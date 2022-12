Mise à jour majeure dans l’affaire Levi Davis, la star de X Factor manquante, alors qu’un détective privé se rend à Barcelone et révèle des “pistes importantes”

Un détective PRIVÉ engagé par la famille de la star disparue de X Factor et joueur de rugby Levi Davis dit avoir trouvé « des pistes importantes ».

Levi, 24 ans, a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub irlandais à Barcelone le 29 octobre après s’être rendu seul dans la ville depuis Ibiza.

Levi Davis a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub à Barcelone Crédit : Getty

Gavin Burrows et sa société londonienne Line of Inquiry se sont portés volontaires pour aider à retrouver l’ancien joueur de rugby de Bath.

Dans le cadre de l’enquête, la société a déclaré qu’elle paierait une récompense de 10 000 £ pour les informations permettant de retrouver Levi.

“Je n’en suis venu que récemment, mais nous avons des pistes importantes, que nous suivons en ce moment et localement”, a-t-il déclaré à GB News.

« Il y a un certain nombre d’indices ici. Et l’un des principaux attraits aujourd’hui est que lorsqu’il a quitté Ibiza en octobre, il a dû parler à quelqu’un sur le ferry pendant cette période. C’était un voyage de six, sept heures, huit heures.

“Il a dû parler à quelqu’un quand il est venu à Barcelone ou s’est arrangé pour rencontrer quelqu’un à Barcelone. Mais cette personne ne s’est jamais manifestée.”

Cela survient alors que son passeport a été retrouvé près d’une cargaison dans un port de Barcelone, a révélé sa mère aujourd’hui.

Les flics ont confirmé que le passeport de Levi avait été retrouvé dans la zone portuaire de Barcelone en novembre – mais n’ont fourni aucune autre information à l’époque.

Dans une mise à jour samedi, la mère de Levi, Julie Davis, a révélé que le passeport de son fils avait été retrouvé près d’une cargaison au port.

“Merci à tous pour votre soutien et vos prières”, a-t-elle déclaré dans un message sur Facebook.

“Il n’y a toujours aucune nouvelle à part le fait que son passeport a été retrouvé près d’une cargaison.”

La famille inquiète de Levi s’est rendue en Espagne pour aider à la recherche il y a plusieurs semaines mais, malgré quelques observations possibles de Levi, aucune n’a été confirmée comme lui.

Julie a également été informée que le téléphone et les comptes bancaires de son fils n’ont toujours pas été utilisés depuis la dernière observation confirmée.

Un message vidéo que Levi lui a envoyé le jour de sa disparition a également été publié.

Dans le court clip, on le voit sur le ferry d’Ibiza à Barcelone.

Pris au milieu du voyage de sept heures, la voix de Levi est à peine audible par-dessus les vents violents, mais on peut l’entendre dire : “Salut maman… c’est beau.”

Le mois dernier, un témoin a contacté la famille de Levi en affirmant l’avoir vu sur la Plaça Sant Agusti Vell de Barcelone.