Mise à jour majeure du meurtre de “Teacher’s Pet” qui a été piraté après un podcast explosif

Un juge australien a emprisonné le mari d’une femme de Sydney dont la disparition en 1982 a fait l’objet d’un podcast populaire sur le crime.

Chris Dawson, 74 ans, a été condamné à 24 ans derrière les barreaux après que le podcast Teacher’s Pet et l’intérêt des médias aient aidé à rassembler des preuves contre lui en lien avec le meurtre de Lyn Dawson il y a 40 ans.

Chris Dawson, 74 ans, a été condamné à 24 ans de prison pour le meurtre de sa femme

Lyn Dawson n’avait que 33 ans lorsqu’elle a disparu en 1982

Le couple était amoureux depuis l’enfance

Un juge a statué que Dawson avait tué sa femme afin qu’il puisse poursuivre sa relation avec son amant et baby-sitter adolescent.

Mme Dawson n’avait que 33 ans lorsqu’elle a disparu de son domicile à Sydney.

Son corps est toujours porté disparu et toutes les preuves du procès étaient circonstancielles.

Une enquête de 2003 avait précédemment recommandé d’accuser Dawson du meurtre de sa femme, mais les procureurs ont refusé, invoquant un manque de preuves.

Mais l’affaire froide contre lui n’a été rouverte qu’après que le podcast de 2018 ait fait pression sur la police pour qu’elle revoie son enquête.

Dawson a finalement été reconnu coupable en août d’avoir tué Lyn pour dissimuler une liaison secrète avec sa baby-sitter après un procès de sept semaines avec de nouveaux témoins et preuves.

Il a été jugé sans jury en raison de la publicité entourant l’affaire – au cours de laquelle une série d’indices effrayants ont émergé.

Auparavant, le juge de la Cour suprême de NSW, Ian Harrison, avait déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que la femme au foyer Lyn est décédée vers le 8 janvier 1982 “à la suite d’un acte conscient ou volontaire commis par Christopher Dawson”.

Et il a ensuite rejeté les affirmations que Lyn avait abandonné son mari et ses enfants pour disparaître sans laisser de trace ou qu’elle avait été repérée vivante et avait essayé de contacter son mari.

En le condamnant à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud cette semaine, Harrison a déclaré: “Dawson a joui jusqu’à son arrestation de 36 ans dans la communauté, sans être gêné par la contamination d’une condamnation pour avoir tué sa femme, ni par aucune punition pour l’avoir fait”, a-t-il déclaré. .

“Dans un sens pratique, son déni de responsabilité pour ce crime lui a profité de manière évidente.”

Dawson a clamé son innocence et dit qu’il n’était pas impliqué dans la disparition de sa femme.

Son avocat a confirmé qu’il ferait appel de la condamnation.

Dawson sera éligible à la libération conditionnelle en 2040 – à l’âge de 92 ans – et le juge a reconnu qu’il était probable qu’il mourrait en prison.

Dans un communiqué, Greg Simms, le frère de Lynette Dawson, a déclaré que la famille se félicitait de la condamnation.

“Nous respectons et remercions le juge Harrison pour sa peine, et espérons que Chris Dawson vivra longtemps pour purger cette peine”, a-t-il déclaré.

MEURTRE MYSTÈRE

Lors d’une précédente audience, l’ancien joueur et enseignant de la ligue de rugby de Sydney, âgé de 74 ans, avait été accusé du meurtre de sa femme et de s’être débarrassé de son corps parce qu’il était “épris” d’une de ses baby-sitters adolescentes.

Dawson était entré dans une relation consensuelle avec sa baby-sitter, connue uniquement sous le nom de JC, et lui avait demandé à plusieurs reprises de l’épouser.

JC a emménagé chez lui quelques jours après sa disparition et ils se sont finalement mariés en 1984 et se sont séparés six ans plus tard.

Dawson aurait tenté de vendre sa maison de Bayview sans la permission de sa femme, déménageant brièvement dans le Queensland pour commencer une nouvelle vie avec JC avant de retourner à Sydney.

Le juge Ian Harrison a été informé que Dawson envisageait d’engager un tueur à gages pour se débarrasser de sa femme, mais a décidé de ne pas le faire parce que “des personnes innocentes seraient blessées”.

Dawson, qui vit maintenant dans le Queensland avec sa troisième femme, a étrangement affirmé qu’il avait repéré Lyn en arrière-plan d’un épisode de l’émission Antiques Roadshow de la BBC filmé à Padstow, en Cornouailles.

Une grande partie du podcast The Teacher’s Pet, produit par The Australian, se concentre sur la relation de Chris Dawson avec son ancien élève, connu sous le nom de JC, avec qui il a commencé une relation alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Dawson a déplacé l’écolière dans la maison familiale pour s’occuper de ses deux enfants et de Lyn pendant qu’elle était encore en vie.

Le mari a annoncé que son élève vivrait avec eux, ce qui aurait déclenché une violente dispute.

Dans une interview avec la police de 1998 qui apparaît sur le podcast, JC décrit comment Dawson aurait profité d’elle et comment elle a finalement accepté de l’épouser après qu’il ait continué à la harceler.

JC a commencé à partager le lit de Dawson deux jours seulement après la disparition de Lyn.

Il a mis six semaines pour signaler la disparition de sa femme, expliquant son absence en suggérant qu’elle avait rejoint un culte religieux.

Chris a toujours clamé son innocence dans le meurtre de sa femme Crédit : News Corp Australie

L’ancien professeur et joueur de rugby a été arrêté en décembre 2018 Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud