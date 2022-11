Mise à jour majeure du système d’exploitation à venir sur Galaxy Z Fold 2 et Fold 3

Selon le site Web de Verizon, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Fold 3 les unités reçoivent maintenant la mise à jour Android 13 (One UI 5).

Une fois mis à jour, les propriétaires de Galaxy Z Fold 2 verront le numéro de version du logiciel F916USQU2IVK3 et les propriétaires de Fold 3 verront F926USQU2EVK3. À l’intérieur, ces appareils devraient recevoir la plupart (sinon la totalité) des fonctionnalités qui ont été mises en évidence dans les multiples versions bêta et mises à niveau de One UI 5 que les nouveaux appareils ont déjà reçues.

Selon les journaux des modifications de Verizon, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir une application Samsung Messages mise à jour, des fonctionnalités d’écran de verrouillage améliorées, des paramètres de notification améliorés, de nouveaux widgets, de meilleurs thèmes et bien d’autres choses encore. D’après ce que j’ai vu, de nombreux propriétaires de Samsung ont adoré la mise à jour d’Android 13, alors j’espère que les propriétaires de Z Fold 2 et Z Fold 3 le feront également.

Allez chercher ces mises à jour !

// Verizon [2]