Mise à jour majeure de Summer Wells après que le père d’une fille disparue du Tennessee partage une lettre déchirante de prison aux personnes qui l’ont emmenée

LE père d’une fille disparue a averti les ravisseurs de sa fille de “rendre sa petite fille avant que la colère de Dieu ne s’abatte sur vous”.

Don Wells, dont la fille Summer a disparu l’été dernier, s’est adressé à la “personne ou aux personnes responsables” dans une lettre ouverte qu’il a écrite depuis la prison.

Summer Wells, 6 ans, a disparu de sa maison du Tennessee le 15 juin 2021 Crédit : famille Wells

Don Wells a partagé une vidéo déchirante sur le premier anniversaire de la disparition de sa fille

La lettre, qui a été obtenue par The Sun, a également été publiée dans une vidéo commentée de six minutes alors que Don reste en prison pour une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.

“À la personne ou aux personnes responsables de l’enlèvement de Summer, non seulement vous avez brisé le cœur de Summer et l’avez éloignée de sa mère et de son père qui l’aiment beaucoup, mais vous avez ruiné ses chances de s’instruire, ruinant sa vie.

“Vous avez également brisé le cœur de son père, de sa mère et de ses frères, et au milieu de toute cette agitation, vous avez ruiné nos vies.

OÙ EST L’ÉTÉ ?

Summer a été vue pour la dernière fois le 15 juin 2021 dans sa maison du comté de Hawkins, dans le Tennessee, et une alerte AMBER a été émise le lendemain.

La famille Wells a déclaré qu’elle était allée au sous-sol pour jouer avec des jouets après avoir planté des fleurs dans la cour avant avec sa grand-mère et sa mère et qu’elle avait apparemment disparu.

Le tribunal de l’opinion publique s’est retourné contre Don et la famille Wells et les a pointés du doigt.

Mais la famille a soutenu que Summer avait été enlevé par un auteur inconnu.

En mars, il a été signalé que la famille de Summer “ne coopérait pas” avec les forces de l’ordre alors que la recherche de leur fille se poursuit.

Candus Bly, la mère de Summer, a écrit une note à un WJHL, qui a été transmise au Sun par un porte-parole de la famille, qui a nié les allégations de mur de silence du shérif.

Lors d’une interview avec le Dr Phil, la personnalité de la télévision a clairement indiqué qu’il ne pense pas que les parents aient quoi que ce soit à voir avec la disparition de Summer, mais il les a pressés s’ils en savaient plus sur qui aurait pu cibler la fille.

UN AN DEPUIS LA DISPARITION DE L’ÉTÉ

À l’occasion du triste anniversaire de la disparition de Summer, Don a partagé une vidéo déchirante qui comprenait une photo avec Summer.

“Don avait certaines choses qu’il souhaitait partager. La principale est la dernière photo jamais prise de lui avec sa fille Summer”, indique le communiqué.

“Cette vidéo est aussi brute que la position actuelle de Don en prison. Il passe son temps et ses journées à lire la Bible, qui est le seul matériel autre que les lettres postales que l’institution a autorisé.”

La vidéo de six minutes comprend des photos de Summer et de sa famille avant que la petite fille ne disparaisse apparemment.

Cela s’est terminé par une photo de Summer, qui a eu 6 ans en février, tenue par son père, et leurs mains ont formé un cœur autour d’eux.

Don a également inclus une partie écrite intitulée “Une lettre et une prière pour l’été”.

“Depuis que tu es parti, j’ai été complètement dévasté [sic]. Je t’ai cherché partout ma belle fille [sic]!

“Je pensais que le tube en U serait l’outil le plus puissant pour vous aider à vous trouver, et peut-être qu’il pourrait toujours l’être, mais à un prix que nous ne pourrons peut-être pas nous permettre, notre famille ne survivra peut-être pas !

“Je demande à Dieu, s’il vous plaît, de veiller sur ma précieuse fille, nous l’aimons tellement ! Nous souhaitons à Dieu que vous nous la rendiez ainsi que les garçons. Je serais si heureux d’être à nouveau une famille.”

DON ADMET QU’IL A FAIT UNE ERREUR AVEC DUI

Les trois frères de Summer ont été retirés de la maison familiale six semaines après sa disparition, ce que Don a confirmé lors d’une apparition sur un podcast intitulé “Jay is 4 Justice”.

Avec l’attention croissante du public, Don a cédé à la tentation.

“J’y ai cru”, a déclaré Don sur le podcast. “Comme un idiot, j’y ai cru et j’ai flippé, j’ai commencé à boire et tout le reste. Et c’est pourquoi ils ont pris nos enfants.”