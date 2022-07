Mise à jour majeure dans l’affaire froide d’une fille de 12 ans qui a été kidnappée, violée et assassinée alors que de nouvelles preuves révèlent son “tueur”

LE mystère de 43 ans d’une jeune fille qui a été kidnappée, agressée sexuellement et étranglée à mort a été résolu après que de nouvelles preuves ont identifié le tueur.

Les autorités ont utilisé des tests ADN pour déterminer que le meurtrier de Lesia Michell Jackson, 12 ans, est décédé en prison des années après que son meurtre tragique de 1979 a laissé sa famille implorer des réponses.

L’affaire froide d’une fille de 12 ans qui a été agressée sexuellement et assassinée en 1979 a été résolue Crédit : Bureau du shérif du comté de Montgomery

L’assassin de Lesia Mitchell Jackson s’est révélé être Gerald Dwight Casey, décédé par exécution en 2002 après avoir été commis pour d’autres crimes. Crédit : Bureau du shérif du comté de Montgomery

Le shérif du comté de Montgomery a annoncé ses conclusions hier dans une déclaration qui a mis fin au mystère de plusieurs décennies.

Jackson a disparu après avoir passé une journée dans la piscine de son quartier de Conroe le 7 septembre 1979.

Sa famille a contacté les forces de l’ordre qui ont ensuite mené une recherche approfondie pour la localiser, mais elle n’a pas été retrouvée.

Près d’une semaine plus tard, son corps a été retrouvé tragiquement dans une zone très boisée par un ouvrier pétrolier.

Une autopsie a conclu que Jackson avait été agressée sexuellement avant d’être étranglée à mort.

Une enquête approfondie concernant sa mort a été lancée et toutes les pistes ont été explorées pendant des années jusqu’à ce que l’affaire devienne froide.

En octobre 2021, une nouvelle technologie médico-légale appelée M-Vac a été utilisée pour analyser les preuves que l’on croyait être les vêtements de Jackson.

Les responsables ont récupéré des échantillons d’ADN et ont pu identifier un profil masculin inconnu en avril 2022, a indiqué le bureau du shérif.

Le profil a ensuite été téléchargé dans un système géré par le FBI qui a trouvé une correspondance avec le suspect.

Les responsables ont identifié Gerald Dwight Casey, un habitant de Conroe, comme le suspect, et une brève recherche de l’homme a eu lieu.

Cependant, il a été rapidement révélé que Casey était mort par exécution.

Le 18 avril 2002, Casey est mort d’une injection létale après avoir tué par balle une femme dans le comté de Montgomery en 1989.

“Cette enquête complexe et détaillée s’étendant sur 43 ans est la plus ancienne enquête sur un homicide non répertorié et résolue par le bureau du shérif du comté de Montgomery”, indique le communiqué.

“La ténacité et la diligence dans la résolution de cette affaire par une équipe dévouée rappellent au public et à ceux qui commettent des crimes dans nos communautés que nous ne cesserons jamais nos efforts pour résoudre les cas les plus difficiles et mettre un terme aux familles traumatisées.”