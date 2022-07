(Mise à jour) Le grand jury fédéral inculpe un suspect de tir à Buffalo pour crimes haineux et armes à feu

Payton-Gendronle suspect de tir de 19 ans, accusé d’avoir tué 10 personnes dans une épicerie de Buffalo en mai, a été inculpé de crimes haineux et d’armes à feu.

Selon WGRZ, jeudi, Gendron a été inculpé de 14 infractions à la loi sur la prévention des crimes haineux de Matthew Shepard et James Byrd Jr. (loi Shepard-Byrd) et de 13 infractions liées aux armes à feu en rapport avec le tir de masse. Dans l’acte d’accusation, il allègue que Gendron a utilisé un fusil Bushmaster XM en ouvrant le feu sur un supermarché Tops Friendly à Buffalo. Il est accusé d’avoir violé la loi Shepard-Byrd en causant intentionnellement la mort des victimes en raison de leur race et de leur couleur.

En examinant de plus près les accusations, il est révélé que 10 chefs d’accusation concernent des crimes haineux ayant entraîné la mort, et trois chefs d’accusation concernent des crimes haineux impliquant une tentative de tuer trois autres personnes blessées à cause de la fusillade. Il y a aussi un chef d’accusation de crime haineux pour avoir tenté de tuer plus de Noirs qui se trouvaient autour de l’épicerie.

Le procureur général Merrick B. Garland a déclaré :

«Aujourd’hui, un grand jury a inculpé Payton Gendron de crimes haineux et d’infractions liées aux armes à feu à la suite de l’horrible attentat contre la communauté noire de Buffalo qui a tué 10 personnes et en a blessé trois autres le 14 mai 2022. Le ministère de la Justice reconnaît pleinement la menace que le suprémaciste blanc la violence pose à la sécurité du peuple américain et de la démocratie américaine. Nous continuerons d’être implacables dans nos efforts pour lutter contre les crimes de haine, pour soutenir les communautés terrorisées par eux et pour tenir responsables ceux qui les commettent.

Gendron est en garde à vue et détenu sans caution depuis la fusillade mortelle. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de prison à vie ou la peine de mort.

Le supermarché Tops Friendly où la fusillade a eu lieu devrait ouvrir ses portes vendredi après avoir subi des rénovations à la suite de la fusillade de masse.

PERSONNEL TSR : Jade Ashley @Jade_Ashley94