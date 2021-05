Mise à jour logicielle à venir sur les tapis de course Tread +

Peloton prévoit d’envoyer une mise à jour logicielle dans les prochains jours aux tapis de course Tread + avec un code PIN numérique pouvant être utilisé pour verrouiller l’appareil.

La société de services d’exercice, qui fabrique des vélos d’exercice et des tapis de course, a accepté mercredi de rappeler volontairement le tapis de course Tread +, ainsi que le tapis de course Tread, couvrant respectivement environ 125000 et 1050 unités aux États-Unis.

Le mois dernier, la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation (CPSC) a averti les consommateurs ayant de jeunes enfants ou des animaux de compagnie de cesser d’utiliser le Tread + après que l’entreprise de conditionnement physique ait signalé le décès d’un enfant lié au produit.

Peloton a refusé d’émettre un rappel à l’époque, mais l’a fait mercredi et a arrêté de vendre les produits.

« Peloton a commis une erreur dans notre réponse initiale aux demandes (CSPC) de rappeler notre produit Tread + », a déclaré jeudi le co-fondateur et PDG de la société John Foley lors d’une conférence téléphonique avec des analystes en investissements. « Nous aurions dû être plus ouverts à un dialogue productif avec eux dès le départ. »

Le rappel volontaire et l’arrêt des ventes était « quelque chose que nous aurions dû envisager plus tôt », a-t-il déclaré.

Les propriétaires du tapis de course Tread +, qui commence à environ 4300 $, peuvent retourner le produit ou contacter Peloton pour que l’entreprise paie pour déplacer l’appareil dans une autre pièce.

Le tapis roulant Tread, au prix d’environ 2 500 $ et vendu plus largement au Royaume-Uni et au Canada, avait été prévu pour un déploiement complet aux États-Unis le 27 mai, mais cela a été retardé.

La société a informé le CSPC la semaine dernière d’un défaut impliquant un écran tactile desserré qui peut se détacher de l’appareil. Il y a eu six rapports faisant état de la chute de l’écran tactile, mais aucun blessé aux États-Unis. La société espère avoir une solution dans les six à huit semaines et mettre le Tread sur le marché en juillet.

En ce qui concerne le Tread +, le CPSC a déclaré avoir reçu 72 rapports de personnes, d’animaux de compagnie ou d’objets « tirés sous l’arrière du tapis roulant, y compris 29 rapports faisant état de blessures d’enfants telles que des écorchures du deuxième et du troisième degré, des os cassés et lacérations. «

Peloton a ajusté ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours (avril-juin) pour prendre en compte environ 165 millions de dollars de coûts en raison de l’arrêt des ventes sur tapis roulant, des remboursements pour les produits retournés et des crédits de trois mois aux abonnements numériques pour le contenu du tapis roulant.

La société de vélos d’exercice et de tapis de course a enregistré une perte de 8,6 millions de dollars, ce qui est inférieur aux 38 millions de dollars prévus par les analystes interrogés par S&P Global Market Intelligence. Peloton a enregistré un chiffre d’affaires de 1,26 milliard de dollars sur la période, dépassant également les attentes des analystes de 1,1 milliard de dollars. La société a déclaré une perte de 38 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 524,6 millions de dollars au même trimestre il y a un an.

L’action Peloton a chuté de 45% depuis le début de l’année. Dans les dernières minutes de négociation de jeudi, les actions ont atteint 83,78 $, plus que doubler au cours des 12 derniers mois.

La capitalisation boursière de la société, à 24,7 milliards de dollars jeudi, est en baisse d’environ 4 milliards de dollars par rapport à mercredi avant que Peloton n’annonce le rappel volontaire.

Contributeur: Nathan Bomey

