Mise à jour majeure dans la séparation d’Eamonn Holmes et Ruth Langsford alors qu’elle engage un avocat de divorce féroce tandis qu’il emmène son amant à Ibiza

RUTH Langsford a engagé un avocat spécialisé en divorce « féroce » dans sa séparation d’avec Eamonn Holmes.

L’animateur de télévision Eamonn, 64 ans, a été vu en train de se rapprocher de sa nouvelle amante Katie Alexander, 42 ans, à Ibiza hier.

Il sera opposé à Catherine Costley, une protégée de la baronne Fiona Shackleton, qui avait été enrôlée par Paul McCartney lors de sa rupture.

Ce grand juriste a travaillé sous la direction de la meilleure avocate spécialisée en divorce du pays, la baronne Fiona Shackleton, « Steel Magnolia », qui a représenté Charles lors de sa séparation d’avec Diana, et de Sir Paul McCartney.

Mme Costley se réjouit de sa réputation de femme féroce et a déclaré que toutes les femmes devraient avoir un « sac de secours » secret si elles doivent sortir rapidement d’une relation.

Ruth, 64 ans, l’animatrice de Loose Women, s’est tournée vers elle il y a plusieurs mois alors qu’elle cherchait à mettre fin à son mariage de 14 ans avec Eamonn par un règlement financier.

Les dépenses du présentateur de GB News depuis leur séparation risquent d’être mises en lumière dans l’affaire du divorce.

Hier, lui et sa nouvelle petite amie Katie Alexander ont été photographiés ensemble lors d’une escale de leur croisière romantique.

Eamonn a été vu en train de tapoter de manière ludique les fesses de Katie dans une démonstration publique d’affection alors qu’ils se dirigeaient vers une soirée pour profiter de la ville d’Ibiza vendredi.

Hier, ils ont poursuivi leur promenade par une séance de shopping dans les rues pavées de la capitale.

Katie, une mère divorcée, a récemment été vue au volant d’une Mercedes de 50 000 £ et portant des bijoux coûteux.

Alors que le couple descendait de leur bateau de croisière vendredi soir, elle a fait tourner les têtes avec des chaussures Christian Louboutin à 665 £, une élégante robe noire Nadine Merabi à 315 £, avec un décolleté plongeant, un sac à main à 850 £ du créateur de luxe espagnol Loewe et un bracelet vintage à cinq motifs Alhambra à 4 200 £.

Eamonn Holmes, 64 ans, se déplace en fauteuil roulant avec sa petite amie Katie Alexander, 42 ans, pour une journée glamour à Ibiza

On pense qu’Eamonn fait appel à l’avocate Rachael Somerset du cabinet londonien Level.

Ils affronteront Mme Costley, de Fladgate, qui a été décrite comme « très affûtée » par le magazine mondain Tatler.

Sur le profil du site Web de son entreprise, on peut lire : « Je figure dans le top 23 des avocats spécialisés en divorce du répertoire Midult.com, où je suis décrite comme « la sérénité même, méthodique, réfléchie et gentille », mais aussi « progressiste » et « féroce ».

Mme Costley a travaillé pendant neuf ans à Payne Hicks Beach aux côtés de la baronne Shackleton.

La pair a été surnommée Steel Magnolia pour son charme et sa détermination après avoir obtenu le règlement du divorce de Charles en 1996.

Cette année-là, elle a joué pour le prince Andrew lors de sa séparation d’avec Sarah, duchesse d’York.

La baronne Shackleton a également représenté Sir Paul McCartney et a été aspergée d’une cruche d’eau renversée sur elle au tribunal par son ex-femme Heather Mills en 2008.

Entre-temps, Mme Costley a déjà conseillé aux femmes d’avoir un fonds secret au cas où elles auraient besoin de sortir rapidement d’une relation.

Elle a déclaré : « Mon principal conseil serait que tout le monde ait un « sac de voyage ».

« Peu importe combien ou peu d’argent vous avez, assurez-vous d’avoir toujours de l’argent et, idéalement, des économies personnelles. »

Elle a ajouté : « L’amour est incroyable, nous entrons dans des relations lorsque nous sommes pleins d’espoir, de bonne foi, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. »

Le couple de stars de la télé, Eamonn et Ruth, a annoncé leur séparation en mai.

Ils ont publié une déclaration disant : « Ruth Langsford et Eamonn Holmes ont confirmé que leur mariage était terminé et qu’ils étaient en train de divorcer. »

Hier, Ruth, mère de leur fils Jack, 22 ans, a participé à une marche caritative du souvenir à Cobham, dans le Surrey, pour collecter des fonds pour la Société Alzheimer.

Une source a déclaré : « Ruth fait de son mieux et garde la tête haute.

« Bien sûr, elle a engagé l’un des meilleurs avocats du secteur afin de pouvoir protéger son avenir après des décennies de dur labeur dans le secteur.

« Cependant, elle a été choquée par la démonstration publique d’affection d’Eamonn envers Katie et a trouvé cela blessant. »

La source a ajouté : « Katie conduit une Mercedes à 50 000 £ et est habillée de la tête aux pieds avec des vêtements de créateurs lors de la croisière.

« Eamonn semble être amoureux d’elle et veut lui montrer son affection. »

Ruth a participé hier à la marche caritative pour sa mère Joan, 93 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer et placée dans une maison de retraite.

Avant la collecte de fonds, la star a déclaré : « Il y a un énorme sentiment de solidarité, tout le monde marche pour un but, que ce soit pour ceux que vous aimez, ceux que vous avez perdus ou ceux qui vivent avec la démence. »

Elle a ajouté : « Je marcherai pour ma mère Joan, qui vit avec la maladie d’Alzheimer, et en mémoire de mon père Dennis.

« On a le sentiment de faire partie de quelque chose qui contribue à faire une différence. »

Vendredi soir, Eamonn et Katie sont descendus du Scarlet Lady de Virgin Voyages devant des centaines de touristes après un retard causé par le mauvais temps en mer.

Les spectateurs à Ibiza ont déclaré que le nouveau couple avait l’air « très amoureux ».

Katie, vêtue d’une robe noire montant jusqu’aux cuisses, a été vue s’avançant pour soutenir Eamonn dans son fauteuil roulant électrique qu’il utilise après une opération du dos.

Il tira Katie près d’elle et ils échangèrent un regard affectueux.

Elle a également été photographiée en train d’organiser leur transport.

Et alors qu’ils attendaient une heure un minibus, Eamonn a été envahi par des admiratrices qui demandaient des selfies.

Un touriste a déclaré : « Ils ressemblent à un couple, profitant ensemble de l’esprit des vacances et elle est clairement très attentionnée envers lui. »

Eamonn et Katie ont ensuite été emmenés avec quelques amis pour profiter du coucher de soleil au restaurant Mariner, au bord du port, où le vin rouge est au menu à 500 £.

Eamonn, vêtu d’un blazer élégant et d’un pantalon blanc, a été descendu du minibus avant de conduire son fauteuil roulant dans le restaurant.

Le couple a passé deux heures à manger et à boire, avant d’être ramené au navire à 23h30.

Hier, le couple est parti pour une deuxième sortie dans la ville d’Ibiza, avec Katie radieuse dans une robe blanche à motifs, des lunettes de soleil, un chapeau de soleil et des créoles, alors qu’ils exploraient les magasins et les bars.

Eamonn était vêtu de lunettes de soleil aviateur, d’une chemise bleue à manches courtes et d’un pantalon blanc.

Une source a déclaré : « Katie vit son rêve.

« Elle ne pourrait pas être plus heureuse de se pavaner dans les rues d’Ibiza avec son nouvel homme. »

Mais les amis de Ruth ont confirmé qu’elle se sentait blessée par la façon dont Eamonn affiche désormais ouvertement sa relation avec Katie.

Depuis qu’il a rejoint la croisière méditerranéenne de sept jours d’une valeur de 15 000 £ dimanche dernier à Barcelone, il a discuté avec certains des 2 800 autres passagers et a posé avec d’autres invités pour des photos.

Pour une soirée à thème « Scarlet » à bord du navire, Eamonn portait des lunettes de soleil en forme de cœur rouge et posait avec des femmes vêtues de perruques rouges.

Un passager a déclaré : « Ils ont passé un très bon moment et ont tous les deux été très bavards. Sa compagne est magnifique. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas marcher parce qu’il avait subi une opération au dos et que ça s’était mal passé. »

La croisière s’achèvera aujourd’hui à Barcelone, à Toulon en France, à Carrare en Toscane et à Rome.

Ruth et Eamonn partageaient une maison de cinq chambres d’une valeur de 3,5 millions de livres sterling à Weybridge, dans le Surrey, où elle est restée depuis la séparation.

Eamonn a emménagé dans un appartement à proximité.

Le Sun on Sunday a révélé en juin que Katie, une thérapeute relationnelle, et Eamonn étaient sortis ensemble, notamment à un concert de Beyoncé, dans un parc safari et à des matchs de Manchester United.

Katie, qui a également voyagé à Belfast, où Eamonn a des amis et de la famille, l’a rencontré sur les réseaux sociaux en 2015 après avoir commenté une publication et cela a déclenché une conversation.

En parlant de sa séparation avec Ruth en juin lors des TRIC Awards, Eamonn a déclaré : « Il est trop tôt pour le dire, mais j’espère que nous pourrons toujours être amis. »

