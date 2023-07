Mise à jour majeure dans l’accident d’hélicoptère de Hamilton alors que 4 morts redoutés sont photographiés après la découverte d’une épave au large de la côte des Whitsundays

LES QUATRE hommes que l’on craignait morts après le crash d’un hélicoptère militaire dans la mer australienne ont été nommés.

L’incident s’est produit lors de l’exercice Talisman Saber – le plus grand exercice militaire conjoint de l’Australie avec les États-Unis.

Capitaine Daniel Lyon Crédit : 7 Nouvelles

Lieutenant Maxwell Nugent Crédit : 7 Nouvelles

Le capitaine Daniel Lyon, le lieutenant Maxwell Nugent, l’adjudant de classe 2 Joseph Laycock et le caporal Alexander Naggs ont été nommés comme les hommes impliqués dans l’accident, a rapporté news.com.au.

L’équipage était membre du 6e régiment d’aviation de l’aviation de l’armée australienne basé à la caserne de l’armée Holsworthy à Sydney.

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a confirmé que l’un des morts redoutés était le fils d’un officier supérieur de la police de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le chef d’armée, le lieutenant-général Stuart, a déclaré que les noms des hommes avaient été publiés avec la permission de leurs familles.

« Je me concentre sur trois choses: la première et la plus urgente est de ramener Daniel, Alexander, Joseph et Maxwell à la maison dans leurs familles », a-t-il déclaré dimanche à la caserne de Holsworthy.

« La seconde est de soutenir leurs familles et leurs copains. Et le troisième est de soutenir le travail important de l’équipe de sécurité aérienne alors qu’elle détermine ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi.

L’hélicoptère MRH 90 Taipan s’est écrasé dans l’océan au large de l’île Hamilton dans les Whitsundays avec quatre personnes à bord vers 22h30 vendredi.

Une enquête a été lancée sur la cause de l’accident, et entre-temps, toute la flotte de MH-90 Taipan a été immobilisée jusqu’à nouvel ordre.

Plus de 800 membres du personnel des services militaires et d’urgence ont rejoint la mission de recherche et de sauvetage, y compris des plongeurs spécialisés de la marine.

Les équipes ont repris la recherche de l’équipage dimanche après que l’épave aurait été récupérée au sud de l’île Hamilton.

Cependant, on craint que les membres d’équipage ne soient probablement pas encore en vie.

Le chef des opérations conjointes, le lieutenant-général Greg Bilton, a expliqué que la recherche à grande échelle pourrait être entravée par les conditions dans les Whitsundays, qui sont « réputés pour leurs courants ».

« Donc, vous obtenez le mouvement de tous les débris dans l’eau », a-t-il déclaré.

« C’est un facteur très important qui affecte la recherche et le sauvetage.

« Les vagues et les conditions réelles en ce moment sont modérées.

« Il y a donc un défi mais ce n’est pas insurmontable. Cela n’arrête pas les opérations. »

Il s’est dit « confiant », l’Australian Defence Force était capable de retrouver le fuselage et « nos quatre compagnons ».

Le vice-Premier ministre Richard Marles a révélé qu’il y avait un «sentiment très réel d’émotion et d’anxiété» associé à la recherche et au sauvetage.

« Nos pensées vont beaucoup aux équipages et bien sûr à leurs familles », a déclaré M. Marles aux troupes participant aux exercices Talisman Saber à Townsville dimanche.

« Cet accident montre très clairement ce que signifie cet exercice, les dangers qu’il implique, les risques qui l’accompagnent inévitablement.

«La signification de tout cela, en particulier compte tenu des événements de vendredi soir, est rendue très simple et très claire. Nous vous devons à tous une énorme dette de gratitude.

Le Premier ministre Anthony Albanese a ajouté que « les pensées et les prières » de la nation étaient avec les familles des membres d’équipage disparus, dans un communiqué à Canberra.

Lancé en 2005, Talisman Saber est un exercice militaire conjoint entre l’Australie et les États-Unis.

Mais il s’est étendu à 13 pays cette année – impliquant 30 000 militaires.

Les exercices de 14 jours qui se dérouleront jusqu’au 4 août testeront la logistique à grande échelle, le combat terrestre, les débarquements amphibies et les opérations aériennes.

« Ce sera l’exercice logistique le plus important que nous verrons entre l’Australie et les États-Unis en Australie depuis la Seconde Guerre mondiale », a déclaré le vice-Premier ministre Richard Marles la semaine dernière.

C’est la deuxième fois qu’un MH-90 australien est impliqué dans une urgence cette année après qu’un hélicoptère s’est amerri dans la baie de Jervis sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud lors d’un entraînement de routine.

Mais le lieutenant-général Stuart a rejeté les suggestions selon lesquelles les quatre hommes n’auraient pas dû piloter le Taipan en raison de problèmes connus avec l’hélicoptère.

« Nous avons compris ces problèmes et nous avons travaillé pour nous assurer que nous avons atténué ces risques », a-t-il déclaré.

« Nous ne prenons pas l’avion si nous pensons que ce n’est pas sûr et cela continue d’être le cas. »

Adjudant de classe deux Joseph Laycock Crédit : 7 Nouvelles

Caporal Alexandre Naggs Crédit : 7 Nouvelles