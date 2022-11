Mise à jour majeure sur la victime d’un accident de montagnes russes qui a été laissée dans le coma après avoir été frappée et traînée sur 30 pieds le long des rails

LA famille d’une victime de montagnes russes qui a été laissée dans le coma après avoir été frappée par un manège a partagé une mise à jour déchirante sur son état.

Shylah Rodden, 26 ans, est dans un état critique depuis l’horreur du Royal Melbourne Show en Australie le 25 septembre.

Shylah Rodden a subi des blessures d’horreur lorsqu’elle a été heurtée par des montagnes russes Crédit : Facebook

Elle a failli être tuée alors qu’elle travaillait au Royal Melbourne Show 1 crédit

Le Rebel Coaster a frappé Shyla à 43 mph et l’a traînée 30 pieds sur les rails devant des foules terrifiées.

Elle a subi des blessures “horribles”, notamment des lésions cérébrales et de multiples fractures, et a été placée dans le coma en soins intensifs.

Maintenant, plus de mois plus tard, le Royal Melbourne Hospital a enfin pu annoncer la bonne nouvelle que Shylah est dans un “état stable”.

Sa famille a également déclaré qu’elle s’était finalement réveillée de son coma – mais a souligné à News.com.au qu’elle n’était pas encore “sortie du bois”.

L’état de la jeune Australienne a été rétrogradé de “critique” à “grave” le 11 octobre, permettant à sa famille un petit répit d’espoir pour son rétablissement.

Elle était dans le coma depuis le jour de l’accident jusqu’à maintenant.

Son père, décrivant son état à l’époque, a déclaré: “Les blessures sont horribles. Horribles. Elle a des lésions cérébrales. C’est le bassin, les bras, les jambes, le dos, le cou – il n’y a presque rien qui ne soit pas cassé.”

“Même les médecins ont dit qu’ils n’avaient rien vu d’aussi grave depuis longtemps”, a ajouté Alan Rodden.

Les proches de Shylah ont déjà fait face à une tempête d’abus cruels en ligne.

Les trolls ont blâmé Shyla pour l’accident après que la police et les organisateurs de l’émission ont allégué qu’elle avait essayé de récupérer son téléphone tombé sous les rails.

Sa sœur, Caisha, a été dévastée par les rumeurs.

Elle a déclaré au Daily Mail: “C’est triste et dégoûtant de voir les fausses histoires et de se couvrir quand ma sœur se bat pour sa vie.”

“Certainement de la désinformation concernant l’accident, ce qui est vraiment triste et cause plus de détresse à notre famille”, a-t-elle ajouté.

Les guerriers du clavier ont également fait remonter des incidents dans le passé douloureux de Shylah lorsqu’il est apparu qu’elle avait été impliquée dans trois autres accidents anormaux.

Elle a été impliquée dans un grave accident de voiture en 2019 et un autre en 2021 qui l’ont laissée dans un fauteuil roulant et réapprenant à marcher.

Et la famille a eu encore plus de chagrin lorsque son frère est décédé quelques mois avant le crash des montagnes russes.

Après l’horreur de septembre, le PDG des Melbourne Royal Shows, Brad Jenkins, a déclaré qu’il s’agissait d’un “accident tragique qui n’aurait pas dû se produire”.

Il a également déclaré qu’il s’agissait d’un “accident, pas d’un dysfonctionnement d’un manège” et que les manèges étaient sans danger pour le public.

La famille avait été profondément blessée que le manège ait été rouvert seulement deux jours après avoir frappé Shylah.

La présidente de l’Institut australien pour la santé et la sécurité, Naomi Kemp, a également déclaré à News.com.au que ni Shylah ni les opérateurs de manège ne devraient être blâmés pour l’événement.

Au lieu de cela, elle a souligné que l’accent devrait être mis sur la sécurité du trajet lui-même et sur les barrières et les clôtures autour pour sécuriser le trajet.

Aki Munir, l’avocat de la famille, a déclaré en octobre que les parents de Shylah envisageaient d’intenter une action en justice contre l’émission et ses opérateurs pour négligence.