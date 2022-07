Mise à jour majeure dans l’affaire du meurtre de Dee Dee Blanchard alors que sa fille complice de meurtre, Gypsy Rose, se MARIE en prison

GYPSY Rose Blanchard, qui purge une peine de dix ans de prison pour le meurtre en 2015 de sa mère, Dee Dee, est maintenant une femme mariée.

Gypsy, 30 ans, a épousé Ryan Scott Anderson le 27 juin dans le Missouri.

Gypsy Rose Blanchard s’est mariée alors qu’elle purgeait sa peine de dix ans de prison Crédit : Dr Phil

En 2015, Gypsy a orchestré le meurtre de sa mère, Dee Dee Crédit : Facebook

On ne sait pas grand-chose du nouveau conjoint de Gypsy, si ce n’est qu’il a 36 ans et qu’il est originaire de Lake Charles, en Louisiane, selon la licence de mariage.

Gypsy était auparavant fiancée à un homme du nom de Ken, qu’elle a rencontré dans le cadre d’un programme de correspondance dans sa prison.

Cependant, sa belle-mère, Kristy Blanchard, a confirmé qu’ils avaient annulé les fiançailles.

Après la scission, l’ami de la famille Fancy Marcelli a déclaré à In Touch que Gypsy sortait avec plusieurs hommes en prison.

“J’ai peur qu’elle voie quelqu’un et l’épouse”, a déclaré Fancy en août dernier.

“Ce sont des gars des groupes de soutien, des groupes de soutien gitans”, a-t-elle déclaré. “Ils se sont attachés à Gypsy, et beaucoup d’entre eux veulent juste la gloire.

«L’un des gars avait 20 ans de plus; ils ont déjà rompu. Certains des gars sont même allés à la prison pour rencontrer Gypsy.

Fancy a ajouté que Gypsy a mis fin aux choses avec Ken parce qu’il « la voyait comme une vache à lait… elle ne lui faisait plus confiance. Ken non plus ne lui faisait pas confiance.

UNE MÈRE SAIT MIEUX

Depuis sa naissance, Gypsy avait lutté contre une série de maladies, dont la leucémie et l’épilepsie, sous l’œil vigilant de sa mère soignante à plein temps.

À l’adolescence, on entendait souvent Gypsy au crâne rasé parler d’elle et de la proximité de Dee Dee. “Nous sommes une paire de chaussures”, a-t-elle déclaré. “Jamais bien sans l’autre.”

Mais derrière cette apparente dévotion mutuelle se cache une saga tordue de tromperie, d’abus et de meurtre.

L’histoire sombre a maintenant été transformée en un drame télévisé, The Act, avec Patricia Arquette dans le rôle de Dee Dee et Joey King dans le rôle de Gypsy.

Le premier signe que tout n’allait pas bien avec Gypsy Rose et Dee Dee a été lorsqu’un message Facebook effrayant est apparu sur le profil Facebook partagé du couple le 14 juin 2015. Il disait : « Cette salope est morte !

Puis un message encore plus horrifiant est apparu : « J’ai f *** ing lacéré ce gros cochon et violé sa douce fille innocente. . . son cri était tellement fort LOL.

Lorsque la police a fouillé la maison de Springfield, dans le Missouri, Dee Dee, 48 ans, a été retrouvée allongée face contre terre dans des draps ensanglantés après avoir été brutalement poignardée à mort quelques jours plus tôt.

Et Gypsy était portée disparue, présumée kidnappée avec tous ses fauteuils roulants, médicaments et équipements toujours dans la maison.

Les flics ont suivi l’adolescent handicapé jusqu’au village de Big Bend, dans le Wisconsin, à près de 600 miles de là.

Elle séjournait dans la maison familiale de Nicholas Godejohn, un homme de 26 ans qu’elle avait rencontré en ligne.

Mais à leur grande surprise, non seulement Gypsy était en bonne santé, mais elle se promenait sans aide, sans avoir besoin du réservoir d’oxygène qu’elle traînait souvent derrière elle.

La police a découvert son certificat de naissance et a découvert qu’elle avait 23 ans, beaucoup plus qu’on ne le croyait.

Dee Dee contrôlait sa fille par des abus psychologiques et physiques constants avant que Gypsy ne rencontre Godejohn.

Il a été révélé que Dee Dee avait un cas extrême de Munchausen par procuration.

Gypsy a été emprisonné pendant dix ans pour le complot, après avoir acheté du ruban adhésif, des gants et un couteau pour que Godejohn exécute le meurtre.

Godejohn a été accusé de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Après la condamnation, Gypsy a déclaré à Buzzfeed : “J’ai l’impression d’être plus libre en prison que de vivre avec ma mère.

“Parce que maintenant, j’ai le droit de vivre comme une femme normale.”

Gypsy est éligible à la libération conditionnelle en 2024 Crédit : AP : Associated Press