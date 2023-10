Une enquête sur le sort de la star disparue de X-Factor Levi Davis a été suspendue, peut révéler The Sun quelques jours seulement avant le premier anniversaire de sa disparition.

Le chanteur et joueur de rugby bien-aimé de 24 ans a été vu pour la dernière fois quittant un pub irlandais à Barcelone le 29 octobre après s’être rendu seul dans la ville depuis Ibiza.

Levi a disparu de Barcelone en octobre dernier Crédit : Getty

Les responsables ont confirmé que l’enquête judiciaire avait été suspendue après une perquisition dans le port. Crédit : Le Soleil

La star de X-Factor, 24 ans, a été vue pour la dernière fois en train de quitter le pub Old Irish de Las Ramblas. Crédit : Darren Fletcher

Des images de vidéosurveillance le montrent quittant le pub et tournant à gauche vers Las Ramblas.

Les autorités de la ville espagnole ont confirmé que l’enquête judiciaire sur le joueur de rugby disparu avait été interrompue.

Des sources judiciaires ont qualifié la suspension de “provisoire”, et l’enquête policière reste ouverte mais inactive.

La décision explosive de mettre fin à l’enquête judiciaire active aurait été prise après la fin des perquisitions menées par la police.

Un juge a ensuite reçu un rapport des garde-côtes espagnols détaillant ce qui avait été fait jusqu’à présent pour retrouver Levi.

Des plongeurs ont fouillé les eaux du port de Barcelone en mai, mais n’ont trouvé aucun indice.

Les flics ont confirmé à l’époque que leur principale théorie était que Levi s’était noyé après que des membres de l’équipage aient repéré un homme dans la mer criant à l’aide – le jour même de sa disparition.

Une source a déclaré : “La procédure judiciaire menée par le Tribunal d’Instruction Numéro Sept de Barcelone a été provisoirement archivée.”

Une autre source a admis que même si l’affaire était actuellement au point mort devant les tribunaux, elle pourrait être rouverte si de nouveaux éléments de preuve étaient découverts.

“La suspension est une forme de protection contre les délais qui existent dans ce genre de cas où il faut finalement les clôturer définitivement”, ont-ils déclaré.

“Dans l’état actuel des choses, l’enquête judiciaire peut être rouverte si de nouvelles informations pertinentes apparaissent.”

La suspension du tribunal n’affecte pas l’enquête de la police espagnole, qui reste ouverte et en cours, même si elle est actuellement considérée comme inactive.

Cela survient quelques jours seulement avant l’anniversaire de la disparition de Levi, puisqu’il a été vu pour la dernière fois quittant le pub The Old Irish le 29 octobre de l’année dernière.

La disparition de la star a suscité plusieurs théories, depuis sa noyade jusqu’à sa disparition “volontaire” au milieu d’une dette de 100 000 £ envers un gang somalien.

Après avoir passé deux semaines à Ibiza avec son ami, la star du rugby avait pris un bateau depuis Ibiza avec seulement 35 £ en poche et aucun vêtement de rechange.

Il est arrivé à Barcelone et a été vu en train de remonter Las Ramblas avant que sa piste ne devienne froide.

La disparition de Levi n’a pas été signalée à la police à l’époque et son passeport n’a été retrouvé à proximité d’une cargaison au port que quelques jours plus tard.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête menée par un groupe d’agents du commissariat de Barcelone avant d’être confiée à une unité d’enquête spécialisée en février.

Un porte-parole des Mossos d’Esquadra, la police régionale catalane, a déclaré : “Notre enquête reste ouverte”.

Mais la police a rejeté nos demandes d’entretien et a déclaré qu’elle ne disposait d’aucune information à partager quant à savoir si des enquêtes actives étaient en cours.

Des sources locales ont indiqué que la famille de Levi était tenue informée par l’intermédiaire des autorités consulaires britanniques.

La mère de Levi, Julie Davis, a révélé en avril que la police catalane lui avait dit qu’elle croyait un homme repéré en difficulté en mer par l’équipage d’un paquebot de croisière à l’accostage.

Une bouée de sauvetage lui a été lancée et les garde-côtes de Barcelone ont mobilisé leur hélicoptère appelé Helimer 203 et un navire appelé Salvamar Mintaka.

Les agents ont d’abord insisté sur le fait que la noyade n’était qu’une « piste d’enquête » et que d’autres n’avaient pas été exclues.

Désemparée, Julie a critiqué le retard dans la publication des informations sur les navires de croisière et a qualifié la police espagnole de « lente ».

Les détectives ont déclaré à la famille de Levi qu’ils avaient découvert que son signal téléphonique avait été capté pour la dernière fois aux premières heures du 30 octobre par un mât téléphonique situé à l’extrémité du port le plus proche de l’entrée maritime.

On pensait auparavant que son téléphone portable, qui n’avait plus été utilisé depuis sa disparition, avait été sonné pour la dernière fois près de la gare principale de Sants.

Levi a joué au rugby à XV de Premiership pour Bath entre 2017 et 2020, lorsqu’il a rejoint Ealing Trailfinders. Un an plus tard, il signe pour les Worthing Raiders.

Le joueur de rugby devenu star de télé-réalité a joué sur X Factor : Celebrity en 2019 avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans au sein du groupe Try Star.

En 2020, il est apparu dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating et est devenu le premier joueur de rugby à se révéler bisexuel.

Au moment de sa disparition, Levi faisait une pause en Europe après avoir été écarté du rugby suite à une blessure au genou.

Son ami Richard Squire, qui a officiellement signalé sa disparition aux flics de Barcelone après que sa famille en a informé la police des West Midlands, a qualifié sa décision de quitter Ibiza de “soudaine”.

Le passeport de Levi’s a été récemment retrouvé quelque part dans la zone des quais de Barcelone Crédit : Darren Fletcher

Le sac à dos de la star de X-factor n’a jamais été retrouvé Crédit : Getty