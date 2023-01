Mise à jour majeure dans les écoles annoncée alors que les enseignants votent pour la grève – comment vos enfants seront-ils affectés ?

Des CENTAINES de milliers d’enseignants à travers l’Angleterre et le Pays de Galles sont sur le point de faire grève dans un conflit majeur sur les salaires.

Un scrutin des membres du National Education Union en Angleterre a voté à 90% en faveur de l’action revendicative avec un taux de participation de 53% cet après-midi.

Les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles feront grève pendant sept jours en février et mars Crédit : Getty

Les enseignants en Écosse ont quitté aujourd’hui la première grève nationale sur les salaires depuis près de 40 ans Crédit : PA

Pendant ce temps, les enseignants du Pays de Galles ont voté à 92% pour un taux de participation de 58%.

En février et mars, des grèves auront lieu pendant SEPT jours.

Le 1er février, le personnel scolaire d’Angleterre et du Pays de Galles organisera son premier débrayage.

Ensuite, les grèves se poursuivront sur une base régionale les 14 et 28 février et les 1er et 2 mars.

Enfin, des débrayages nationaux en Angleterre et au Pays de Galles auront lieu les 15 et 16 mars.

Dates et lieux exacts des grèves des enseignants en février et mars Mercredi 1er février 2023 : enseignants en Angleterre et au Pays de Galles. Mardi 14 février 2023 : enseignants au Pays de Galles. Mardi 28 février 2023 : enseignants du nord de l’Angleterre et du Yorkshire & The Humber. Mercredi 1er mars 2023 : enseignants de l’Est de l’Angleterre, de l’Est et de l’Ouest des Midlands. Jeudi 2 mars 2023 : enseignants à Londres, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest. Mercredi 15 mars 2023 : enseignants en Angleterre et au Pays de Galles. Jeudi 16 mars 2023 : enseignants en Angleterre et au Pays de Galles.

Le Dr Mary Bousted et Kevin Courtney, co-secrétaires généraux du Syndicat national de l’éducation, ont déclaré : “Nous avons continuellement fait part de nos inquiétudes aux secrétaires à l’éducation successifs concernant la rémunération des enseignants et du personnel de soutien et son financement dans les écoles et les collèges, mais au lieu de chercher à résoudre le question qu’ils ont assis sur leurs mains.

“Il est décevant que le gouvernement préfère parler d’une législation anti-grève encore plus draconienne, plutôt que de travailler avec nous pour s’attaquer aux causes de la grève.”

Dénigrant la décision des membres du NEU d’abandonner les élèves en faisant la grève, l’ancien ministre de l’Éducation Jonathan Gullis a déclaré: “Le résultat est un triste jour pour les parents, en particulier ceux à faible revenu qui seront obligés de perdre une journée de salaire si les écoles ferment, et une vie dommageable jour pour les élèves, qui continuent de souffrir aux mains de patrons syndicaux qui ne se soucient pas de l’avenir de nos jeunes. »

Il a ajouté: “J’espère que les enseignants feront ce qu’il faut, iront à l’école et continueront à transformer les chances de vie des jeunes pour le mieux dans notre grand pays.”

Les enseignants sont les derniers travailleurs du secteur public à avoir menacé de faire grève en raison d’un conflit majeur sur les salaires.

Les ministres ont offert au personnel expérimenté une augmentation de 5 % et aux nouveaux enseignants une augmentation de 8,9 % pour cette année.

Mais les chefs syndicaux veulent que les salaires augmentent d’une inflation de 12 %.

La semaine dernière, de nouvelles grèves dans les écoles ont été évitées après qu’un nombre insuffisant d’enseignants appartenant au syndicat NASWUT aient voté pour une action revendicative.

Alors que 88,5% ont voté pour, seuls 42% des adhérents se sont rendus aux urnes – en dessous du seuil légal de 50%.

Hier soir, les patrons syndicaux ont donné au gouvernement deux semaines pour augmenter leur offre salariale ou faire face à d’énormes perturbations le mois prochain.

Mais ils ont été critiqués pour avoir blessé des élèves qui s’efforçaient toujours de rattraper leur retard après le verrouillage.

Le ministre du Cabinet, Mark Harper, a averti que plus de temps en dehors des cours était « la dernière chose » dont les enfants avaient besoin.

Il a fustigé: “Toute grève, tout ce qui perturbe l’éducation des enfants, serait très regrettable.”

La perspective de grèves scolaires survient alors que les enseignants écossais ont entamé aujourd’hui 16 jours de grève.

Pendant ce temps, les ambulanciers, les infirmières et le personnel ferroviaire restent enfermés dans d’importants conflits salariaux avec le gouvernement.

La semaine dernière, des milliers d’ambulanciers ont cessé de travailler pour la deuxième fois en un mois.

Et mercredi, des milliers d’infirmières retireront leur travail du NHS.

Les grèves scolaires sont sur le point de laisser les parents aux abois soit débourser pour la garde des enfants, soit s’absenter du travail.

L’ancien enseignant et député conservateur Brendan Clarke-Smith a déclaré : « Les enfants et leurs parents ne devraient pas avoir à souffrir à cause des actions politisées des dirigeants syndicaux de gauche.

« Je suis sûr que la plupart des enseignants sont d’accord, c’est pourquoi le récent scrutin de grève de la NASUWT n’a pas atteint le seuil requis.

“D’autres groupes tels que le NEU doivent maintenant en prendre conscience également, plutôt que de faire de la politique avec les perspectives de nos élèves.

“Les syndicats doivent également tenir compte de l’effet que cela aura sur la garde d’enfants et donc sur l’économie au sens large.”

La députée conservatrice Miriam Cates a ajouté : « Je pense que les grèves des enseignants seraient absolument épouvantables, surtout après la pandémie.

“Si nous n’avions pas de preuves claires des méfaits de l’absence de l’école avant Covid, alors nous en avons certainement maintenant – et faire subir sciemment aux enfants cela est moralement répréhensible.”

La commissaire indépendante à l’enfance, Dame Rachel de Souz, s’est dite “déçue” du résultat d’aujourd’hui.

“Je sais que la décision de faire grève n’aura été prise à la légère pour aucun enseignant, et le vote a été loin d’être unanime – mais il survient à la suite d’énormes perturbations dues à la pandémie et s’ajoutera aux défis déjà rencontrés par tant d’élèves qui rattrapent l’apprentissage perdu.

“J’exhorte ceux qui choisissent de mener une action revendicative à prendre toutes les mesures possibles pour minimiser l’impact sur les enfants et les familles.

“Je suis reconnaissant à tous les enseignants et au personnel de soutien qui continuent de donner la priorité au bien-être de leurs élèves et je veux voir la fin du conflit dès que possible.”