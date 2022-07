Mise à jour majeure dans le cas mystérieux de deux sœurs en décomposition retrouvées dans un appartement alors que des flics déconcertés par des décès «suspects»

LA POLICE a été déconcertée par la mort “suspecte” de deux sœurs retrouvées en décomposition dans leur appartement.

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans et Amaal Abdullah Alsehli, 23 ans, ont été retrouvés morts dans leurs lits dans des pièces séparées de leur appartement de Sydney le 7 juin.

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans, a été retrouvée morte et en décomposition dans son appartement Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Sa sœur Amaal Abdullah Alsehli, 23 ans, a été découverte dans le même état dans son lit Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Mais plus d’un mois plus tard, les circonstances entourant leur mort restent un mystère pour les enquêteurs – les forçant à révéler leurs noms dans le but de renforcer l’enquête.

Les sœurs, originaires d’Arabie saoudite, n’ont été découvertes que lorsque le gérant de l’immeuble s’est inquiété après que leur courrier a commencé à s’accumuler.

Le couple n’avait pas non plus payé le loyer de leur appartement de Canterbury pendant quatre semaines, ce qui a incité les flics à passer un appel d’aide sociale.

Asra et Amaal ont été retrouvés dans un état “quelque peu décomposé”, mais les circonstances entourant leur mort restent floues.

Même s’il n’y avait aucun signe d’entrée forcée et aucun signe de blessure, les flics traitent la mort des sœurs comme “suspecte”.

L’affaire bizarre a soulevé encore plus de questions car il est apparu que les deux femmes auraient fui leur pays d’origine à l’adolescence.

Ils sont arrivés en Australie en 2017 et auraient été assistés par un service des réfugiés qui aide les demandeurs d’asile.

Aucune cause de décès n’a encore été identifiée et les flics attendent toujours les résultats des rapports de toxicologie.

Les enquêteurs ont déclaré que les sœurs étaient mortes depuis un certain temps avant que leurs cadavres ne soient découverts.

La police a lancé un nouvel appel pour obtenir des informations sur Asra et Amaal, car on sait encore peu de choses sur les femmes qui “semblaient rester entre elles”.

L’inspecteur-détective Claudia Allcroft a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi: “Nous demandons des informations car nous ne savons pas grand-chose sur les filles.

“Notre enquête est en cours et, en consultation avec le coroner, nous avons décidé de divulguer leurs noms et avons lancé un appel pour obtenir des informations.

“Les filles avaient 23 et 24 ans et sont mortes ensemble dans leur maison.

“Nous ne connaissons pas la cause du décès, et c’est inhabituel en raison de leur âge et de la nature de l’affaire.

APPEL NOUVEAU

“La communauté de Burwood est une petite communauté proche, et nous espérons que quelqu’un pourra aider nos enquêteurs – soit par le biais d’observations, soit par ceux qui connaissaient les sœurs et pourraient avoir des informations sur leurs mouvements avant leur mort.”

La force a admis avoir parlé à seulement deux personnes qui connaissaient Asra et Amaal.

Il est entendu que l’une des sœurs possédait une entreprise, bien que la police n’ait pas précisé.

Des sources ont déclaré à Daily Mail Australia que le duo avait peu de contacts avec leur famille à la maison, laissant les flics avoir du mal à localiser leurs proches.

Mais Allcroft a déclaré que “rien ne suggérait” que leur famille, qui a demandé au consulat saoudien d’agir en leur nom, ait été impliquée.

De plus, il est apparu qu’Asra avait sorti un AVO contre un homme de 28 ans en janvier 2019, qui a ensuite été retiré et rejeté.

Avant que les corps ne soient découverts, il y avait eu deux contrôles préalables de bien-être sur les sœurs.

‘TIMIDE’

Lors d’un contrôle, les femmes ont été décrites comme « timides » et ont refusé de laisser quiconque entrer dans l’appartement.

Une source a déclaré: “Ils étaient distants et ne voulaient pas vraiment parler.

“Quelque chose n’allait pas, mais ils ont dit qu’ils allaient bien. Que pouvait-on faire de plus ?”

Le premier contrôle de l’aide sociale aurait été effectué en mars, les agents étant partis après que les femmes eurent insisté sur le fait qu’elles allaient bien.

La source a déclaré que le couple parlait “relativement bien” l’anglais – mais qu’ils étaient retirés et gardés pour eux.

Deux mois après les chèques d’aide sociale, leur loyer a cessé d’être payé et leur courrier a commencé à s’accumuler devant la porte avant qu’ils ne soient retrouvés morts.

L’affaire mystérieuse est toujours devant le coroner et la police attend le rapport.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter le poste de police de Burwood au (02) 9745 8499 ou Crime Stoppers au 1800 333 000.