Mise à jour majeure de l’enquête sur la mort d’Emma Pattison, directrice de l’université d’Epsom, mari et fille alors que le ” champ de tir est bouclé “

Un champ de tir de l’ÉCOLE semble être bouclé après que son directeur, son mari et sa fille de sept ans ont été retrouvés morts sur le terrain.

Les corps d’Emma Pattison, 45 ans, de son partenaire George, 39 ans et de la petite Lettie ont été découverts au Epsom College, Surrey, aux premières heures d’hier.

Emma Pattison, son mari George et sa fille Lettie ont été retrouvés morts à Surrey Crédit : PA

La police assiste à la scène du Collège d’Epsom après la découverte choc Crédit : Getty

Les flics montent la garde à l’entrée de l’école d’élite Crédit : Getty

Une enquête est en cours pour établir les circonstances de leur mort, signalée à la police vers 1 heure du matin le 5 février.

Les flics ont déclaré qu’ils ne recherchaient personne d’autre en relation avec l’incident “isolé”.

Mais les officiers restent sur les lieux, la maison familiale et les quartiers du club de tir étant bouclés, a déclaré un homme sur les lieux au Telegraph.

Les élèves ont rejoint la circulation animée de l’école comme d’habitude ce matin tandis que les enseignants les ont conduits à travers les portes.

Ils assisteront aux services de la chapelle tout au long de la journée et des conseils seront mis à la disposition de tous les élèves, a déclaré un porte-parole.

Un membre du personnel a déclaré au Sun avant la cloche du matin: “Aujourd’hui sera difficile pour tout le monde.”

Emma a été nommée première femme directrice à l’Epsom College en septembre 2022 après six ans à Croydon High School dans le sud de Londres.

À la fin de l’année dernière, elle a partagé que sa famille avait dû faire face à “de très grands changements” pendant la période de transition – y compris deux nouveaux emplois, une nouvelle maison, une nouvelle école pour Lettie et un nouveau chiot.

Elle a déclaré aux élèves de sixième sur le podcast de l’école Epsom Insight : “Cela a été un très grand changement pour ma famille.

“Nous avons évidemment déménagé, nous avons acheté un chien, j’ai un nouveau travail, mon mari a un nouveau travail qui n’était pas censé se produire mais qui l’a fait, et ma fille a commencé une nouvelle école.

“Il y a eu beaucoup de changements pour nous en tant que famille, mais ça a été merveilleux.”

Le “magnifique” chiot, un Labrador appelé Bella, a rejoint la famille quelques jours avant l’enregistrement de l’épisode.

Emma, ​​qui est décrite comme une “merveilleuse enseignante”, a rappelé comment Bella “a aboyé toute la nuit” dans les jours qui ont suivi, la forçant à s’excuser auprès de ses voisins.

Les hommages ont afflué pour la directrice, qui, selon les parents et les enseignants, “a enrichi la vie des enfants”.

Maman Sheena, dont la fille fréquente le lycée de Croydon, a déclaré à la BBC : “Elle était légère mais très formidable, elle connaissait tous les élèves par leur nom.

“Elle était exactement ce que vous attendriez d’un directeur d’école.”

CHOC SCOLAIRE

Le Dr Alastair Wells, président du conseil d’administration de l’Epsom College, l’a décrite comme une “personne charmante”.

Et dans une interview avec School Management Plus le mois dernier, Emma a été décrite comme “fraîche et avant-gardiste, bien loin des perceptions traditionnelles de l’élitisme distant dans le secteur indépendant”.

Les pensionnaires du collège paient plus de 42 000 £ par an et ses anciens élèves comprennent le député conservateur Sir Michael Fallon, le diffuseur Jeremy Vine et le comédien Tim Vine.

L’Epsom College a remporté le premier prix aux Independent Schools of the Year Awards 2022, les juges le qualifiant de “phare d’excellence”.

L’école a également été nommée lauréate du prix du bien-être des étudiants lors de la cérémonie d’octobre grâce à son “approche scolaire globale de la santé mentale et du bien-être de son personnel et de ses élèves”.

Plus de 850 garçons et filles fréquentent l’école, qui a été fondée en 1853, et son chef par intérim a été répertorié comme Paul Williams.

Emma a été nommée à la tête de l’Epsom College en septembre 2022 Crédit : PA