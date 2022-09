Mise à jour majeure dans le cas du routard assassiné Peter Falconio alors que les flics révèlent un nouvel indice effrayant et peuvent offrir une récompense de 500 000 £

Les COPS ont révélé un nouvel indice effrayant dans l’affaire mystérieuse du meurtre du routard Peter Falconio.

Le routard britannique a été abattu en 2001, sur la Stuart Highway, dans le centre de l’Australie, par le trafiquant de drogue Bradley Murdoch, qui a été enfermé pour le crime quatre ans plus tard.

Le corps de Peter Falconio n’a jamais été retrouvé

Peter a été abattu alors qu’il se promenait dans l’Outback australien

Bradley John Murdoch a été condamné à la prison à vie en 2005 Crédit : Getty

Malgré des recherches approfondies dans la région, l’emplacement du corps de Peter reste un mystère, la police australienne ayant lancé un nouvel appel pour retrouver son corps l’année dernière.

Et maintenant, 21 ans après le meurtre, les enquêteurs ont révélé un détail crucial qui pourrait les aider à retrouver le corps de Peter.

Un nouveau témoin possible a affirmé avoir repéré un véhicule similaire à celui du tueur garé “dans un endroit étrange” 24 heures après le meurtre, selon LBC.

Pendant ce temps, SA Best MLC Frank Pangallo a exigé une récompense de 500 000 £ pour les informations qui conduiraient au corps de Peter.

Il a déclaré: “J’ai reçu un e-mail ce matin de quelqu’un qui était dans la région le lendemain du meurtre.

“Il a dit qu’il avait repéré un véhicule similaire à celui que Murdoch utilisait et qu’il était garé sur le bord d’une route près d’un ponceau et d’un pont.

“Il se souvient être passé devant et avoir dit qu’il était inhabituel que le conducteur soit garé dans cette position. Il a alerté la police à ce moment-là, mais n’a rien entendu de plus.

“Je vais certainement transmettre cela à la police pour voir s’ils iront en personne pour vérifier.”

Pangallo a plaidé après avoir reçu un e-mail de la mère au cœur brisé du routard, Joan, 75 ans, implorant “toute personne ayant une conscience” d’aider à localiser sa dépouille, a rapporté ABC.

L’e-mail disait: “Nous voulons ramener Peter à la maison où il appartient près de sa famille. Notre douleur est toujours avec nous.

“Peter a une belle nièce et deux adorables neveux qu’il n’a jamais vus ni connus.

“Je lance un appel à toute personne ayant une conscience pour m’aider, si petit soit-il, à me dire où il [Peter] A été déposé.”

Le meurtre du routard a fait la une des journaux du monde entier, les autorités lançant une vaste chasse à l’homme policière pour localiser le coupable.

Peter voyageait avec sa petite amie Joanne Lees, 27 ans, à travers l’Australie-Occidentale en juillet 2001.

Le 14 juillet, Joanne a signalé un camion sur la Stuart Highway en disant qu’elle et son petit ami, tous deux du West Yorkshire, avaient été attaqués après que leur camping-car ait été arrêté par un camion.

Elle a affirmé que le chauffeur avait tiré sur Falconio avant de l’attacher, mais a réussi à s’échapper et s’est caché dans les buissons pendant cinq heures.

Elle a dit plus tard: “C’était soit courir, soit être violée et tuée.”

Je lance un appel à toute personne ayant une conscience pour m’aider, si petit soit-il, à me dire où il [Peter] A été déposé. Jeanne Falconio

Ce n’est que quatre ans plus tard qu’une dénonciation a conduit à l’arrestation du trafiquant de drogue Bradley Murdoch.

Murdoch, 45 ans, a toujours clamé son innocence mais en décembre 2005, à Darwin, il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Falconio et la tentative d’enlèvement de Joanne Lees.

On lui a diagnostiqué un cancer en 2020, ce qui a incité la police à tenter d’obtenir enfin des aveux en échange de son transfert dans une prison plus proche de sa famille.

Murdoch peut demander une libération conditionnelle à partir de 2033, mais s’il ne révèle pas l’emplacement du corps de Peter, sa demande sera refusée.

Le corps de Peter n’a jamais été retrouvé, ce qui amène certains à croire qu’il pourrait y avoir du vrai dans la théorie selon laquelle il est toujours en vie.

La série documentaire Murder in the Outback: The Falconio and Lees Mystery, diffusée sur Channel 4 en 2020, a révélé des détails cruciaux sur l’affaire.

Les deux routards ont été agressés lorsque leur camping-car a été arrêté par un camion Crédit : PA