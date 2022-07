Mise à jour majeure dans le cas d’un homme accusé d’avoir violé un enfant d’un an après avoir menacé de casser la mâchoire d’un avocat et de tuer un juge

Un HOMME accusé d’avoir violé un enfant d’un an et d’avoir menacé de casser la mâchoire de son avocat et de tuer le juge parce que son procès a été retardé devra faire face à un procès devant jury.

La sélection du jury pour le procès de Ronald Paris, 28 ans, a commencé mardi matin à Youngstown, Ohio,

Ronald Paris, 28 ans, est accusé d’avoir violé une enfant d’un an. La sélection du jury pour son procès a commencé mardi Crédit : Prison du comté de Mahoning

Paris aurait menacé de tirer et de tuer le juge Anthony D’Apolito pour avoir retardé le procès (non illustré) Crédit : WKBN 27

Paris est accusé de viol au premier degré et d’autres chefs de harcèlement non liés par des substances corporelles, comme le rapporte WKBN.

En janvier, il aurait menacé de tirer et de tuer le juge Anthony D’Apolito dans une lettre dans laquelle il exprimait sa colère face au retard du procès en raison de la pandémie de Covid-19.

Paris aurait demandé au juge de retirer son avocat de la défense James Wise de l’affaire, en écrivant: “Si vous ne le retirez pas de mon affaire, je vous ferai tirer dessus et tuer.”

Il aurait également menacé de briser la mâchoire de Wise.

Lors d’une audience, le juge D’Apolito a averti Paris qu’il ferait face à des accusations supplémentaires s’il menaçait quelqu’un d’autre.

“Je n’apprécie pas que vous menaçiez des gens dans cette affaire”, a déclaré le juge D’Apolito à Paris, selon WKBN.

« C’est injustifié, et cela peut être criminel. Je laisserai à d’autres le soin de déterminer cela.

WKNB a rapporté que Paris s’était excusé auprès de Wise, qui est resté son avocat.

Wise a déclaré que son client avait des problèmes de santé mentale et avait du mal à exprimer sa colère, selon le média.

Paris aurait également présenté ses excuses au juge, qui a déclaré qu’il n’était pas intéressé par des excuses.

Le juge a dit à Paris que la prochaine fois qu’il veut envoyer une lettre, attendre un jour avant de l’envoyer.

Paris a été accusé de viol en novembre 2019.

Il a ensuite été accusé de harcèlement après un incident en prison en 2021.