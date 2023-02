Mise à jour : La route transcanadienne à Chase demeure fermée en raison du risque de glissement de terrain

MISE À JOUR : 14 h 17, mercredi 8 février

La GRC de Chase a déclaré que le village serait fermé à la circulation sur l’autoroute 1 une fois l’arriéré de véhicules alignés passé.

sergent. Barry Kennedy a déclaré que l’autoroute à Chase avait été fermée après qu’un “glissement de terrain partiel” ait rempli un fossé adjacent. Il a dit qu’il y a maintenant une inquiétude que la pente où le glissement s’est produit soit instable et qu’un glissement plus important puisse se produire et se déverser sur l’autoroute.

“Ils permettent à l’arriéré de trafic de passer par Chase maintenant, mais après cela, il est redirigé vers Vernon jusqu’à ce qu’ils puissent déterminer la stabilité du glissement”, a déclaré Kennedy.

La zone touchée se situe entre Shuswap Chase Creek Road et Shuswap Avenue.

Une enquête géotechnique est en cours et on ne sait pas quand l’autoroute rouvrira.

Histoire précédente

La route 1 à Chase reste fermée pendant qu’une évaluation géotechnique est effectuée.

La fermeture a touché la route transcanadienne entre Shuswap Chase Creek Road et Shuswap Avenue le mercredi 8 février.

DriveBC signale qu’une enquête géotechnique est en cours et que la circulation est déviée via l’autoroute 97, 97A ou 97B vers Vernon. Il n’y avait aucune estimation de la date de réouverture de l’autoroute.

Le village de Chase a signalé que la circulation bloquée sur l’autoroute était autorisée à faire un détour par Chase par intervalles de 100 véhicules à la fois. Les gros véhicules (autres que ceux déjà en ligne) seront réacheminés par la route Vernon/Kamloops. Les véhicules de tourisme plus petits continueront de pouvoir faire un détour par Chase.

Un rapport antérieur d’un glissement de terrain partagé par AIM Roads a été retiré.

newsroom@saobserver.net

S’inscrire pour notre newsletter pour recevoir des histoires de Salmon Arm dans votre boîte de réception tous les matins.

glissement de terrainShuswapautoroute transcanadienne