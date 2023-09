Mise à jour : le propriétaire d’une animalerie à la retraite à SF cède ses affaires après que l’offre soit devenue virale

SAN FRANCISCO – Hormis le chant constant des oiseaux exotiques, les journées de John Chan sont pour la plupart relativement paisibles.

Mais dernièrement, sa vie n’a été qu’un tourbillon.

« C’est tellement fou », a-t-il déclaré. Après la diffusion, après le JT, il y a eu une centaine d’appels, des SMS, des e-mails et toutes sortes de trucs. J’ai travaillé jour et nuit pour répondre à toutes les questions. »

Comme KPIX l’a rapporté pour la première fois le mois dernier, après 40 ans de travail dans son entreprise familiale, Centrale pour animaux de compagnie à Chinatown, Chan était prêt à prendre sa retraite. C’est pourquoi il a publié une annonce sur l’application Nextdoor.

« Animalerie à vendre, écrit-il, je cherche quelqu’un. [sic] qui aime les animaux. Le prix demandé est de 0 $ », indique l’annonce.

Chan a dit : « Tout le monde dit que vous plaisantez ? En êtes-vous sûr ?

Le magasin n’était pas totalement gratuit. Chan espérait récupérer son investissement en stocks, d’une valeur d’environ 120 000 $.

« Je voulais juste trouver quelqu’un qui prendrait soin des animaux et de mes clients. J’aime mes clients. Mes clients sont comme des amis et de la famille », a-t-il déclaré.

Après la diffusion de son histoireChan a été inondé de centaines de candidatures provenant du monde entier.

Même Nextdoor l’a appelé, le pressant de publier une mise à jour. Son histoire, lui racontèrent-ils, fut leur premier article pendant une semaine.

« Cela s’est propagé si vite », a-t-il déclaré. Les premiers jours, c’était local, puis dans un autre État du Texas, le Missouri. Puis, une autre semaine, cela s’est étendu à d’autres pays. Les gens qui envoient des courriels depuis Singapour, au Canada, je n’arrivais pas à y croire. »

Après un processus assez long, Chan a trouvé son successeur : Christopher Blake, ancien coéquipier et, depuis vendredi, propriétaire d’une animalerie.

« J’étais sur YouTube et j’ai vu que CBS News avait un article sur John abandonnant l’animalerie pour 0 $ et moi et deux autres bons amis qui ont grandi dans le quartier chinois, nous ne pouvions pas laisser cet endroit disparaître », a-t-il déclaré.

Chan a déclaré que Blake et ses partenaires étaient les candidats parfaits. Ils étaient jeunes, ils avaient de la passion et ils avaient tous des animaux, dont ils achetaient beaucoup chez Pet Central.

Blake a déclaré qu’il venait au magasin avec son père, décédé pendant la pandémie. Garder le magasin était une façon de lui rendre hommage.

« Je me sens comme Willy Wonka », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’avoir gagné le ticket d’or. »

Quant à Chan, il planifie déjà ses premières vacances depuis 15 ans.

« C’est très excitant », a-t-il déclaré. « Tu m’as fait une grande nouvelle. »