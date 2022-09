Mise à jour majeure du meurtre de Lyric Woods et Devin Clark alors que le mémorial obsédant est révélé

UNE SEMAINE après que deux adolescents ont été abattus sur un sentier en Caroline du Nord, leur tueur présumé de 17 ans est toujours en fuite tandis que les flics refusent de dire qui il est.

Des commémorations ont eu lieu pour Lyric Woods, 14 ans, et Devin Clark, 18 ans, vendredi après que leurs corps ont été découverts sur un sentier par des conducteurs de VTT locaux le 18 septembre.

Ce petit mémorial repose sur le sentier où les corps des adolescents ont été retrouvés Crédit : AP

Les deux corps de Lyric Woods, 14 ans (photo) et de Devin Clark, 18 ans, ont été retrouvés quelques heures seulement après leur disparition. Crédit: Bureau du shérif du comté d’Orange

Devin Clark (photo) a été tué par balle aux côtés de Lyric Woods en Caroline du Nord le 18 septembre Crédit : Facebook

Les proches pleurent toujours la perte de Devin et Lyric Crédit : ABC

La famille et les amis de Lyric se sont réunis à la Crosslink Community Church de Mebane, en Caroline du Nord, avant les funérailles du jeune de 14 ans samedi, a rapporté ABC 11 News.

“Lyric était une belle âme à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est aimée plus que quiconque ne le saura jamais. Elle n’a jamais rencontré d’étranger et était aimée de tout le monde. Son rire et son éclat égayaient n’importe quelle pièce”, lit-on dans la nécrologie de Lyric.

Une balade commémorative séparée dans des voitures et sur des VTT et des motos hors route avec la famille et les amis de Devin a également eu lieu pour honorer le jeune de 18 ans, par WRAL.

Des foules se sont rassemblées par centaines alors que les gens klaxonnaient et descendaient West Holt Street.

Pourtant, la recherche se poursuit pour le meurtrier présumé responsable de la mort de Lyric et Devin.

Le bureau du shérif du comté d’Orange a déposé une requête pour mineurs deux jours après la découverte des corps contre un suspect de 17 ans en fuite et qu’ils ont refusé d’identifier.

La police a cité les lois de la Caroline du Nord concernant les délinquants juvéniles, car après décembre 2019, les adolescents âgés de 16 ou 17 ans ne sont pas automatiquement jugés comme des adultes pour un crime, mais c’est laissé au juge.

Le US Sun a demandé une copie de la pétition, mais le bureau du shérif lui a dit que ces documents “sont confidentiels et ne peuvent pas être publiés”.

Informations limitées

Le procureur de district du comté d’Orange et l’avocat chargé de l’affaire ont expliqué que la décision de juger ou non le suspect en tant qu’adulte sera déterminée au moment de l’arrestation.

Il sera alors vraisemblablement laissé au juge de transférer ou non l’affaire.

Cependant, la loi sur la justice pour mineurs de Caroline du Nord limitera également la révélation de détails supplémentaires sur l’affaire, ainsi que l’identité du jeune de 17 ans.

Le professeur de droit de l’Université centrale de Caroline du Nord, Irving Joyner, a expliqué à ABC 11 que même avec la confidentialité, les forces de l’ordre du comté d’Orange ont clairement trouvé des preuves solides pointant vers le tueur.

“Les protections pour mineurs seront disponibles pour cet individu jusqu’à ce qu’un tribunal décide qu’il doit être poursuivi en tant qu’adulte. Mais c’est une exception à la loi qui permet un mouvement rapide. Donc, au départ, il n’y a qu’un niveau de confidentialité, c’est va postuler », a expliqué Joyner.

“Il y a eu des informations fournies aux forces de l’ordre qui ont rapidement conduit à l’identification de ce suspect. Et puis la décision des forces de l’ordre d’arrêter un individu en particulier. Cela signifie donc qu’il y avait, vous savez, une piste solide qui était là qui a conduit à cette personne », a-t-il poursuivi.

Les familles veulent justice

Les familles de Lyric et Devin sont toujours en deuil, faisant désespérément tout ce qu’elles peuvent pour honorer leurs proches perdus et retrouver le suspect.

Le grand-père de Lyric a initialement offert une récompense de 10 000 $ sur Facebook pour retrouver le meurtrier de sa petite-fille peu après le communiqué de presse et a maintenant réparé un mémorial obsédant sur le site du sentier.

Il aurait installé des lampes solaires autour de la croix originale que la famille Woods avait placée pour Lyric quelques jours après le meurtre.

Tiffany Concepcion, la mère de Devin, 18 ans, a également expliqué qu’elle ne s’arrêtera pas tant que justice ne sera pas rendue au suspect de 17 ans.

“Je veux obtenir justice et peu m’importe où je dois aller, ce que je dois faire, à qui je dois parler, je vais continuer et continuer à le faire”, a déclaré Concepcion à ABC 11. .

Elle a également expliqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’elle pensait que le suspect de 17 ans devait avoir une colère importante pour tirer sur Devin et Lyric.

“Il devait être très en colère et avoir beaucoup de colère en lui”, a déclaré Concepcion à propos du suspect de 17 ans. “Je prie pour sa famille en ce moment parce que c’est beaucoup pour eux aussi”, a noté Concepcion.

Aucun motif officiel n’a été indiqué pour le jeune de 17 ans et les détails de l’affaire restent globalement limités.

Toute personne ayant des informations sur l’affaire est toujours priée d’appeler l’enquêteur Keith Goodwin au (919) 245-2918.

De plus, un GoFundMe a été organisé dans le but d’aider les familles Clark et Woods à payer les frais funéraires.

Le US Sun continuera de rendre compte de l’enquête en cours à mesure que de plus amples informations seront révélées.