Mise à jour majeure sur la recherche d’une femme disparue après que la famille a plaidé pour qu’une maman sur un million rentre à la maison

La POLICE à la recherche d’une mère qui a disparu il y a plus d’une semaine a trouvé un corps dans une voiture.

Lisa Haining, 50 ans, a été vue pour la dernière fois dans l’Ayrshire juste après minuit le 20 janvier.

Lisa a disparu il y a plus d’une semaine

Tragiquement, la police a confirmé qu’un corps avait été retrouvé dans une voiture à Glasgow hier après-midi.

Les agents disent que l’identification officielle n’a pas encore eu lieu, mais la famille de Lisa a été informée.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “Vers 16h20 le dimanche 29 janvier, le corps d’une femme a été retrouvé dans une voiture dans le quartier de Leggatston Road à Darnley, Glasgow.

“L’identification officielle n’a pas encore eu lieu mais la famille de Lisa Haining, portée disparue à Dundonald, Ayrshire, a été informée.

“Il ne semble pas y avoir de circonstances suspectes et un rapport sera envoyé au Procureur Fiscal.”

La découverte tragique survient après que le mari de Lisa, Craig, a lancé un appel sincère à l’information.

Il a déclaré au Daily Record: “Tout ce que je veux, c’est que Lisa rentre à la maison. C’est une belle âme – très, très attentionnée à la fois dans sa profession et à la maison également.

“Toute sa vie est sa famille et c’est une personne très privée. Elle est une sur un million.

“J’espère qu’elle est avec quelqu’un et qu’elle voit ça et qu’elle peut simplement rentrer à la maison et que nous nous en occuperons à partir de là.

“C’est une personne très fière qui serait mortifiée de tout cela, mais en même temps, nous avons besoin d’elle à la maison.”

