qu’ils soient détenus, afin qu’ils puissent être examinés et forcés à manger.

Une décision de justice est attendue jeudi.

L’affaire du culte de la mort a relancé le débat sur la régulation du culte religieux dans ce pays majoritairement chrétien, qui compte 4.000 « églises », selon les chiffres officiels.

Le ministre de l’Intérieur, Kithure Kindiki, a annoncé que la forêt de Shakahola serait transformée en « lieu de mémoire… afin que les Kenyans et le monde n’oublient pas ce qui s’est passé ».

L’ancien membre de la secte Steven Mwiti tenant une photo de sa femme et de ses enfants portés disparus et craignant d’être parmi les morts

Des corps continuent d’être retrouvés, y compris des enfants et des personnes enterrées vivantes Crédit : EPA

Les adeptes de la secte croyaient qu’ils iraient au paradis s’ils mouraient de faim Crédit : EPA

Paul Mackenzie fait face à des accusations de terrorisme et de trafic d’enfants Crédit : Getty

Des dirigeants et des membres du culte de la famine sont détenus pour leur implication présumée dans le suicide de masse Crédit : Getty