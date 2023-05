Mise à jour majeure après que le bébé britannique s’est étouffé à mort en vacances avec 30 membres de sa famille et ses amis dans une station balnéaire en Turquie alors que les flics enquêtent

La POLICE enquête sur la mort d’un bébé britannique de sept mois étouffé dans un horrible accident de vacances dans une station balnéaire turque.

Elizabeth Coffey a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été retrouvée avec un objet logé dans la gorge.

La petite fille de sept mois est décédée à Serik, Antalya, alors qu’elle était en vacances avec sa famille Crédit : Flash d’information

Le tot était en vacances avec ses parents Michael et Elizabeth et un groupe d’environ 30 familles et amis lorsque la tragédie a frappé.

Le groupe profitait d’une pause tout compris à l’hôtel cinq étoiles The Land of Legends Kingdom à Antalya lorsque l’alarme a été déclenchée tôt samedi.

La police a confirmé qu’elle enquêtait sur les circonstances entourant l’incident tragique survenu sur la côte méditerranéenne de la Turquie.

Elizabeth aurait été insensible lorsqu’elle a été emmenée à l’hôpital privé Aspendos Anatolia à Serik, près de la station balnéaire d’Antalya.

Un responsable de l’hôpital a déclaré: «Le personnel de l’hôtel a appelé les ambulanciers lorsque le bébé avait du mal à respirer.

«Elle a été amenée à l’hôpital par les premiers intervenants. Malgré les efforts des médecins, elle n’a pas pu être sauvée.

« Le médecin qui l’a soignée a dit que de la nourriture ou quelque chose de similaire s’était logée dans la gorge du bébé et qu’elle ne pouvait pas respirer. »

La famille frénétique d’Elizabeth a alerté le personnel de leur complexe cinq étoiles lorsqu’ils ont réalisé que le tout-petit avait des problèmes.

Son corps a été envoyé à l’Institut de médecine légale d’Antalya pour déterminer la cause exacte du décès.

Hier, ses amis et sa famille au cœur brisé ont publié des hommages sur Facebook alors que sa famille était réconfortée au complexe.

Kitty Margaret a écrit sur Facebook: « Je n’arrive pas à croire que cette petite fille repose en paix. S’il vous plaît, Dieu réconforte sa maman et son papa. J’ai le cœur brisé pour eux. »

Un autre a commenté: « RIP beau petit ange. »

Alors qu’une autre a dit qu’elle avait mal au cœur en pensant à ses parents en deuil et a ajouté : « Repose en paix parfaite petit ange. Je n’arrive pas à y croire. »

Beaucoup ont partagé des photos déchirantes du jeune vêtu d’une robe bleue à froufrous et d’un nœud blanc avec la légende « … tellement désolé pour ta perte. »

Le groupe profitait d’une pause tout compris à l’hôtel cinq étoiles The Land of Legends Kingdom à Antalya Crédit : FOURNI