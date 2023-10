Mise à jour majeure dans la carrière télévisée de Holly Willoughby, car elle n’obtiendra pas de gros contrat avec la BBC après avoir quitté This Morning

La BBC a renoncé à offrir à Holly Willoughby un énorme contrat de menottes en or.

Les dirigeants courtisent tranquillement l’animatrice de 42 ans depuis un an avant sa sortie de This Morning la semaine dernière.

Caractéristiques du Rex

ITV

La patronne de BBC Content, Charlotte Moore, s’efforçait d’approfondir leurs liens.

Mais des sources internes ont déclaré que l’approche était suspendue après quelques mois difficiles pour Holly, notamment un complot présumé d’enlèvement et une enquête externe sur This Morning pendant son long passage avec Phillip Schofield.

Une source a déclaré : « Holly ne va pas signer un accord exclusif avec la BBC – ni être le visage d’une de leurs nouvelles émissions – pour le moment.

« Leurs contrats de menottes en or sont rares et Holly était sur le point de devenir un acteur majeur pour eux.

« Elle a été géniale dans Freeze The Fear avec (l’athlète extrême néerlandais) Wim Hof ​​et s’est qualifiée pour les deux derniers pour animer le redémarrage de Survivor par la BBC.

« Mais après avoir vu tout ce qui s’est passé au cours des cinq derniers mois, la BBC souhaite lui donner un peu de répit avant de lui faire une offre.

« Le rapport interne d’ITV sur This Morning n’a toujours pas été publié et l’impact que cela pourrait avoir doit également être pris en considération. »

Le Sun a raconté l’automne dernier comment Holly avait été accueillie et dînée par Charlotte lors d’une soirée caritative aux côtés de Zara McDermott, qui est depuis devenue une star pour le diffuseur.

Holly a eu sa pause aux heures de grande écoute pour eux en 2021 aux côtés de Bradley Walsh dans le jeu télévisé Take Off With Bradley And Holly.

L’année dernière, elle a animé Freeze The Fear avec Lee Mack.

Le Sun a également révélé comment Holly avait été sélectionnée pour le concert de présentation de Survivor par Joel Dommett après avoir eu du mal à faire fonctionner les dates.

Elle a démissionné de This Morning après 14 ans alors que des détails émergeaient sur la menace inquiétante qui pesait sur elle.

L’agent de sécurité Gavin Plumb, 36 ans, de Harlow, Essex, a été accusé d’incitation au kidnapping et de complot en vue de meurtre.

Pals a déclaré que Holly ne se précipiterait pas pour retourner au travail et qu’elle passait du temps avec son mari, directeur de la télévision, Dan Baldwin, et leurs trois enfants.

On dit qu’elle n’est toujours pas décidée si elle reviendra pour animer l’émission Dancing On Ice d’ITV, diffusée en janvier.

BBC/Hungry Bear/Guy Levy/Matt Burlem

BBC/Hungry Bear Media/Pete Dadds