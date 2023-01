Mise à jour majeure en cas de promeneur de chiens, 24 ans, qui a été étranglé à mort lors d’une attaque de plage « brutale et sadique »

Un HOMME accusé du meurtre d’un promeneur de chiens sur une plage il y a quatre ans doit retourner en Australie pour y être jugé.

Rajwinder Singh, 38 ans, a été arrêté en Inde en novembre de l’année dernière pour le décès de Toyah Cordingley, 24 ans, en octobre 2018.

Le corps de Toyah Cordingley a été retrouvé par son père dans le nord du Queensland

Toyah avait emmené son chien se promener sur la plage lorsqu’elle a été tuée Crédit : Neuf

Rajwinder Singh, 38 ans, a été arrêté en Inde en décembre de l’année dernière Crédit : AFP

Le corps à moitié enterré de Toyah a été retrouvé par son père sur la plage de Wangetti, dans le nord du Queensland, après qu’elle soit allée promener son chien la veille.

Son chien a été retrouvé attaché à proximité.

Les enquêteurs pensent que Singh, une citoyenne australienne née en Inde, a attaqué la jeune femme de 24 ans après que son chien lui ait aboyé dessus alors qu’ils marchaient sur la plage.

Dans une percée majeure dans l’affaire, Singh a maintenant signé une demande de consentement pour être extradé vers l’Australie depuis l’Inde.

Il a déclaré mardi à un tribunal de New Delhi qu’il souhaitait lutter contre les accusations portées contre lui, selon des informations.

Un formulaire signé par Singh a déclaré: “Je connais les conséquences et la nature de l’affaire et je suis prêt à me rendre en Australie et à subir le procès.”

L’homme de 38 ans aurait déclaré au magistrat qu’il savait qu’il risquait une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il était reconnu coupable en Australie.

Au moment du meurtre de Toyah, la police a fouillé la maison de Singh, mais ils n’ont pas pu l’interroger car il avait déjà fui le pays.

Le gouvernement australien a demandé une ordonnance d’extradition en mars 2021 et les autorités indiennes ont provisoirement approuvé la demande.

Mais la demande devait être approuvée par le tribunal et le ministère indien des Affaires extérieures prendra une décision finale sur l’extradition.

Le tribunal devrait approuver l’extradition vendredi.

Singh, qui travaillait comme infirmière, a une femme et trois enfants en Australie.

Il a déclaré à son équipe juridique en Inde qu’il était “parti tranquillement à la plage avec des fruits et un couteau pour couper les fruits”.

Le procureur Ajay Digpaul a déclaré à l’Australian Associated Press : « Au cours des quatre années où il a été en fuite en Inde, il n’a eu aucun contact avec sa femme et ses enfants de peur d’être arrêté.

“Cela semble être le principal motif de vouloir revenir.”

L’équipe juridique d’extradition a déclaré que le suspect pourrait être de retour en Australie d’ici la fin février.

Au moment de la mort de Toyah, le conseiller de Port Douglas, Michael Kerr, qui l’a employée dans son refuge pour animaux Paws and Claws pendant plus d’un an, l’a décrite comme “l’âme la plus belle et la plus aimante”.

Cllr Kerr a déclaré au Cairns Post : “Je la connaissais, elle et sa colocataire, quand elle travaillait pour moi.

« Elle était une employée absolument loyale de Paws and Claws. Elle était l’une des plus belles âmes. C’est tragique.

“Elle adorait les animaux, elle était à un autre niveau avec les animaux qu’avec les humains. Elle avait quelque chose de spécial avec les animaux. Même les chiens troublés se calmaient en sa présence.”

Le député Warren Entsch a qualifié l’attaque de Toyah de “frénétique, brutale et sadique”.