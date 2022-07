MISE À JOUR | Les pompiers s’attaquent aux incendies de forêt en Californie alors que la chaleur s’empare de certaines parties des États-Unis

Un bulldozer passe devant des pompiers coupant de la végétation pour élargir une ligne de feu à Oak Fire près de Mariposa, en Californie, le 25 juillet 2022. Les pompiers luttaient lundi contre le plus grand incendie de Californie de l’été, un incendie près du célèbre parc national de Yosemite qui a forcé des milliers de personnes à évacuer, ont annoncé des responsables.

Des milliers de personnes ont été forcées d’évacuer après qu’un incendie de forêt a éclaté dans le comté de Mariposa en Californie.

Il s’agirait de l’incendie le plus destructeur jusqu’à présent cette saison des incendies

Les responsables affirment que les incendies de forêt dans certaines parties des États-Unis sont le résultat direct du changement climatique.

Les pompiers combattaient lundi le plus grand incendie de Californie de l’été, un incendie près du célèbre parc national de Yosemite qui a forcé des milliers de personnes à évacuer, ont déclaré des responsables.

L’Oak Fire dans le centre de la Californie a éclaté vendredi et fait rage alors que certaines parties des États-Unis restent sous l’emprise d’une vague de chaleur étouffante.

L’incendie dans le comté de Mariposa a englouti 17 241 acres (6 977 hectares) et est maîtrisé à 16%, a déclaré Cal Fire, le service d’incendie de l’État.

“Les équipes de pompiers travaillent de manière agressive en utilisant des bulldozers, des équipes manuelles et des avions”, avec seulement “une croissance minimale de l’incendie” observée lundi, a indiqué le département.

Selon Cal Fire, il s’agit de l’incendie le plus destructeur à ce jour cette saison des incendies, détruisant plus de trois fois la superficie de l’incendie de Washburn à proximité, qui a été maîtrisé à près de 90 %.

Mais cela fait pâle figure par rapport au Dixie Fire de l’année dernière, qui a brûlé près d’un million d’acres.

Jon Heggie, un chef de bataillon de Cal Fire, a déclaré à CNN :

Ce que nous voyons sur ce (Oak Fire) est très révélateur de ce que nous avons vu dans les incendies à travers la Californie, dans l’Ouest au cours des deux dernières années.

“Ces incendies brûlent avec une telle vitesse et une telle intensité, cela les rend extrêmement difficiles et extrêmement dangereux pour le public et les pompiers”, a déclaré Heggie.

“Cela va si vite que cela ne laisse pas beaucoup de temps aux gens, et ils vont parfois devoir évacuer avec juste les chemises sur le dos”, a-t-il déclaré.

Jonathan Pierce, un porte-parole des pompiers, a déclaré qu’une faible humidité et des températures élevées alimentaient l’incendie.

Le nombre élevé d’arbres morts et de pentes abruptes dans la région “entraînait également un comportement extrême du feu”, a-t-il ajouté.

L’Oak Fire a forcé l’évacuation de quelque 3 000 personnes jusqu’à présent, ont indiqué des responsables.

Plus de 2 000 pompiers soutenus par 17 hélicoptères ont été déployés contre l’incendie près de la limite sud-ouest du parc national de Yosemite.

“Résultat direct” du changement climatique

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré samedi l’état d’urgence dans le comté de Mariposa, citant “des conditions extrêmement périlleuses pour la sécurité des personnes et des biens”.

Ces dernières années, la Californie et d’autres parties de l’ouest des États-Unis ont été ravagées par d’énormes incendies de forêt rapides, provoqués par des années de sécheresse et un réchauffement climatique.

“Ce que je peux vous dire, c’est que c’est le résultat direct de ce qu’est le changement climatique”, a déclaré Heggie à CNN.

“Vous ne pouvez pas avoir une sécheresse de 10 ans en Californie et vous attendre à ce que les choses soient les mêmes”, a-t-il déclaré. “Cette sécheresse est ce qui entraîne ce que nous appelons les mégafeux.”

Et des températures extrêmes pourraient être observées ailleurs dans le pays, alors que 60 millions d’Américains étaient sous un avis de chaleur lundi.

Le National Weather Service a déclaré que des avis de chaleur étaient en place dans les plaines du sud et la basse vallée du Mississippi, tandis que les températures étouffantes diminueraient mardi dans le nord-est et le centre de l’Atlantique.

Le nord-ouest du Pacifique, généralement frais, verra des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit ou plus (37 degrés Celsius) dans la gorge du fleuve Columbia et le bassin du fleuve Columbia.

Le NWS a déclaré que des records quotidiens seraient probablement battus mardi du nord de la Californie aux régions de Portland, Oregon et Seattle, Washington.

Les villes ont ouvert des stations de refroidissement et accru la sensibilisation des communautés à risque telles que les sans-abri et les personnes sans climatisation.

Diverses régions du globe ont été frappées par des vagues de chaleur extrêmes ces derniers mois, comme l’Europe occidentale en juillet et l’Inde en mars et avril – des incidents qui, selon les scientifiques, sont un signe indubitable d’un réchauffement climatique.

Les conditions météorologiques extrêmes ont incité l’ancien vice-président américain Al Gore, un défenseur infatigable du climat, à émettre dimanche un avertissement sévère concernant “l’inaction” des législateurs américains.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le président américain Joe Biden devrait déclarer une urgence climatique, ce qui lui accorderait des pouvoirs politiques supplémentaires, Gore a été franc.

“Mère Nature a déjà déclaré qu’il s’agissait d’une urgence mondiale”, a déclaré Gore à ABC.