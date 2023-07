Mise à jour majeure sur le «meurtre» d’un garçon de 7 ans qui a plongé à mort au large du ferry Stena avec sa mère en mer Baltique

La POLICE enquête sur la mort d’un garçon de 7 ans, décédé avec sa mère lorsqu’ils ont plongé d’un ferry en tant que possible meurtre-suicide.

La mère et le fils – nommés Paulina et Lech – sont tous deux morts lorsqu’ils sont tombés à 65 pieds d’un navire Stena Line traversant la mer Baltique.

La mère et le fils sont tombés d’un navire Stena Lina Crédit : Getty

Les spectateurs affirment que le garçon était en fauteuil roulant Crédit : Getty Images – Getty

Des témoins ont maintenant révélé de nouveaux détails sur l’incident – ​​révélant que le garçon était dans un fauteuil roulant lorsqu’il est tombé par-dessus bord.

Et il est rapporté que CCTV ne correspond pas à la version initiale des événements auxquels la mère a participé pour « sauver » l’enfant.

Grażyna Wawryniuk, porte-parole des procureurs de Gdańsk, a confirmé qu’ils traitaient l’affaire comme un possible meurtre-suicide, rapporte BLT.

La mère et le fils étaient des ressortissants polonais qui voyageaient sur un navire à passagers Stena Line de la Suède vers la Pologne.

Mais la tragédie s’est produite jeudi lorsque l’enfant est tombé du navire.

Sa mère aurait sauté par-dessus bord dans ce que l’on croyait initialement être une tentative de sauvetage.

Mais la porte-parole de Stena Line, Agnieszka Zembrzycka, a mis en doute cette version initiale des événements – affirmant que les images de vidéosurveillance du navire ne la soutenaient pas.

Pendant ce temps, l’expert polonais en sauvetage Michal Mieczkowski a déclaré aux médias locaux que les garde-corps du navire auraient rendu impossible une chute accidentelle.

M. Mieczkowski a déclaré: « Les barrières sont à la hauteur de ma poitrine et je mesure 180 cm, il ne peut donc pas s’agir d’une chute accidentelle.

« Soit l’enfant grimpait et les secousses ou le balancement du navire lui ont fait perdre l’équilibre, soit s’agit-il d’une tentative de suicide ?

Des navires et des hélicoptères de Suède et des unités de l’OTAN se sont précipités pour sauver le couple, nommé localement Paulina, mère célibataire de 36 ans, et son fils Lech.

Les deux ont ensuite été retrouvés dans les eaux glaciales, environ une heure après le déclenchement de l’alarme.

Mais bien qu’ils aient été transportés par hélicoptère à l’hôpital suédois de Karlskrona, ils ont tous deux été déclarés morts.

Vendredi, les procureurs suédois ont confirmé avoir ouvert une enquête préliminaire sur un éventuel meurtre, mais ont déclaré qu’aucun suspect n’avait été identifié.