Mise à jour majeure après la mort d’une famille de quatre personnes et cela soulève de sérieuses questions sur les appels à l’aide de maman

Une femme abattue aux côtés de son fils adolescent et de sa mère a appelé le 911 à deux reprises au sujet de son ex-mari dans les jours précédant leur mort.

Tirany Savage, 35 ans, son fils Dayton Cowdrey, 13 ans, et sa mère Kim L. Ebright, 58 ans, ont été retrouvés abattus plus tôt ce mois-ci à Houghton Lake, Michigan.

Tirany Savage, 35 ans, son fils Dayton Cowdrey, 13 ans, et sa mère Kim L. Ebright, 58 ans, ont été retrouvés abattus plus tôt ce mois-ci. Crédit : Facebook

Tirany avait lancé deux appels désespérés à l’aide les 26 et 27 juin pour dire que Bo la menaçait verbalement Crédit : Facebook

Son ex-mari Bo Savage, 35 ans, a également été retrouvé mort sur les lieux de ce que la police a qualifié de meurtre-suicide.

Il est maintenant apparu que Tirany avait lancé deux appels désespérés à l’aide les 26 et 27 juin pour dire que Bo la menaçait verbalement.

Lors du deuxième appel, elle a accusé Bo de “claquer des trucs partout”.

Deux semaines plus tard, elle serait retrouvée morte aux côtés de Dayton, Kim et Bo.

Le bureau du shérif du comté de Roscommon a déclaré qu’un officier avait parlé avec Tirany par téléphone après son premier appel car elle n’était pas chez elle.

Lors d’une visite le lendemain, le sous-shérif du comté de Roscommon, Ben Lowe, a déclaré: “Le député l’a laissé [Bo Savage] sortez quelques objets de la maison et séparez-les pour la journée afin qu’il n’y ait pas de problèmes.”

Il n’y avait eu aucun rapport d’agression physique, a-t-il noté.

Le meurtre-suicide présumé aux mains de Bo s’est également produit quelques semaines seulement après que Savage se soit vu refuser une ordonnance de protection personnelle contre son conjoint, selon Gens.

Selon les documents examinés par PEOPLE, Tirany a déposé une ordonnance de protection personnelle contre Bo le 24 juin via la 34e Circuit Court du Michigan.

Tirany a déclaré que Bo avait une liaison, en plus de son prétendu refus d’être civil et de lui accorder le divorce.

Dans sa déclaration au tribunal, elle a déclaré que Bo « claquait des choses dans la maison, m’insultait… »

“Il a des problèmes de santé mentale (il a arrêté de prendre ses médicaments) et a récemment acheté une arme à feu et cela me préoccupe.”

“Il n’arrête pas de dire qu’il va se faire sauter la cervelle et je ne veux pas que ma sécurité ou celle de mon fils soit en danger”, a déclaré Tiffany dans le raisonnement de sa pétition.

Les gens ont également rapporté que la pétition de Tirany comprenait des menaces selon lesquelles Bo allait la blesser ou la tuer.

La requête a été rejetée par le juge Troy B. Daniel le 27 juin.

Le juge a déclaré que le raisonnement derrière le refus de la requête était “une preuve insuffisante”.

Le juge Daniel a écrit dans le document de refus que la requête de Tirany avait “des preuves insuffisantes de la preuve d’une blessure, d’une perte ou d’un dommage immédiat et irréparable”.

La déclaration de refus a également donné à Tirany la possibilité de “demander une ordonnance d’interdiction dans (son) cas de divorce”.

Tirany a demandé le divorce le 7 juin, trois jours avant sa mort.

Son avocate en divorce, Nancy Gallagher, a déclaré que Bo était devenu “plus manipulateur, plus contrôlant” avant sa mort.

Elle a ajouté: “Elle avait tellement d’atouts pour elle et elle se débrouillait si bien à bien des égards. Je veux qu’on le sache – ce n’était pas quelqu’un qui prenait des décisions terribles.”

Le bureau du shérif du comté de Roscommon a qualifié la tragédie d ‘”insensée” dans son communiqué de presse, déclarant qu’ils “encouragent les habitants de cette communauté à montrer leur amour et leur soutien aux nombreuses personnes qui ont été dévastées par cette tragédie horrible et insensée”.