Mise à jour logicielle majeure entrante pour presque tous les téléphones Galaxy

Samsung a annoncé aujourd’hui qu’il entamait le processus de déploiement de la mise à jour logicielle One UI 5.1 sur les appareils pris en charge. One 5.1 est la version basée sur Android 13 qui est lancée avec le Galaxie S23 gamme, et maintenant, il se dirige vers les anciens appareils de Samsung.

Les appareils pris en charge pour recevoir cette mise à jour sont les gammes Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S20, ainsi que les téléphones pliables de Samsung datant des Z Fold 3 et Z Flip 3. Samsung mentionne également des «appareils Galaxy supplémentaires», mais depuis Samsung fait mille téléphones différents, je ne leur en veux pas de ne pas être précis.

À l’intérieur, les utilisateurs peuvent rechercher de nouvelles fonctionnalités telles que Enhanced Photo Remaster dans l’application Galaxy Camera, un nouveau widget météo dynamique, Samsung Notes avec Google Meet, ainsi que des multi-contrôles étendus entre les appareils Galaxy Book et les smartphones Galaxy. J’utilise One UI 5.1 sur le Galaxy S23 Ultra depuis une semaine, et jusqu’à présent, tout va bien. Samsung utilise toujours une mise en page paginée pour son tiroir d’applications, qui est tellement 2010, mais à part ça, c’est Android 13.

Si vous possédez l’un des appareils susmentionnés, soyez à l’affût que One UI 5.1 (Android 13) arrive bientôt sur votre appareil.

