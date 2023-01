Mise à jour majeure sur l’avenir de Top Gear alors que Freddie Flintoff est photographié pour la première fois depuis l’accident de voiture d’horreur

TOP Gear ne reviendra pas cette année après que la BBC a arrêté la production suite à l’accident de voiture d’horreur d’Andrew “Freddie” Flintoff.

Le présentateur a été grièvement blessé le mois dernier après qu’un accident pendant le tournage l’ait laissé avec des blessures au visage et des côtes cassées.

Freddie Flintoff a été photographié – avec sa femme Rachael au volant – pour la première fois depuis son horrible accident de voiture Top Gear

Freddie a été grièvement blessé le mois dernier après un accident pendant le tournage

Freddie, 45 ans, a été photographié pour la première fois depuis l’accident, conduit à Manchester par son ancienne épouse modèle Rachael, 42 ans.

Après le crash, les patrons inquiets ont immédiatement suspendu la production de la série.

Et The Sun on Sunday peut révéler qu’il n’est pas prévu de redémarrer alors que BBC Studios, la branche commerciale qui fabrique Top Gear, attend la conclusion d’une enquête.

Ils veulent également donner à l’ancien joueur de cricket anglais Freddie, 45 ans, le temps de récupérer.

La série est généralement lancée sur BBC One à l’automne, entre octobre et novembre.

Mais des initiés ont révélé que les délais habituels ne seront pas atteints cette année en raison des retards de tournage.

Un initié a déclaré: «Les acteurs et l’équipe sont encore sous le choc de l’accident de choc et l’avenir de la série est préoccupant.

“Parce que Top Gear est une production tellement risquée et qu’il y a beaucoup de logistique impliquée dans le tournage, c’est beaucoup plus compliqué que d’autres séries télévisées.

“En plus d’attendre les résultats de l’enquête, de nombreux membres de la production ne se sentiraient pas à l’aise de recommencer sans Freddie de toute façon, il fait tellement partie intégrante de la série.

“L’incident a été un choc pour toutes les personnes impliquées et très grave.”

La légende des cendres, Freddie, a écrasé une voiture à l’aérodrome Dunsfold de Surrey le 13 décembre.

Il a été transporté par avion à l’hôpital avec des blessures au visage et des côtes cassées et aurait été “psychologiquement traumatisé”.

L’accident du père de quatre enfants a été comparé à ceux de l’ancien présentateur Richard Hammond, 53 ans.

Hammond est resté dans le coma pendant deux semaines après qu’un dragster Vampire à réaction qu’il conduisait s’est écrasé à 288 mph en 2006.

Les co-animateurs de Freddie, Paddy McGuinness et Chris Harris, ont tous deux déjà parlé des risques liés à l’émission.

Paddy, 49 ans, a dit un jour que les producteurs se taisent souvent sur la dangerosité des lieux afin que les présentateurs ne reculent pas.

Il a déclaré: «La façon dont cela fonctionne, vous venez de vous retrouver dans ces situations, vous ne pouvez donc rien y faire.

“Vous devez continuer à rouler car il n’y a pas d’autre moyen.”

Et Chris a précédemment déclaré: «La BBC nous a couverts.

«Nous recevons un paiement massif de 30 000 £ si nous finissons par mourir.

« Mais au niveau privé, c’est très difficile.

« Je n’ai pas d’assurance personnelle pour les cascades que nous faisons.

« Si ça tourne mal sur un aérodrome, je suis seul.

« Personne ne va garantir cela.

“Ils ne sont pas du tout intéressés.”

Freddie a été transporté par avion à l'hôpital et aurait été "psychologiquement traumatisé"

Les co-animateurs de Freddie, Paddy McGuinness et Chris Harris, ont déjà parlé des risques liés à l'émission