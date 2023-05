Mise à jour majeure dans l’affaire Caroline Crouch alors que les parents du mari tueur s’apprêtent à témoigner dans la tentative éhontée de son fils de réduire sa peine de prison

Le mari meurtrier de CAROLINE Crouch a persuadé ses parents de témoigner pour sa défense dans une tentative éhontée de réduire sa peine de prison.

Babis Anagnostopoulos, 35 ans, a été emprisonné à perpétuité pour le meurtre de la mère britannique de 20 ans devant leur bébé à leur domicile de Glyka Nera, en Grèce, en mai 2021.

Caroline Crouch a été tuée par son mari à leur domicile en Grèce en 2021

Babis Anagnostopoulos est arrivé au tribunal d’Athènes l’année dernière Crédit : AP

Le tueur tordu a été envoyé à la prison à sécurité maximale de Korydallos après avoir été reconnu coupable d’avoir étranglé Caroline à mort et d’avoir tué son chien bien-aimé avant de simuler une effraction bâclée.

Près de deux ans après la mort de Caroline, The Sun a appris que Babis avait aligné six témoins pour témoigner devant une cour d’appel à Athènes alors qu’il tentait de réduire sa peine de prison.

Comparaissant devant le tribunal lundi, le pilote a pris la décision sans précédent de s’excuser auprès de la famille de Caroline pour ce qu’il avait fait.

« Je regrette ce que j’ai fait », a-t-il déclaré au tribunal.

« Je veux m’excuser auprès des parents de Caroline. Je n’ai jamais voulu faire de mal à ma famille. »

La démonstration apparente de remords vise à convaincre le tribunal que le meurtre de Caroline n’était pas prémédité et qu’il a plutôt agi dans le « feu de l’action ».

Mais pendant 37 jours, Babis sans vergogne a affirmé que des voleurs impitoyables étaient entrés par effraction dans la maison du couple à Athènes et avaient étranglé Crouch alors qu’elle dormait à côté de leur petite fille.

Il a même tué le chien adoptif de la famille, Roxy, pour rendre le crime réaliste.

Le 16 mai de l’année dernière, il a été condamné à 27 ans de prison.

En vertu d’une nouvelle loi, il a également été condamné à passer dix ans derrière les barreaux pour avoir tué Roxy.

Le chiot a été découvert par la police pendu à la rampe de leur maison.

S’exprimant devant le tribunal lundi, les deux flics qui ont fait la découverte ont décrit Babis comme « un très bon acteur ».

Ils ont dit aux juges qu’ils pensaient que le crime avait été prémédité.

Mais l’équipe juridique de Babis soutient qu’aucune circonstance atténuante n’a été prise en compte lors du procès précédent.

Babis demande maintenant à ses parents et à quatre autres témoins de prendre sa défense lors de son audience en appel.

Avant l’audience, son avocat de la défense Alexandros Papaioannides a déclaré: « Il va y avoir beaucoup de nouveaux témoins et de documents qui contiendront des éléments qui aideront à renverser cette affaire.

« Je pense qu’il y aura une évaluation plus correcte [by the court] des circonstances qui prévalaient ce jour-là en ce qui concerne le crime qu’il a commis et s’il a été commis dans le feu de l’action. »

En février, le père dévasté de Caroline, David Crouch, a fustigé l’appel de Babis pour faire réduire sa peine comme « absolument méprisable ».

Il a déclaré aux médias grecs : « Il est absolument ignoble que le meurtrier de ma fille tente de faire réduire sa peine de prison en raison de sa » bonne conduite « .

« Le crime commis par le meurtrier, celui du fémicide, est un crime odieux qui mérite une peine particulièrement sévère.

« À mon avis, les hommes qui tuent leurs femmes, pour quelque raison que ce soit, sont les derniers parmi les derniers, se classant aux côtés des pédophiles.

« Je pense que ce sera un triste jour pour les femmes lorsque le meurtrier d’une femme sans défense qui a couché avec son enfant purgera moins que sa peine de prison complète. Cet homme est au-delà du mépris. »