Mise à jour majeure en cas d’étudiant disparu, 21 ans, qui a laissé un indice de voiture effrayant après avoir disparu dans des circonstances mystérieuses

La POLICE a annoncé une mise à jour majeure dans le cas d’un étudiant de 21 ans qui a disparu en 2004.

Maura Murray, étudiante à l’Université du Massachusetts-Amherst, a disparu après que sa voiture a dérapé sur une route enneigée à Haverhill, New Hampshire et n’a pas été revue depuis.

Maura Murray n’a pas été vue depuis le 9 février 2004 Crédit : Facebook

Elle a été vue pour la dernière fois après avoir écrasé sa voiture à Haverhill. New Hampshire Crédit : Facebook

Fred, le père de Maura, croit que quelqu’un a fait du mal à Maura

Les procureurs de l’État et la police ont maintenant annoncé qu’ils étaient retournés dans deux villes du New Hampshire – Landaff et Easton – pour entreprendre “une recherche plus approfondie des zones environnantes qui avaient été précédemment fouillées de manière plus limitée”.

“Nous n’avons eu aucun indice, nous n’avons eu aucune réponse, donc tout petit indice nous aiderait”, a déclaré la sœur de Maura, Julie Murray, à NBC10 Boston mercredi.

En 2019, les enquêteurs ont fouillé une maison et creusé un sous-sol à Haverhill. Ils avaient auparavant fouillé le logement, mais n’avaient pas fouillé à l’intérieur.

La recherche a été déclenchée par des chiens locaux et un balayage radar, qui semblait indiquer que le sol avait été déplacé.

La recherche n’a apporté aucun autre indice sur ce qui aurait pu arriver à Maura.

Le jour de sa disparition, l’étudiante infirmière aurait envoyé un e-mail à l’un de ses professeurs pour lui dire qu’elle ne pouvait pas aller en cours car elle devait rentrer chez elle en raison d’un deuil familial.

Cela s’est avéré être un mensonge.

Maura a écrasé sa voiture dans des arbres et un banc de neige à 140 miles de son université, sur la route 112, qui mène à la forêt nationale de White Mountain.

Après l’accident à 19h30, un couple local a appelé la police, tandis qu’un chauffeur d’autobus scolaire lui a demandé si elle voulait qu’il appelle la police. Maura a refusé et lui a dit qu’elle avait déjà appelé AAA. Le conducteur a quand même appelé la police.

Mais au moment où les policiers sont apparus, Maura était introuvable : les portes de la voiture étaient verrouillées et le véhicule faisait face à la direction opposée à celle qu’elle conduisait.

Tous ses biens étaient dans la voiture, sauf son portefeuille.

Depuis ce jour, il n’y a jamais eu d’observations crédibles de Maura et son cas de personnes disparues est l’un des plus mystérieux du New Hampshire.

Son père Fred, ainsi que certains enquêteurs, pensent que Maura voulait s’éloigner pendant quelques jours.

La jeune femme avait récemment résolu un problème avec une carte de crédit volée et avait causé des dommages à la voiture de Fred lors d’un précédent accident.

Et à peine quatre jours avant sa disparition, elle a reçu un mystérieux appel téléphonique alors qu’elle travaillait au service de sécurité de son université.

L’appel l’a laissée en larmes et son superviseur a dû la raccompagner chez elle car elle était trop bouleversée pour faire son travail.

Les théories sur ce qui est arrivé à Maura vont de son enlèvement et de son meurtre à sa fuite et à commencer une nouvelle vie au Canada.

Fred est certain que Maura a été victime de quelqu’un qui voulait lui faire du mal.

Le père de Maura a déclaré à l’Associated Press à l’occasion du 10e anniversaire de la disparition de l’étudiante : “Il n’y a pas de lâcher prise. Ma fille ne voudrait pas que je l’abandonne. Elle voudrait que je continue d’essayer de découvrir qui l’a attrapée.

“Elle était là-bas sans défense. Nulle part où fuir. Nulle part où se cacher. Personne à qui demander de l’aide. Je pense qu’un sac de terre locale l’a attrapée.”