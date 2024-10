Mise à jour majeure d’Android confirmée ce mois-ci, mais vous aurez besoin d’un nouveau téléphone pour l’obtenir

Android offre un choix incroyable aux acheteurs de smartphones avec d’innombrables options en fonction de vos besoins et de votre budget. Bien que certains appareils répondent à des besoins simples pour seulement 200 £, certains sont à la pointe de ce que l’informatique mobile peut réaliser, comme l’iPhone 16 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce dernier intègre un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui est l’un des téléphones les plus puissants à ce jour, mais il semble que cela soit sur le point de changer.

Du 21 au 23 octobre, le fabricant de puces mobiles Qualcomm organise son congrès annuel Sommet Snapdragon à Hawaï où, depuis quelques années, il a annoncé son dernier chipset mobile haut de gamme. Cette puce est généralement présente dans de nombreux téléphones Android haut de gamme commercialisés au cours des 12 mois suivants. Ce n’était pas différent après le lancement du Snapdragon 8 Gen 3 en octobre 2023. La puce est nichée à l’intérieur des Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Pro et Galaxy Z Flip 6. Qualcomm a affirmé que le 8 Gen 3 était 20 % plus rapide que l’ancien 8 Gen 2, tandis que les gains en puissance de calcul ont contribué dans une certaine mesure à encourager bon nombre des meilleurs téléphones Android en 2024 à intégrer des fonctionnalités d’IA qui nécessitent souvent les meilleures spécifications pour bien fonctionner. . Bien que cela ne soit pas confirmé, le nouveau processeur pourrait s’appeler Snapdragon 8 Gen 4, et le coup de pouce qu’il apportera à la prochaine génération de téléphones Android haut de gamme dans les mois à venir pourrait laisser le smartphone dans votre poche un peu dépassé. Le nouveau silicium améliore souvent la puissance brute afin que les téléphones qui l’utilisent puissent jouer à des jeux AAA, effectuer plusieurs tâches entre des applications sans décalage gênant et exécuter des applications de niveau professionnel pour le montage vidéo ou l’enregistrement audio sans que le téléphone ne plante.

Les processeurs de nouvelle génération permettent également aux fabricants de téléphones Android d’intégrer de nouvelles mises à niveau et fonctionnalités telles qu’une meilleure plage dynamique des photos, des outils d’édition d’images IA, un meilleur éclairage et des ombres dans les jeux 3D et bien plus encore. Bien que Google, le fabricant d’Android, choisisse d’utiliser ses propres chipsets Tensor personnalisés dans les téléphones Pixel, la majorité des fabricants d’Android utilisent des puces Qualcomm, notamment Samsung, Honor, Xiaomi, OnePlus, Asus, Oppo et Sony. Cela dit, MediaTek, le principal rival de Qualcomm, vient d’annoncer son nouveau chipset phare, le Dimensity 9400, qui pourrait figurer dans un téléphone haut de gamme à la place du Snapdragon 8 Gen 4 attendu. Nous avons récemment testé le Xiaomi 14T Pro doté d’un chipset MediaTek Dimensity 9300+ et avons constaté qu’il allait de pair avec le Snapdragon 8 Gen 3 et le surpassait parfois.

Donc, si vous envisagez une mise à niveau de votre téléphone Android, vous voudrez peut-être attendre de voir ce que Qualcomm annoncera plus tard ce mois-ci pour voir si cela vaut la peine d’attendre un peu plus longtemps pour la prochaine génération d’appareils Android dotés des composants internes les plus avancés.

Source link