Mise à jour majeure dans le cas d’horreur d’une fille de 10 ans, violée et étranglée à mort avant que le corps ne soit démembré et mis dans une couverture brûlante

Un SUSPECT inculpé pour le meurtre horrible d’une fillette de dix ans qui a été violée avant d’être étranglée et poignardée à mort est jugé cette semaine.

Fabian Gonzales, 37 ans, est accusé de maltraitance d’enfants ayant entraîné la mort de Victoria Martens dont le corps a été démembré avant d’être caché dans une couverture brûlante dans une baignoire.

Victoria Martens, 10 ans, aurait été tuée et démembrée en 2016 Crédit : document

Fabian Gonzales fait face à des accusations de négligence envers les enfants. Sur la photo dans un mugshot précédent Crédit : AP : Associated Press

Fabian Gonzales photographié au procès le 13 juillet 2022 1 crédit

Victoria, 10 ans, aurait été assassinée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en août 2016 par un inconnu, selon KRQE.

Les enquêteurs ont déclaré que Victoria avait reçu une injection de méthamphétamine, agressée sexuellement, étranglée et poignardée à mort.

Sa mère Michelle Martens a d’abord été nommée aux côtés de Gonzales et de sa cousine, Jessica Kelley, comme les principaux suspects du meurtre de la jeune fille.

Cependant, l’affaire a été ouverte en 2018 lorsque l’ADN d’un agresseur inconnu a été trouvé sur la dépouille de Victoria.

L’identité de l’homme n’est toujours pas connue et on ne sait pas s’il est l’assassin de Victoria.

Michelle avait précédemment avoué à la police qu’elle avait utilisé un site de rencontre pour faire en sorte que des hommes abusent sexuellement de Victoria pendant qu’elle regardait.

Gonzales est maintenant accusé d’avoir tenté de dissimuler la mort de Victoria en démembrant son corps.

Les premiers intervenants avaient initialement été appelés sur les lieux en réponse à une agression signalée après que Gonzalez se soit précipité vers l’appartement d’un voisin pour appeler le 911 lorsque Kelley l’aurait frappé, lui et Martens, avec un fer à repasser.

Cependant, les officiers arrivés sur les lieux ont fait la découverte horrible du corps de Victoria.

La semaine dernière, l’ambulancier Elizabeth Hesley a révélé qu’elle avait commencé à sangloter en essayant de réparer les fils cardiaques du corps brisé de Victoria.

“Quand j’ai vu les intestins, j’ai commencé à déchirer”, a-t-elle déclaré.

Lors de son témoignage la semaine dernière, Kelley a affirmé qu’un homme non identifié avec un “accent mexicain” est entré dans la maison alors qu’elle et Victoria étaient seules.

Elle a affirmé que l’homme avait tué Victoria et l’avait menacée, elle et ses enfants.

Kelley a ajouté que l’homme avait également déclaré qu’ils devaient détruire les preuves de son meurtre.

Elle a admis avoir fumé de la méthamphétamine pendant des heures et était devenue de plus en plus « paranoïaque » dans les heures qui ont précédé la mort de Victoria.

La défense de Gonzales a répliqué que Kelley avait tué et démembré Victoria à elle seule.

Ils ont affirmé qu’elle avait agi seule et tenté de cacher son action à lui et à la mère de Victoria.

Lors du procès de Gonzales lundi, le commandant adjoint du département de police d’Albuquerque, Kyle Harstock, a déclaré au tribunal que les données des téléphones portables ne l’avaient pas placé, ni Michelle Martens, sur les lieux.

Harstock a ajouté que le suspect masculin inconnu aurait émergé de la chambre de Victoria et a déclaré que maintenant Gonzales devait “nettoyer le gâchis”, vraisemblablement en référence à l’enfant mort.

Gonzales fait face à des accusations de maltraitance d’enfants, causées par imprudence, entraînant la mort d’un enfant de moins de 12 ans.

Il fait également face à sept chefs d’accusation de falsification de preuves.

John et Pat Martens, les grands-parents de Victoria, ont déposé une plainte pour mort injustifiée contre leur fille 1 crédit

Michelle Martens, la mère de Victoria Martens Crédit : AP : Associated Press