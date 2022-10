Mise à jour majeure du procès Sandy Hook d’Alex Jones alors que le tribunal décide qu’il doit payer d’énormes dommages et intérêts

Le fondateur d’INFOWARS, Alex Jones, a été condamné à payer près d’un milliard de dollars pour avoir répandu des mensonges sur la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook en 2012.

Jones devra remettre 965 millions de dollars à 15 membres de la famille qui ont perdu un enfant dans le massacre et à un agent du FBI qui a été harcelé par les propos du théoricien du complot qualifiant les premiers intervenants d'”acteurs de crise”.

Les parents Alissa et Robbie Parker ont perdu leur fille, Emilie, dans la fusillade de l’école Sandy Hook Crédit : AP : Associated Press

Sandy Hook a été l’une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis Crédit : AFP

Plusieurs membres de la famille et un agent du FBI qui ont répondu à la scène ont témoigné pendant le procès, et ils ont été tourmentés par les partisans de Jones qui ont cru ses affirmations.

Le fondateur d’Infowars a faussement qualifié la fusillade, qui a fait 20 morts parmi les enfants et six adultes, de canular orchestré par le gouvernement pour promulguer des lois plus strictes sur les armes à feu.

Jones, qui n’était pas présent dans la salle d’audience, a diffusé la décision en direct et s’est apparemment moqué de la décision lors de son émission Infowars.

Mercredi, plusieurs familles présentes dans la salle d’audience du Connecticut ont été émues après avoir entendu l’énorme somme qu’elles recevront.

L’avocat des plaignants, Chris Mattei, a demandé aux six jurés de “réfléchir à l’ampleur de la diffamation”, citant comme exemple l’affirmation de Jones selon laquelle les familles “ont simulé la mort de leur enfant de six ou sept ans”.

L’avocat de la défense de Jones, Norm Pattis, a déclaré qu’il avait l’intention de faire appel de la décision du jury, affirmant qu’il n’avait “jamais vu un cas comme celui-ci”, et a qualifié la décision de “jour sombre pour la liberté d’expression”.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la base du défaut, nous ne sommes pas d’accord avec les décisions du tribunal en matière de preuve. Dans plus de 200 essais au cours de ma carrière, je n’ai jamais vu un essai comme celui-ci », a déclaré Pattis.

Lors de son émission Infowars mercredi, Jones a déclaré qu’il “n’y a pas d’argent” pour payer le montant énorme que le jury a finalement attribué aux plaignants.

“Cinquante-sept millions, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars, 80 millions de dollars, 100 millions de dollars, bla, bla”, a déclaré Jones lors de son émission.

“Vous obtenez un million, vous obtenez 100 millions de dollars, vous obtenez 50 millions de dollars… Ces gens pensent-ils réellement qu’ils obtiennent une partie de cet argent?”

Son entreprise aurait une valeur comprise entre 135 et 270 millions de dollars, selon Austin Monthly.

La décision dans le Connecticut intervient deux mois après une décision similaire, où un jury texan a déterminé que Jones et sa société devraient payer 45,2 millions de dollars de dommages et intérêts aux parents de Sandy Hook, Neil Heslin et Scarlett Lewis – qui ont perdu leur élève de première année Jesse Lewis dans la fusillade.

Jones, qui a témoigné qu’il croyait maintenant que l’événement était vrai, a refusé de s’excuser auprès des familles pour ses commentaires passés.

Malgré la décision du tribunal, Jones a indiqué mercredi qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter ses remarques sans fondement sur les fusillades de masse.

“Ils veulent nous effrayer loin de la question[ing] Uvalde ou Parkland », a-t-il déclaré lors de l’émission de mercredi.

« Nous ne partons pas. Nous n’allons pas nous arrêter. »