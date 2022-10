Mise à jour majeure en cas de mari monstre qui a poussé sa femme enceinte de la falaise quelques instants après avoir pris des selfies

Un mari diabolique qui a poussé sa femme à 300 mètres jusqu’à sa mort depuis une falaise a été emprisonné à vie.

Hakan Aysal, 40 ans, a poussé Semra, 32 ans, du rebord du sud de la Turquie quelques instants après avoir pris un selfie radieux ensemble.

La dernière photo de Semra Aysal prise au bord d’une falaise avant que son mari ne la pousse Crédit : Flash d’information

Un passant a surpris le gratteux payé vers le bord devant la caméra Crédit : Flash d’information

Un tribunal a appris comment le mari monstre avait tué sa femme en juin 2018 au milieu d’un complot tordu visant à encaisser une police d’assurance-vie qu’il avait souscrite sur elle.

Aysal a attiré Semra, qui était enceinte de sept mois, au bord de la chute abrupte de Butterfly Valley, Mugla, sous prétexte de prendre une photo ensemble avant de la pousser, ont dit les jurés.

Cette semaine, la haute cour pénale de Fethiye a rejeté un plaidoyer de folie de dernière minute du tueur déformé après que les médecins ont confirmé qu’il était sain d’esprit au moment de la mort de Semra.

Une séquence vidéo effrayante tournée par un passant au sommet d’une falaise montre Aysal et sa femme – qui avait peur des hauteurs – dévalant un paysage rocheux jusqu’au bord.

Lors d’une audience antérieure, Aysal avait été condamné à au moins 30 ans pour le meurtre brutal.

Il a tenté de contester le verdict, affirmant qu’il souffrait de troubles mentaux.

Mais les médecins du 4e département de spécialisation en médecine légale ont rejeté ses allégations et ont confirmé qu’Aysal était en bonne santé mentale au moment du meurtre.

Sa peine à perpétuité aggravée a été confirmée, ce qui signifie qu’il purgera au moins 30 ans de prison.

Les flics se sont d’abord méfiés d’Aysal après que des photos du couple au sommet de la falaise aient été partagées dans des reportages, ce qui a incité un témoin à se présenter avec des preuves vidéo de son comportement étrange.

Recep Sahin, qui a filmé en direct les derniers instants de Semra, a pris la parole lors d’une précédente audience et a déclaré au tribunal : “Je me suis arrêté là pour voir la vue sur la baie de Kabak avec ma famille.

“Ma fille filmait la vue avec mon téléphone et le couple Aysal est descendu la pente à ce moment-là.

“Nous avons même plaisanté, ‘soit cet homme va rejeter la femme, soit la femme va rejeter l’homme’. Il n’y a pas eu d’interaction entre eux.”

Un autre témoin a déclaré qu’Aysal avait semblé inhabituellement calme après l’incident.

Il a déclaré: “Je conduisais là-bas quand j’ai vu que quelqu’un me faisait signe et je me suis arrêté.

“Hakan est venu et a dit que sa femme était tombée de la falaise. Nous sommes immédiatement sortis de la voiture et avons commencé à la chercher, mais nous ne pouvions pas voir où elle aurait atterri d’où nous étions.”

“Nous avons essayé de nous rapprocher du bord pour mieux voir. Hakan ne nous a pas accompagnés là-bas.

“Nous sommes restés là jusqu’à l’arrivée de la gendarmerie. Hakan était très insouciant et calme. Il n’agissait pas comme un homme dont la femme vient de tomber d’une falaise.”

Peu de temps après le décès de sa femme, il a réclamé une police d’assurance-vie d’une valeur de 21 700 £ qu’il avait souscrite en son nom.

Aysal était le seul bénéficiaire de l’assurance de sa femme.

Il a été rejeté lorsque la police a annoncé une enquête sur la mort de Semra.

Le frère aîné de la victime, Naim Yolcu, a déclaré lors d’une précédente audience : “Lorsque nous sommes allés à l’Institut de médecine légale pour récupérer le corps, Hakan était assis dans la voiture. Ma famille et moi avons été détruits, mais Hakan ne semblait même pas triste.

“Ma sœur a toujours été contre les emprunts. Cependant, après sa mort, nous avons appris qu’elle avait des emprunts contractés par Hakan au nom de ma sœur.”

Il a dit au tribunal qu’Aysal avait peur des hauteurs et a déclaré que cela n’avait aucun sens pour lui d’emmener Semra sur une falaise.

Semra était enceinte de sept mois Crédit : Flash d’information