Mise à jour majeure après qu’un millionnaire britannique s’est retrouvé à l’aéroport et abattu par un voleur

Un voleur armé qui a abattu un touriste millionnaire britannique devant son hôtel a été reconnu coupable de son meurtre et emprisonné à vie.

Angel Lozano Azuaje, vénézuélien au visage de bébé, alias Cachete, a été reconnu coupable du meurtre du directeur de la société Matthew Gibbard dans l’agression ratée à la suite d’un long procès à Buenos Aires.

Le migrant a également été reconnu coupable d’avoir blessé Stefan Zone, le beau-fils du manager de JP Morgan, âgé de 50 ans, alors qu’ils se préparaient à s’enregistrer dans leur hôtel quatre étoiles de la capitale argentine il y a trois ans.

M. Gibbard, 50 ans, de Lowick, Northamptonshire, a été déclaré mort après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital depuis le Faena Art Hotel à 350 £ la nuit avec sa famille, y compris sa femme depuis près de 20 ans et sa mère âgée.

Ils prévoyaient alors de continuer vers l’Antarctique pour des “vacances en famille uniques dans une vie”.

Une bande de voleurs armés a été accusée de les avoir suivis dans leur taxi depuis l’aéroport Ezeiza de Buenos Aires où ils venaient de débarquer d’un vol en provenance du Royaume-Uni.

Les rapports suggèrent qu’ils les avaient “marqués” dans la salle des arrivées avant de les agresser lors de l’attaque brutale de 2019.

Confirmant la décision du tribunal de Buenos Aires, un porte-parole du parquet a déclaré: «L’homme responsable du meurtre d’un touriste britannique en décembre 2019 devant le Faena Art Hotel dans le quartier de Puerto Madero a été condamné à la prison à vie.

« Les juges du procès ont considéré que le tueur était membre d’un gang illégal spécialisé dans le vol de personnes entrées dans le pays via l’aéroport international d’Ezeiza, qu’ils ont « marqué » et suivi jusqu’à leur destination.

“Six autres personnes ont été reconnues coupables d’appartenir à ce gang et ont été condamnées à des peines de prison allant de quatre ans à deux ans et six mois.”

Le porte-parole de l’accusation a décrit comment M. Gibbard est décédé après avoir reçu une balle dans le dos et son beau-fils a été blessé par balle à la jambe gauche, ce qui a entraîné une fracture ouverte de la jambe.

Les rapports suggèrent qu’il a passé plusieurs jours en soins intensifs et qu’il a fallu six mois avant qu’il ne puisse à nouveau marcher

Le ministère public a ajouté : « Lozano Azuaje a été condamné à la réclusion à perpétuité parce que le tribunal l’a considéré comme responsable d’un vol à main armée aggravé pour avoir utilisé une arme à feu dans une zone urbaine peuplée et en tant que membre d’un gang, ainsi que des crimes d’homicide aggravé et d’agression aggravée. tentative d’homicide”.

“MON MONDE IMPLOSÉ”

La veuve dévastée de M. Gibbard, Suzanne, a refoulé ses larmes peu de temps après le procès alors qu’elle parlait du moment d’horreur «son monde a implosé» des heures dans leurs vacances en famille.

Dans ses tout premiers commentaires publics sur le jour du crime et son impact sur elle et ses proches, elle a déclaré : « Il y a vingt-sept mois, je suis descendue d’un taxi avec Matthew et en moins de cinq minutes, mon monde a implosé.

“Nos vacances inoubliables en Antarctique, prévues depuis 18 mois avec une escale en Argentine, se sont arrêtées avant même d’avoir commencé.”

« Les événements de cette journée ne me quitteront jamais. L’incident a été imprimé dans mon cerveau et je le vois vivement.

“L’impact de la mort de Matthew a eu des ramifications profondes qui ont complètement et radicalement changé le reste de ma vie ainsi que la vie de nos enfants, de notre famille et de nos amis.

« Tu as enlevé l’espoir de Matthew, sa vie, son rêve. Tu m’as pris ma vie, mes espoirs, mon rêve de vieillir avec lui.

MEURTRIER CONDAMNÉ

Une enquête de septembre 2020 avait conclu que l’homme d’affaires britannique assassiné, qui employait environ 200 personnes au moment de sa mort, avait été tué illégalement après avoir été touché par un seul coup de feu qui lui avait traversé le bras, pénétré dans sa poitrine et traversé à la fois ses poumons et son cœur.

Son meurtrier, Lozano Azuaje, n’avait que 19 ans au moment du meurtre.

Il aurait été détenu dans un autocar longue distance à plus de 1 000 miles au nord de Buenos Aires au milieu d’informations selon lesquelles il aurait tenté de fuir le pays.

Des images montrant la double fusillade ont conduit des détectives à identifier les suspects après que le président argentin Alberto Fernandez a qualifié le meurtre du riche touriste britannique d ‘”atroce” et a exhorté la police à être “inflexible” dans la traque des coupables.

Le tueur reconnu coupable a insisté sur le fait qu’il était innocent le premier jour du procès en mars.

Il a déclaré au tribunal qu’il s’était enfui à Salta, près de la frontière argentine avec la Bolivie, par crainte d’être expulsé lors de rumeurs de raids d’immigration.

Il passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux.

