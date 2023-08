Mise à jour majeure de l’énigme des champignons empoisonnés alors que les derniers mots de la victime à l’ambulancier paramédical sont transmis aux flics des homicides

Un PARAMÉDICAL qui a eu une dernière conversation avec l’un des trois invités décédés après avoir mangé un déjeuner aux champignons a transmis les détails aux flics, il est entendu.

Erin Patterson, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle à Leongatha, en Australie.

Erin Patterson a admis avoir menti aux flics après avoir servi le déjeuner Crédit : News.com.au

Mais après avoir mangé le repas du 29 juillet, les invités sont tombés gravement malades.

Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard alors que Ian était à l’hôpital pour se battre pour sa vie.

Une source proche du dossier a maintenant affirmé qu’un ambulancier avait alerté les enquêteurs après une conversation avec l’une des victimes, rapporte le Herald Sun.

Ils ont entendu l’un des derniers mots de l’invité et ont ressenti le besoin de transmettre ce qui avait été dit à la police, a déclaré l’initié.

Il n’a pas été révélé quels étaient les détails de la conversation.